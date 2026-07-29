Начо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқда
Мадриднинг Реал клубидаги собиқ жамоадоши Начо Фернандес Криштиану Роналду фаолияти давомида 1000 та гол уриш маррасини забт этишига қатъий ишонч билдирди. Ҳозирда Саудия Арабистонида тўп сураётган португалиялик ҳужумчи ушбу тарихий натижага эришиш учун яна атиги 24 та гол уриши кифоя қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Начо Фернандес АС нашрига берган интервюсида ўзининг собиқ сардори ва дўсти ҳақида илиқ фикрлар билдирган. Иккала футболчи ҳам қироллик клубида бирга ўйнаган даврида кўплаб совринларни, жумладан, Чемпионлар лигаси кубокларини қўлга киритган.
Рекордлар сари тиниmsиз интилишНачонинг таъкидлашича, Роналду ўз олдига қўйган мақсадларидан асло қайтмайди ва ҳар доим энг юқори чўққиларни забт этишга одатланган. Унинг фикрича, португалиялик юлдузнинг асосий ҳаётий мақсади рекордларни янгилашдан иборат.
"Уни яқиндан билганимиз учун аниқ айта оламизки, у тўхтамайди. Унинг ҳаёти рекордларни янгилашдан иборат ва бу жуда ҳам ҳайратланарли", — деди Начо собиқ жамоадоши ҳақида.
Саудия Арабистонидаги фаолият ва матонат2024 йилда Саудия Арабистонининг Ал Қадисияҳ жамоасига кўчиб ўтган ҳимоячи яна Криштиану Роналду билан бир чемпионатда рақобатлашиш имконига эга бўлди. Бу ҳолат унга португалиялик ҳужумчининг машғулотлардаги ва ўйинлардаги тиниmsиз меҳнатини яқиндан кузатиш имконини берди.
Начо ёшига қарамай, Роналду ҳамон илк кундагидек иштиёқ билан ҳаракат қилаётганини ва футболга бўлган муҳаббати сўнмаганини алоҳида эътироф этди. Айнан мана шу характер уни мингта гол маррасига етаклаётган асосий куч эканлиги таъкидланди.
…