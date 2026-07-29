Дубай ҳукумати аёллар учун “авлодлар бунёдкори” атамасини расман тасдиқлади

·42·Дунё
Дубай ҳукумати аёллар учун “авлодлар бунёдкори” атамасини расман тасдиқлади

Дубай ҳукумати "уй бекаси" атамасини расман "авлодлар бунёдкори" номи билан алмаштирди. Бу ташаббус фарзанд тарбияси, оиладаги кундалик меҳнат ва жамият ривожига ҳисса қўшаётган оналарнинг ўрнини муносиб баҳолаш мақсадида қабул қилинди.

Янги мақом энди Амирликлар шахсий гувоҳномаси, тиббий маълумотлар ва таълимга оид ҳужжатларда ҳам қўлланиши айтилмоқда. Шу тариқа уйда фарзанд тарбияси билан шуғулланаётган аёлларнинг меҳнати расмий ҳужжатларда ҳам алоҳида эътироф этилади.

Бундан ташқари, "авлодлар бунёдкори" мақомига эга аёллар учун махсус молиявий ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш дастурларини жорий этиш режалаштирилган. Ушбу чоралар оналарнинг оила ва жамиятдаги меҳнатини қўллаб-қувватлашга қаратилган.

Дубай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистондаги кучли ёмғирлар ва сел оқимида бўғма илон сузиб келиб аҳолини қўрқитиб юбордиҲиндистондаги кучли ёмғирлар ва сел оқимида бўғма илон сузиб келиб аҳолини қўрқитиб юбордиБугун, 18:08Хитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилиндиХитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилиндиБугун, 16:22 40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилди 40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилдиБугун, 16:14Миллиардер Браян Жонсон ёш қолиш учун ўз клонини яратганини эълон қилдиМиллиардер Браян Жонсон ёш қолиш учун ўз клонини яратганини эълон қилдиБугун, 16:07Япония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайдиЯпония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайдиБугун, 16:01Россиядан 6 ойда қанча мигрант депортация қилинди?Россиядан 6 ойда қанча мигрант депортация қилинди?Бугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда