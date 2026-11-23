Das Interesse von Großmeister Javohir Sindarov an Computerspielen rückt in den Fokus
Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov steht nicht nur wegen seiner Erfolge auf dem Schachbrett im Rampenlicht, sondern auch wegen seines Interesses an Computerspielen. Er präsentierte sein persönliches Inventar im Spiel Counter-Strike und beeindruckte die Fans mit den dort enthaltenen wertvollen Gegenständen.
Der Schachspieler erklärte, dass er sich nach jedem Turniersieg wertvolle Spielgegenstände – sogenannte „Skins“ – kauft. Derzeit umfasst sein Inventar Messer und andere seltene Gegenstände mit einem Gesamtwert von etwa 15.000 Dollar.
Javohirs Sammlung enthält 9 Paar Handschuhe und 11 Messer. Diese Gegenstände zeichnen sich in Counter-Strike nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihren hohen Marktwert aus.
Auch seine spielerischen Fähigkeiten ließ der Großmeister nicht unerwähnt. Er schätzt sein Niveau in Counter-Strike auf etwa 2100 ELO. Somit feiert Javohir Sindarov seine Turniersiege nicht nur mit Ergebnissen im Schach, sondern auch mit seiner wertvollen Spielesammlung.
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