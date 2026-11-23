Nur noch wenige Stunden bis zum Kampf um die Schachweltmeisterschaft. Javohir Sindarov und der amtierende Weltmeister Gukesh Dommaraju äußerten sich auf einer Pressekonferenz in Genf zum bevorstehenden Duell, ihrer Vorbereitung, den Stärken des Gegners und ihren Zielen. Sindarov schätzt die Chancen als ausgeglichen ein Vor dem Weltmeisterschaftskampf beantworteten Javohir Sindarov und Gukesh Dommaraju auf einer Pressekonferenz im Palais des Nations der Vereinten Nationen in Genf die Fragen der Journalisten. Der usbekische Großmeister betonte, wie glücklich er sei, die Chance zu haben, um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Er sagte, dass viele Schachspieler eine solche Gelegenheit in ihrer gesamten Karriere nicht bekämen, weshalb er versuche, diesen Wettkampf auch zu genießen. Sindarov schätzte seine Chancen im bevorstehenden Duell auf 50:50 ein. Seiner Meinung nach könne in einem langen und komplexen Kampf über 14 Partien jedes Ergebnis eintreten. Gukesh hält Sindarov für einen ernsthaften Gegner Auch der amtierende Weltmeister Gukesh Dommaraju zeigte sich sehr zuversichtlich in Bezug auf die Vorbereitung auf das kommende Duell. Der indische Schachspieler sagte, er sei nicht gekommen, um den Titel zu verteidigen, sondern um ihn erneut zu gewinnen. Gukesh beschrieb Javohir Sindarov als einen Schachspieler, der konstant spielt, stark ist und sich derzeit in seiner besten Form befindet. Er betonte, dass der Kampf gegen den usbekischen Großmeister eine echte Herausforderung sein werde.

Sindarov hingegen bezeichnete Gukeshs Ergebnisse im Jahr 2024 als fantastisch. Der usbekische Schachspieler sagte, er habe die Stärke seines indischen Gegners bereits beim Tata Steel Turnier in diesem Jahr gespürt und schätze besonders Gukeshs Fähigkeit, bis zum Ende zu kämpfen. Die Vorbereitungsteams von Sindarov und Gukesh Javohir Sindarov hat versucht, seine Erfahrung durch die Teilnahme an vielen Turnieren nach seinem Sieg beim Kandidatenturnier zu erweitern. Gukesh und sein Team hingegen haben die Anzahl der Turnierteilnahmen in diesem Jahr bewusst reduziert, um sich stärker auf die Vorbereitung auf den Weltmeisterschaftskampf zu konzentrieren. An Sindarovs Vorbereitung waren Roman Vidonyak, Muhiddin Madaminov und Nikita Vityugov beteiligt. Der Schachspieler sagte, er werde die anderen Mitglieder seines Teams nach Abschluss des Duells bekannt geben. Gukesh gab bekannt, dass er mit Grigoriy Gayevskiy zusammenarbeitet. Auch der indische Schachspieler erklärte, er werde später Informationen über die weiteren Mitglieder seines Vorbereitungsteams geben. Sindarov hat immer an sein Talent geglaubt, aber spät mit harter Arbeit begonnen Javohir Sindarov sagte, er habe immer an sein schachliches Talent geglaubt, sich aber bis 2025 nicht ernsthaft mit dieser Sportart beschäftigt. Er betonte, dass sein Spielniveau deutlich gestiegen sei, nachdem er begonnen habe, sich ernsthaft mit Schach auseinanderzusetzen und regelmäßig zu arbeiten. Die harte Arbeit der letzten zwei Jahre sei ein wichtiger Faktor für seine heutigen Ergebnisse gewesen. Sindarov riet jungen Schachspielern, regelmäßig zu arbeiten und sich intensiv mit dem zu beschäftigen, was sie lieben. Gukesh erinnerte sich daran, dass er als Kind selten in der Schule war, betonte aber, dass er für sein Leben dankbar sei. Einer der wichtigsten Ratschläge, die er erhalten habe, sei gewesen: „Vergiss nicht, wer du bist.“