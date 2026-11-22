Der kirgisische Gesundheitsminister hat seinen Kollegen persönlich operiert und ihm einen Stent am Herzen eingesetzt. Nach Angaben des Ministers trug der rechtzeitige medizinische Eingriff dazu bei, einen Herzinfarkt beim Patienten zu verhindern.

Die Identität des Patienten wurde aus Gründen der ärztlichen Schweigepflicht nicht bekannt gegeben. Auch zu den Details der Operation wurden keine genaueren Informationen veröffentlicht.

Es ist erwähnenswert, dass der Minister über umfangreiche praktische Erfahrung im medizinischen Bereich verfügt. Vor seiner Ernennung zum Minister arbeitete er viele Jahre als Kardiologe. Während seiner Laufbahn behandelte er Patienten in Kliniken in der Türkei, Kasachstan und Kirgisistan.

Das Einsetzen eines Stents ist ein Verfahren, bei dem ein spezielles Metallgitter in ein verengtes oder verschlussgefährdetes Blutgefäß eingeführt wird, um es offen zu halten. Durch das Einsetzen eines Stents in die Herzkranzgefäße kann der Blutfluss zum Herzmuskel verbessert werden. Ein solcher Eingriff wird in bestimmten Fällen eingesetzt, um das Risiko eines Herzinfarkts zu verringern oder dessen Folgen zu behandeln.

Dass der Minister seinen Kollegen selbst operierte, erregte Aufmerksamkeit als ein Ereignis, das seine Erfahrung in der ärztlichen Praxis erneut unter Beweis stellte.