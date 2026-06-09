БМТ экспертлари қотиллиги: Конго суди ўлим ҳукмини тасдиқлади

·0·Дунё
БМТ экспертлари қотиллиги: Конго суди ўлим ҳукмини тасдиқлади

Конго Демократик Республикаси (КДР) ҳарбий суди армия полковнигини ўлим жазосига ҳукм қилди. У қарийб 10 йил аввал мамлакат ҳудудида БМТнинг икки нафар эксперти ўлдирилишидаги фитнада иштирок этган.

2022 йилда бўлиб ўтган илк суд жараёнида полковник Жан де Дё Мамбвени 10 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган эди. Ўша пайтда у хавф остидаги шахсларга ёрдам кўрсатмаслик ва буйруқларга итоат этмасликда айбланган. Ҳарбий прокурорлар ушбу қарордан норози бўлиб, апелляция шикояти берган ва унинг жавобгарлиги анча оғир эканини таъкидлаган.

Киншаса шаҳридаги Олий ҳарбий суд бу фикрни қўллаб-қувватлади. 5 июнь куни суд Мамбвенини қотилликни ташкил этиш ва уруш жиноятида айбдор деб топди. Reuters агентлиги ва қурбонлардан бирининг яқинлари кўрган суд ҳукмига кўра, у ўлим жазосига маҳкум этилган. Шу билан бирга, КДРда 2003 йилдан буён ўлим жазоси амалга оширилмаётгани сабабли, бу жазо амалда умрбод қамоққа тенг ҳисобланади.

БМТ экспертлари — швед ва чилилик Зайда Каталан ҳамда америкалик Майкл Шарп — Касаи вилоятидаги оммавий қотилликларни текшираётган эди. 2017 йил 12 март куни Моё-Мусила қишлоғи яқинидаги кўприкда улар “Камуина Нсапу” гуруҳи жангарилари томонидан тўхтатилган. Кейин улар ўрмонга олиб кетилиб, отиб ташланган. Жасадлар 16 кундан сўнг топилган.

Қотиллик ортида давлат манфаатлари турган бўлиши мумкин

Қарийб 9 йил давом этган суд жараёнларига якун ясаган ушбу қарор 2022 йилда ўнлаб жангариларга нисбатан чиқарилган ўлим ҳукмларини ҳам кучда қолдирди. Прокурорлар дастлаб ишга давлат амалдорларининг алоқаси йўқлигини билдирган, бироқ кейинчалик полковник ва бошқа расмийлар ҳибсга олинган ҳамда улар исёнчилар билан ҳамкорлик қилгани айтилган.

Зайда Каталаннинг синглиси Элизабет Морсби суднинг фитна мавжудлиги ҳақидаги хулосасини қўллаб-қувватлади.

“Бу Зайда ва Майкл тасодифий зўравонлик қурбони бўлмаганини тасдиқлайди”, деди у.

Бироқ у адолат тўлиқ қарор топмаганини ҳам таъкидлади. У суддаги овозли ёзувларга ишора қилиб, Мамбвени экспертлар расмийларни фош қилиши мумкинлигидан хавотир билдирганини қайд этди.

Human Rights Watch ташкилоти ҳам 2022 йилги судда муҳим видеодалиллар эътибордан четда қолганини маълум қилган. Унда давлат вакиллари экспертларни пистирма жойига йўналтиришда иштирок этгани акс этгани айтилган.

Морсбининг фикрича, ҳақиқий адолат фақат айбдорларни жазолаш билан чекланмаслиги, балки жиноятнинг сабаблари ҳам тўлиқ ўрганилиши керак.

КДР Миллий инсон ҳуқуқлари комиссияси раҳбари Пол Нсапу Мукулу ҳам Мамбвени мустақил ҳаракат қилганига ишонмаслигини билдирган.

“Барча далиллар бу воқеа давлат даражасида содир этилган жиноят эканини кўрсатмоқда”, деди у.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиСи Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиБугун, 17:12Япония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиЯпония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиБугун, 15:41Филиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқдаФилиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқдаБугун, 15:3214 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилди14 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилдиБугун, 15:19АҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилдиАҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилдиБугун, 15:15Робот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат ЭверестгаРобот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат ЭверестгаБугун, 15:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди