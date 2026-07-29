Гигабйте RTX 4060 видеокарталари нима сабабдан ёниб кетмоқда
Сўнгги пайтларда технология оламида Гигабйте GeForce RTX 4060 видеокарталарининг тўсатдан ишдан чиқиши ва платасининг куйиши ҳолатлари жамоатчилик эътиборини тортмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Бразилиянинг СидНесЛОН устахонаси таниқли таъмирлаш мутахассиси Паулу Гомес билан биргаликда мазкур муаммонинг асл сабабини аниқлаш бўйича махсус текширув ўтказди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ кўпчилик мутахассислар ва фойдаланувчилар бундай носозликларга HDMI улагичи орқали кирувчи шикастланишлар сабаб бўлмоқда, деб тахмин қилган эди. Бироқ олиб борилган чуқур таҳлиллар бу тахмин нотўғри эканини кўрсатди ва асл сабаб бутунлай бошқа жойда экани маълум бўлди.
Тадқиқот ва асосий сабабларТекширув жараёнида мутахассислар осилосограф ва мультиметрдан фойдаланган ҳолда бир нечта ишлайдиган ҳамда шикастланган видеокарта нусхаларини батафсил ўрганиб чиқишди. Натижада носозликка HDMI порти эмас, балки қурилманинг қувват тизимидаги (ВРМ) жиддий нуқсон сабаб экани аниқланди.
Маълум бўлишича, график процессорнинг тўртта қувват фазаси бир-бирига мослашмаган ҳолда, турлича режимда ишлайди. Хусусан, фазалардан бири сезиларли даражада юқори частотада ўзгариб туради, бу эса электр юкламасининг фазалар ўртасида нотекис тақсимланишига олиб келади.
Қизиб кетиш ва унинг оқибатлариҚувватнинг нотекис тақсимланиши оқибатида МОСFEТ (яримўтказгичли калит) элементлари ҳаддан ташқари қизиб кетади. Бу ҳолат шу даражадагигача бориб етадики, натижада видеочиқишлар яқинидаги матнли қисм (текстолит) қорайиб, ҳатто кўмирга айланиши мумкин.
Қизиғи шундаки, куйиш белгиси айнан видеочиқишлар ёнида содир бўлгани сабабли, кўпчиликда зарар HDMI томонидан келган деган нотўғри таассурот уйғотган эди. Аслида эса муаммонинг ўзаги бутунлай бошқа микроциркуляцияга бориб тақалади.
Мутахассисларнинг фикрича, мазкур муаммонинг бош манбаи токни ўлчаш занжири (Куррент Сенсе/ПВМ) ҳисобланади. Компонентларнинг конфигурацияси ва қаршилигидаги тафовутлар қувват фазаларининг ўзаро мувофиқлигини бузиб, бутун тизим барқарорлигига путур етказади.
Аниқланган муаммони бартараф этиш йўлларини синаб кўриш жараёнида усталар шикастланган нусхадаги токни ўлчаш занжири элементларини алмаштирдилар. Шунингдек, куйган йўллар тикланиб, янги МОСFEТ ўрнатилди ҳамда 12 вольтлик қувват линиясига қўшимча сақлагич (предохранител) қўшилди.
Таъмирлаш ишлари якунлангач, осилосограф ёрдамида қайтадан текширув ўтказилди ва фазалар иши анча бир текис ҳолатга келгани қайд этилди. Шундан сўнг видеокарта барча оғир стресс-тестлардан муваффақиятли ўтиб, ўзининг иш қобилиятини тўлиқ тиклади.
…