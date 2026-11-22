Eine Wildkamera auf der estnischen Insel Saaremaa hat ein ungewöhnliches Reh gefilmt, das an ein legendäres Einhorn erinnert. Das hornartige Gewächs in der Mitte der Stirn des Tieres sorgte in den sozialen Medien für großes Aufsehen.

Interessanterweise war die Kamera nicht zur Beobachtung von Rehen installiert, sondern um den gefährdeten Europäischen Nerz zu überwachen. Sie wurde von der Naturschutzorganisation Lutreola Foundation aufgestellt.

Die Organisation veröffentlichte das Video des ungewöhnlichen Tieres in den sozialen Medien und nannte es scherzhaft: „Ein Einhorn auf Saaremaa gefunden“.