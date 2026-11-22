Einhorn-Reh in Estland auf Kamera festgehalten (Video)
Eine Wildkamera auf der estnischen Insel Saaremaa hat ein ungewöhnliches Reh gefilmt, das an ein legendäres Einhorn erinnert. Das hornartige Gewächs in der Mitte der Stirn des Tieres sorgte in den sozialen Medien für großes Aufsehen.
Interessanterweise war die Kamera nicht zur Beobachtung von Rehen installiert, sondern um den gefährdeten Europäischen Nerz zu überwachen. Sie wurde von der Naturschutzorganisation Lutreola Foundation aufgestellt.
Die Organisation veröffentlichte das Video des ungewöhnlichen Tieres in den sozialen Medien und nannte es scherzhaft: „Ein Einhorn auf Saaremaa gefunden“.
Wie die estnische Publikation ERR berichtet, handelt es sich bei dem Tier auf den Aufnahmen um ein Reh. Ob es sich bei dem Gewächs auf der Stirn jedoch tatsächlich um ein Horn oder eine andere Struktur handelt, lässt sich anhand des Videos allein nicht bestimmen.
Experten vermuten, dass es sich um ein zusätzliches Horn oder sogar eine Art überzähliges Ohr handeln könnte. Bisher gibt es keine eindeutige Erklärung für den Ursprung.
Dieselbe Wildkamera hat zudem ein weiteres seltenes Tier eingefangen: einen Schwarzstorch. Dieser Vogel ist deutlich seltener als der Weißstorch und nistet hauptsächlich in abgelegenen Waldgebieten.
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