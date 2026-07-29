Поко M8 Повер смартфони расмий тақдимотигача ошкор бўлди

·36·Техно
Поко M8 Повер смартфони расмий тақдимотигача ошкор бўлди

Яқинлашиб келаётган тақдимот олдидан технология оламида эътибор марказида бўлган янги Поко M8 Повер смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма ўта йирик аккумулятор ва ўзига хос техник хусусиятлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Х ижтимоий тармоғидаги таниқли Гизмочина ресурси муҳаррири Анвин томонидан эълон қилинган суратларда янги гаджет очиқ-сариқ (орқача) рангда намойиш этилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ранг ечими Apple флагманларидаги тусларни эслатиб юборади, гарчи Поко M8 Повер тўғридан-тўғри iPhone 17 Pro моделлари билан рақобатлашмаса-да, ўзининг мутлақо бошқа устун жиҳатларига эга.

Рекорд даражадаги автономия ва қувватлаш имкониятлари

Мазкур смартфоннинг асосий ва энг асосий визавий ҳамда функционал «фичкаси» бу унинг 8000 мАч сиғимли аккумуляторидир. Ишлаб чиқарувчининг расмий маълумотларига кўра, қурилма битта тўлиқ қувватланиш орқали нақд уч кун давомида фаол ишлай олади.

Шунингдек, қурилманинг қувватлаш тизими ҳам етарлича илғор бўлиб, у 45 В қувватдаги тезкор симли қувватлашни қўллаб-қувватлайди. Қўшимча қулайлик сифатида фойдаланувчилар бошқа гаджетларни қувватлаш учун 22,5 В қувватдаги тескари симли қувватлаш функциясидан ҳам фойдаланишлари мумкин бўлади.

Кутилаётган техник хусусиятлар

Инсайдерлар ва таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, техник жиҳатдан Поко M8 Повер модели Redmi Ноте 17 смартфонининг ўзига хос клони бўлиши кутилмоқда. Қурилма қуйидаги асосий имкониятлар билан жиҳозланиши тахмин қилинмоқда:

  • Кенг ва текис 7 дюймли OLED экран (2396 х 1080 пиксел пикселлар аниқлиги ва 120 Hz кадрлар частотаси)
  • Унумдорлик учун масъул Snapdragon 4 Ген 4 процессори (СоК)
  • 6 ёки 8 GB тезкор (оператив) ҳамда 128 ёки 256 GB доимий (флеш) хотира турлари
  • 50 мегапикселли асосий камера ва 8 мегапикселли олд камера
Янги смартфон замонавий HyperOS 3 дастурий таъминот базасида ишлаши кутилмоқда. Ҳозирча қурилманинг глобал бозорга чиқарилиш санаси ва аниқ нархи ҳақида расмий маълумотлар берилмаган, бироқ унинг жонли суратлари тарқалгани тақдимот яқин эканидан дарак беради.

ПокоСмартфонHyperOSГаджетларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб