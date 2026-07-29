Поко M8 Повер смартфони расмий тақдимотигача ошкор бўлди
Яқинлашиб келаётган тақдимот олдидан технология оламида эътибор марказида бўлган янги Поко M8 Повер смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма ўта йирик аккумулятор ва ўзига хос техник хусусиятлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Х ижтимоий тармоғидаги таниқли Гизмочина ресурси муҳаррири Анвин томонидан эълон қилинган суратларда янги гаджет очиқ-сариқ (орқача) рангда намойиш этилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ранг ечими Apple флагманларидаги тусларни эслатиб юборади, гарчи Поко M8 Повер тўғридан-тўғри iPhone 17 Pro моделлари билан рақобатлашмаса-да, ўзининг мутлақо бошқа устун жиҳатларига эга.
Рекорд даражадаги автономия ва қувватлаш имкониятлариМазкур смартфоннинг асосий ва энг асосий визавий ҳамда функционал «фичкаси» бу унинг 8000 мАч сиғимли аккумуляторидир. Ишлаб чиқарувчининг расмий маълумотларига кўра, қурилма битта тўлиқ қувватланиш орқали нақд уч кун давомида фаол ишлай олади.
Шунингдек, қурилманинг қувватлаш тизими ҳам етарлича илғор бўлиб, у 45 В қувватдаги тезкор симли қувватлашни қўллаб-қувватлайди. Қўшимча қулайлик сифатида фойдаланувчилар бошқа гаджетларни қувватлаш учун 22,5 В қувватдаги тескари симли қувватлаш функциясидан ҳам фойдаланишлари мумкин бўлади.
Кутилаётган техник хусусиятларИнсайдерлар ва таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, техник жиҳатдан Поко M8 Повер модели Redmi Ноте 17 смартфонининг ўзига хос клони бўлиши кутилмоқда. Қурилма қуйидаги асосий имкониятлар билан жиҳозланиши тахмин қилинмоқда:
- Кенг ва текис 7 дюймли OLED экран (2396 х 1080 пиксел пикселлар аниқлиги ва 120 Hz кадрлар частотаси)
- Унумдорлик учун масъул Snapdragon 4 Ген 4 процессори (СоК)
- 6 ёки 8 GB тезкор (оператив) ҳамда 128 ёки 256 GB доимий (флеш) хотира турлари
- 50 мегапикселли асосий камера ва 8 мегапикселли олд камера
…