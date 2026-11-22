In einigen Regionen Japans begannen bereits im November die frostigen Wintertage. Aufgrund einer starken Kaltfront fielen in den nördlichen und bergigen Gebieten des Landes heftige Schneefälle, die die Schneedecke stellenweise deutlich ansteigen ließen.

In einem in den sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie Hotelangestellte den Schnee vor dem Eingang des Gebäudes mit Schaufeln beseitigen. Es hatte so viel geschneit, dass die Mitarbeiter gezwungen waren, einen Weg freizuschaufeln, damit die Gäste ungehindert ein- und ausgehen konnten.

Meteorologischen Daten zufolge verstärkten sich die Schneefälle in den Regionen Hokkaido, Tohoku und Hokuriku, nachdem am 20. November eine starke Kaltluftmasse in das Land eingezogen war. In einigen Bergregionen wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. In der Stadt Sapporo auf Hokkaido wurde der stärkste Schneefall der Saison verzeichnet, wobei die Schneedecke 15 Zentimeter erreichte.

Der Schneefall beeinträchtigt nicht nur das tägliche Leben, sondern auch den Verkehr. Am 21. November stürzten im Gebiet Urabandai des Dorfes Kitashiobara in der Präfektur Fukushima aufgrund des starken Schneefalls Bäume auf die Straßen und beschädigten Stromleitungen. Infolgedessen saßen etwa 1.400 Menschen fest, darunter rund 500 Touristen in Hotels und anderen Unterkünften. In etwa 700 Haushalten fiel der Strom aus.