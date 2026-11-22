Kürzlich verbreiteten sich in den sozialen Medien Bilder eines Fisches, der dem US-Präsidenten Donald Trump verblüffend ähnlich sieht und die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich zog. Es handelt sich um den Langhorn-Kofferfisch (Lactoria cornuta), der sich durch sein markantes Aussehen auszeichnet.

Dieser Fisch hat ein einzigartiges Erscheinungsbild mit seiner gelben Farbe, dem vorgewölbten Maul und den hornartigen Auswüchsen am Kopf. Genau diese Merkmale haben dazu geführt, dass Internetnutzer ihn scherzhaft als „Trump-Fisch“ bezeichnen.

Fotos und Videos des Fisches verbreiten sich besonders auf Plattformen wie TikTok und Instagram rasend schnell. Nutzer vergleichen sein Aussehen mit Donald Trump und hinterlassen zahlreiche humorvolle Kommentare.

„Er sieht ihm wirklich sehr ähnlich“, „Sogar der Gesichtsausdruck ist identisch“, „Es ist, als hätte die Natur selbst einen Witz für das Internet vorbereitet“, schreiben sie.

Auf diese Weise ist das ungewöhnlich aussehende Meereslebewesen zum nächsten Diskussionsthema im Internet geworden.