Гигабйте RTX 4060 видеокарталари нима сабабдан ёниб кетмоқда

·32·Техно
Гигабйте RTX 4060 видеокарталари нима сабабдан ёниб кетмоқда

Сўнгги пайтларда технология оламида Гигабйте GeForce RTX 4060 видеокарталарининг тўсатдан ишдан чиқиши ва платасининг куйиши ҳолатлари жамоатчилик эътиборини тортмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Бразилиянинг СидНесЛОН устахонаси таниқли таъмирлаш мутахассиси Паулу Гомес билан биргаликда мазкур муаммонинг асл сабабини аниқлаш бўйича махсус текширув ўтказди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалроқ кўпчилик мутахассислар ва фойдаланувчилар бундай носозликларга HDMI улагичи орқали кирувчи шикастланишлар сабаб бўлмоқда, деб тахмин қилган эди. Бироқ олиб борилган чуқур таҳлиллар бу тахмин нотўғри эканини кўрсатди ва асл сабаб бутунлай бошқа жойда экани маълум бўлди.

Тадқиқот ва асосий сабаблар

Текширув жараёнида мутахассислар осилосограф ва мультиметрдан фойдаланган ҳолда бир нечта ишлайдиган ҳамда шикастланган видеокарта нусхаларини батафсил ўрганиб чиқишди. Натижада носозликка HDMI порти эмас, балки қурилманинг қувват тизимидаги (ВРМ) жиддий нуқсон сабаб экани аниқланди.

Маълум бўлишича, график процессорнинг тўртта қувват фазаси бир-бирига мослашмаган ҳолда, турлича режимда ишлайди. Хусусан, фазалардан бири сезиларли даражада юқори частотада ўзгариб туради, бу эса электр юкламасининг фазалар ўртасида нотекис тақсимланишига олиб келади.

Қизиб кетиш ва унинг оқибатлари

Қувватнинг нотекис тақсимланиши оқибатида МОСFEТ (яримўтказгичли калит) элементлари ҳаддан ташқари қизиб кетади. Бу ҳолат шу даражадагигача бориб етадики, натижада видеочиқишлар яқинидаги матнли қисм (текстолит) қорайиб, ҳатто кўмирга айланиши мумкин.

Қизиғи шундаки, куйиш белгиси айнан видеочиқишлар ёнида содир бўлгани сабабли, кўпчиликда зарар HDMI томонидан келган деган нотўғри таассурот уйғотган эди. Аслида эса муаммонинг ўзаги бутунлай бошқа микроциркуляцияга бориб тақалади.

Мутахассисларнинг фикрича, мазкур муаммонинг бош манбаи токни ўлчаш занжири (Куррент Сенсе/ПВМ) ҳисобланади. Компонентларнинг конфигурацияси ва қаршилигидаги тафовутлар қувват фазаларининг ўзаро мувофиқлигини бузиб, бутун тизим барқарорлигига путур етказади.

Аниқланган муаммони бартараф этиш йўлларини синаб кўриш жараёнида усталар шикастланган нусхадаги токни ўлчаш занжири элементларини алмаштирдилар. Шунингдек, куйган йўллар тикланиб, янги МОСFEТ ўрнатилди ҳамда 12 вольтлик қувват линиясига қўшимча сақлагич (предохранител) қўшилди.

Таъмирлаш ишлари якунлангач, осилосограф ёрдамида қайтадан текширув ўтказилди ва фазалар иши анча бир текис ҳолатга келгани қайд этилди. Шундан сўнг видеокарта барча оғир стресс-тестлардан муваффақиятли ўтиб, ўзининг иш қобилиятини тўлиқ тиклади.

ВидеокартаГигабйтеRTX4060ТемирДафтарТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб