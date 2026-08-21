Leiche eines 54-jährigen Usbeken in der Türkei gefunden

Die Leiche des 54-jährigen usbekischen Staatsbürgers Abdurahmon Muhammad o‘g‘li, der im Istanbuler Bezirk Şile auf See vermisst wurde, ist nach einer zweitägigen Suche gefunden worden.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am 16. August am Strand des Majera Parks. Damals drohten fünf Menschen, die ins Meer gegangen waren, zu ertrinken. Rettungskräfte holten vier von ihnen aus dem Wasser. Abdurahmon Muhammad o‘g‘li wurde jedoch wegen einer starken Strömung auf das offene Meer hinausgetrieben und blieb anschließend verschwunden.

Nach dem Vorfall begann eine groß angelegte Suchaktion unter Beteiligung der Küstenwache, der Feuerwehr und freiwilliger Rettungskräfte. Die Suche dauerte zwei Tage.

Am 18. August wurde die Leiche des 54-jährigen Usbeken im Meer gefunden. Zur Feststellung der Todesursache wurde der Leichnam zur gerichtsmedizinischen Untersuchung gebracht.