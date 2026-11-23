Der „Eismann“ Ötzi, der vor etwa 5300 Jahren in den Alpen lebte und natürlich konserviert wurde, steht erneut im Fokus der Wissenschaft. Diesmal gelang es Forschern, mit Mikroorganismen, die an seinem mumifizierten Körper gefunden wurden, Sauerteigbrot zu backen.

Ötzi lebte um 3300 v. Chr. Sein Körper wurde 1991 in den Ötztaler Alpen nahe der italienisch-österreichischen Grenze entdeckt. Als eine der berühmtesten antiken Mumien Europas dient der Fund seit Jahrzehnten als Grundlage für zahlreiche wissenschaftliche Studien.

Kürzlich untersuchten Wissenschaftler des Forschungszentrums Eurac Research in Bozen die Mikroorganismen von Ötzi. Die Forscher analysierten Proben seiner Haut, seiner inneren Organe sowie Flüssigkeiten, die durch das Schmelzen des Eises entstanden waren. Dabei wurden mehrere an die Kälte angepasste Hefestämme identifiziert.

Die Wissenschaftler vermehrten diese Mikroorganismen im Labor und versuchten, daraus einen Sauerteig herzustellen. Zunächst blieb der Erfolg aus: Die Hefe konnte sich nicht an die mehlhaltige Umgebung anpassen. Daraufhin kultivierten die Forscher sie über mehrere Monate hinweg und gewöhnten sie schrittweise an das Mehl.

Schließlich war das Experiment erfolgreich: Der vorbereitete Teig ging innerhalb von etwa 24 Stunden auf. Die Wissenschaftler backten daraus sogar ein Sauerteigbrot. Einer der Projektteilnehmer, der Mikrobiologe Mohamed Sarhan, bewertete das erste Ergebnis positiv, merkte jedoch an, dass die Qualität des Brotes noch weiter verbessert werden könne.

Die Forscher untersuchen noch einen weiteren wichtigen Aspekt: Es wird vermutet, dass es sich bei den gefundenen Hefen nicht um Mikroorganismen handelt, die Ötzi zu Lebzeiten in sich trug, sondern um solche, die nach seinem Tod aus der Gletscherumgebung in seinen Körper gelangten. Genetische Analysen deuten auf einen sehr alten Ursprung hin.