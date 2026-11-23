Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov steht nicht nur wegen seiner Erfolge auf dem Schachbrett im Rampenlicht, sondern auch wegen seines Interesses an Computerspielen. Er präsentierte sein persönliches Inventar im Spiel Counter-Strike und beeindruckte die Fans mit den dort enthaltenen wertvollen Gegenständen.

Der Schachspieler erklärte, dass er sich nach jedem Turniersieg wertvolle Spielgegenstände – sogenannte „Skins“ – kauft. Derzeit umfasst sein Inventar Messer und andere seltene Gegenstände mit einem Gesamtwert von etwa 15.000 Dollar.