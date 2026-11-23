In Australien gibt es eine unterhaltsame Tradition, die Modenschauen einen ganz besonderen Charakter verleiht. Im Rahmen der berühmten „Royal Easter Show“, die seit Jahrzehnten in Sydney stattfindet, wird eine ungewöhnliche Modenschau mit Enten veranstaltet.

Bei dieser Veranstaltung namens „Pied Piper Duck Show“ betreten keine Models, sondern echte Enten den Laufsteg. Speziell für sie angefertigte bunte Outfits, elegante Kleider und verschiedene Kopfbedeckungen werden dem Publikum präsentiert. Man kann sogar Enten in kleinen Brautkleidern sehen.

Der australische Farmer Brian Harrington hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Show zu einer festen Tradition wurde. Er hat die Veranstaltung viele Jahre lang organisiert und bei der Kreation der verschiedenen Enten-Outfits mit einem Schneider zusammengearbeitet.

Die außergewöhnliche Show sorgt bei den Besuchern für gute Laune und macht aus gewöhnlichen Enten echte Laufsteg-Stars. Dies zeigt, dass selbst ungewöhnliche und humorvolle Ideen zu einer beliebten, langjährigen Tradition werden können.