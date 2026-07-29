Elon Musk ва Х платформаси реклама берувчилар уюшмаси билан келишувга эришди

·27·Техно
Elon Musk ва Х платформаси реклама берувчилар уюшмаси билан келишувга эришди

Elon Musk'га тегишли бўлган Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи Бутунжаҳон реклама берувчилар федерацияси (ВФА) билан кўп йиллик суд низосига нуқта қўйди. Икки ташкилотнинг чоршанба куни эълон қилган қўшма баёнотига кўра, томонлар ўртасидаги барча даъволар ва суд жараёнлари расман тўхтатилган бўлиб, бу воқелик технология бозори ва реклама саноати ўртасидаги муносабатларни бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур можаро 2022-йилда Elon Musk ижтимоий тармоқни 44 миллиард долларга сотиб олиб, унинг контентни модерация қилиш сиёсатини кескин ўзгартирганидан кейин бошланган эди. Ўзгаришлардан сўнг платформада реклама тушумлари кескин камайиб кетган, бунга сабаб сифатида йирик брендлар ўз маҳсулотлари хавфсизлигидан хавотирга тушиб, Хдаги реклама харажатларини тўхтатиб қўйган эди. Шундан сўнг Х раҳбарияти компанияларга қарши кескин чоралар кўра бошлаган эди.

Суд даъвоси ва унинг тафсилотлари

ixbt.com ва бошқа халқаро ахборот манбалари тарқатган хабарларга кўра, Х 2024-йилда ВФА ташкилотига нисбатан судга даъво киритган эди. Платформа раҳбарияти уни «тизимли ноқонуний бойкот» уюштирганликда айблаган. Даъво аризасида Марс, КВС Ҳеалт, Shell ва Лего каби дунёга машҳур корхоналар реклама маблағларини атайлаб қисқартирганликда айбланган эди. Бироқ, жавобгар томон бу айбловларни қатъиян рад этиб, брендлар ўз маблағларини қаерга сарфлашни ўзлари эркин ҳал қилиш ҳуқуқига эга эканлигини таъкидлаган эдилар.

Жорий йилнинг март ойида федерал судя Х рақобат қонунчилигига мувофиқ ҳеч қандай зарар кўрмаганини кўрсатиб беролмагани сабабли даъвони рад этган эди. Шундан сўнг, апрель ойида платформа раҳбарияти суд қарори устидан апелляция шикоятини киритган эди. Бироқ бугунги кунга келиб томонлар ўзаро келишувга эришиб, ўртадаги зиддиятни тинч йўл билан ҳал қилишди.

Томонларнинг келишув шартлари

Қўшма баёнотда таъкидланишича, ВФА ва Х Корп. Глобал масъулиятли медиа алянси (ГАРМ) билан боғлиқ суд жараёнларини ортда қолдирмоқда. Х реклама берувчилар айнан ВФА таркибидаги ГАРМ ташаббуси ишлаб чиққан қоидалар туфайли ўз харажатларини камайтирганини даъво қилган эди. ГАРМ зарарли онлайн контент ёнида рекламалар чиқишининг олдини олиш мақсадида тузилган бўлиб, унинг фаолияти технология гигантлари эътирозига сабаб бўлган эди.

Баёнот матнида қуйидаги асосий жиҳатлар қайд этилди:

  • ВФА 2024-йил 9-августда ГАРМ фаолиятини тўхтатганини тасдиқлади ва келгусида ГАРМ ёки шунга ўхшаш ташаббусларни қайта тикламаслигини маълум қилди.
  • Ташкилот ўзининг 1953-йилдаги таъсис Конституциясида мустаҳкамланган сўз эркинлигига содиқлигини яна бир бор тасдиқлади.
  • Х ва ВФА брендлар, платформалар ва истеъмолчилар бренд хавфсизлиги инновацияларидан бирдек манфаатдор эканлиги борасида тўлиқ келишувга эришдилар.
Эслатиб ўтамиз, Elon Musk ва реклама бозорининг йирик вакиллари ўртасидаги муносабатлар ҳар доим ҳам силлиқ кечмаган. Илгари ҳам Муск платформадаги бюджетини музлатиб қўйган йирик ҳомийларга нисбатан ўта кескин ва очиқ баёнотлар бериб, жамоатчилик эътиборини тортган эди. Ушбу келишув эса келгусида ижтимоий тармоқлар ва реклама олами ўртасидаги ҳамкорликни конструктив ўзанларга қайтариш учун муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

Elon MuskХТехнологияРекламаСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб