Elon Musk ва Х платформаси реклама берувчилар уюшмаси билан келишувга эришди
Elon Musk'га тегишли бўлган Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи Бутунжаҳон реклама берувчилар федерацияси (ВФА) билан кўп йиллик суд низосига нуқта қўйди. Икки ташкилотнинг чоршанба куни эълон қилган қўшма баёнотига кўра, томонлар ўртасидаги барча даъволар ва суд жараёнлари расман тўхтатилган бўлиб, бу воқелик технология бозори ва реклама саноати ўртасидаги муносабатларни бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур можаро 2022-йилда Elon Musk ижтимоий тармоқни 44 миллиард долларга сотиб олиб, унинг контентни модерация қилиш сиёсатини кескин ўзгартирганидан кейин бошланган эди. Ўзгаришлардан сўнг платформада реклама тушумлари кескин камайиб кетган, бунга сабаб сифатида йирик брендлар ўз маҳсулотлари хавфсизлигидан хавотирга тушиб, Хдаги реклама харажатларини тўхтатиб қўйган эди. Шундан сўнг Х раҳбарияти компанияларга қарши кескин чоралар кўра бошлаган эди.
Суд даъвоси ва унинг тафсилотлариixbt.com ва бошқа халқаро ахборот манбалари тарқатган хабарларга кўра, Х 2024-йилда ВФА ташкилотига нисбатан судга даъво киритган эди. Платформа раҳбарияти уни «тизимли ноқонуний бойкот» уюштирганликда айблаган. Даъво аризасида Марс, КВС Ҳеалт, Shell ва Лего каби дунёга машҳур корхоналар реклама маблағларини атайлаб қисқартирганликда айбланган эди. Бироқ, жавобгар томон бу айбловларни қатъиян рад этиб, брендлар ўз маблағларини қаерга сарфлашни ўзлари эркин ҳал қилиш ҳуқуқига эга эканлигини таъкидлаган эдилар.
Жорий йилнинг март ойида федерал судя Х рақобат қонунчилигига мувофиқ ҳеч қандай зарар кўрмаганини кўрсатиб беролмагани сабабли даъвони рад этган эди. Шундан сўнг, апрель ойида платформа раҳбарияти суд қарори устидан апелляция шикоятини киритган эди. Бироқ бугунги кунга келиб томонлар ўзаро келишувга эришиб, ўртадаги зиддиятни тинч йўл билан ҳал қилишди.
Томонларнинг келишув шартлариҚўшма баёнотда таъкидланишича, ВФА ва Х Корп. Глобал масъулиятли медиа алянси (ГАРМ) билан боғлиқ суд жараёнларини ортда қолдирмоқда. Х реклама берувчилар айнан ВФА таркибидаги ГАРМ ташаббуси ишлаб чиққан қоидалар туфайли ўз харажатларини камайтирганини даъво қилган эди. ГАРМ зарарли онлайн контент ёнида рекламалар чиқишининг олдини олиш мақсадида тузилган бўлиб, унинг фаолияти технология гигантлари эътирозига сабаб бўлган эди.
Баёнот матнида қуйидаги асосий жиҳатлар қайд этилди:
- ВФА 2024-йил 9-августда ГАРМ фаолиятини тўхтатганини тасдиқлади ва келгусида ГАРМ ёки шунга ўхшаш ташаббусларни қайта тикламаслигини маълум қилди.
- Ташкилот ўзининг 1953-йилдаги таъсис Конституциясида мустаҳкамланган сўз эркинлигига содиқлигини яна бир бор тасдиқлади.
- Х ва ВФА брендлар, платформалар ва истеъмолчилар бренд хавфсизлиги инновацияларидан бирдек манфаатдор эканлиги борасида тўлиқ келишувга эришдилар.
…