Das Wasser des Değirmendere-Flusses, der durch das Stadtzentrum der türkischen Provinz Rize fließt und in das Schwarze Meer mündet, hat sich unerwartet rot verfärbt. Das ungewöhnliche Phänomen erregte die Aufmerksamkeit der Anwohner, woraufhin die zuständigen Behörden umgehend eine Untersuchung einleiteten.

Nachdem sich die Nachrichten über die Wasserverfärbung und eine mögliche Umweltverschmutzung verbreitet hatten, trafen Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Rize sowie der Provinzdirektion für Umwelt, Städtebau und Klimawandel am Ort des Geschehens ein.

Die Untersuchungen wurden auch mithilfe von Drohnen durchgeführt. Fachleute überwachten den Flusslauf und identifizierten gegen 16:00 Uhr ein Unternehmen, das unkontrolliert Abfälle oder andere Stoffe in das Wasser leitete. Laut Berichten lokaler Medien handelte es sich dabei um eine private Teefabrik.

Aufgrund des festgestellten Vorfalls wurde gegen das Unternehmen eine Verwaltungsstrafe gemäß dem türkischen Umweltschutzgesetz verhängt. Zudem wurden Wasserproben entnommen und zur Laboranalyse geschickt, um die Zusammensetzung und den Grad der Verschmutzung zu bestimmen.

Nach Angaben des Gouverneursamtes von Rize könnten nach Auswertung der Analyseergebnisse weitere rechtliche Schritte eingeleitet werden.

Bisher sind die genaue Zusammensetzung der Stoffe, die die Rotfärbung des Wassers verursacht haben, sowie das Ausmaß des Umweltschadens noch nicht bekannt.