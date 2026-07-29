40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилди

·0·Дунё
40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилди

Португалияда қарийб 40 йил давомида цирк ареналарида томоша кўрсатиб келган Жули лақабли фил расман “нафақага чиқарилди”. Энди у ҳаётининг қолган қисмини Алентежу ҳудудида жойлашган “Пангеа” қўриқхонасида ўтказади. Ушбу маскан Европада меҳнатга жалб қилинган ҳайвонлар учун махсус ташкил этилган илк қўриқхона сифатида эътироф этилади.

Маълум қилинишича, Жули 1980-йиллар охирида Африкада ҳали кичик пайтида тутиб келинган ва Португалияга олиб кетилган. 1988 йилдан бошлаб у цирк томошаларида иштирок этиб келган. Ҳозир эса фил назорат остидаги эркин муҳитда яшашни бошлади ва янги бошпанасида илк бор табиий лойли ванна қабул қилиш имконига эга бўлди.

2018 йилда Португалия ҳукумати 2024 йилдан бошлаб циркларда ёввойи ҳайвонлардан фойдаланишни тақиқловчи қонунни қабул қилган эди. Шу сабабли Жули учун доимий бошпана топиш ишлари бошланган. Қўриқхона маъмурияти ва фил эгаси ўртасидаги келишув, тайёргарлик ҳамда ташиш жараёни қарийб бир ярим йил давом этган.

Bino ichida erkak kishi fillarning yonida turibdi.

Мутахассислар Жулининг янги ҳаёти қанча давом этишини аниқ айта олмаяпти. Чунки табиий муҳитда филлар 70 йилгача яшаши мумкин бўлса, тутқунлик шароитида уларнинг умри одатда анча қисқа бўлади.

400 гектар майдонни эгаллаган “Пангеа” қўриқхонаси 20–35 та филни қабул қилиш имкониятига эга. Бу ерда ҳайвонлар эркин ҳаракатланиши, озуқа излаши ва табиий муҳитга яқин шароитда парвариш қилиниши учун барча имкониятлар яратилган.

Маълум қилинишича, йил охирига қадар Жули ёлғиз қолмайди. Унинг ёнига тахминан 40 йил аввал ёввойи табиатдан тутиб келинган яна бир урғочи Африка фили — Кариба ҳам келтирилади. Ҳозирда Кариба Бельгиядаги ҳайвонот боғида якка ҳолда сақланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллиардер Браян Жонсон ёш қолиш учун ўз клонини яратганини эълон қилдиМиллиардер Браян Жонсон ёш қолиш учун ўз клонини яратганини эълон қилдиБугун, 16:07Япония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайдиЯпония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайдиБугун, 16:01Россиядан 6 ойда қанча мигрант депортация қилинди?Россиядан 6 ойда қанча мигрант депортация қилинди?Бугун, 15:40Лавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариЛавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариБугун, 15:24Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганЕвропа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганБугун, 15:10Венгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиВенгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда