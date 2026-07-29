Манчестер Сити Аюб Будди трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди

·37·Спорт
Манчестер Сити Аюб Будди трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди

Англиянинг амалдаги чемпиони Манчестер Сити Франциянинг Лилл клуби яримҳимоячиси Аюб Буддини ўз сафига қўшиб олиш йўлида жиддий қадам ташлади. Sky Sport хабар беришича, шаҳарликлар мазкур трансфер пойгасида ўзининг асосий рақобатчиси Арсенални ортда қолдириб, музокараларда сезиларли устунликка эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аввалроқ Лондон клуби ушбу иқтидорли футболчини қўлга киритишда яққол фаворит сифатида кўрилаётган эди. Бироқ Арсенал раҳбариятининг эътиборни Бруно Гимараес трансферига қаратиши Манчестер Сити жамоасига имконият берди ва улар вазиятни ўз назоратига олди. Натижада, 18 ёшли футболчи билан шахсий шартнома шартлари бўлия аллақачон тўлиқ келишиб олинди.

Музокаралар ва молиявий тафсилотлар

Ҳозирги вақтда клублар ўртасидаги музокаралар деярли узлуксиз давом этмоқда. Манчестер Сити спорт директори Уго Виана ва Лилл президенти Оливе Летанг расмий учрашувлардан кўра мунтазам телефон қўнғироқларига таянган ҳолда алоқа ўрнатишган. Инглиз клуби аллақачон бир нечта оғзаки таклифлар юборган бўлса-да, француз томони ўз тарбияланувчиси учун энг яхши битимга эришиш мақсадида уларнинг барчасини рад этди.

Лилл клуби ўзининг молиявий талабларидан қатъий чекинмаяпти ва футболчи учун 100 миллион евро миқдоридаги гонорар талаб қилмоқда. Ўз навбатида, Манчестер Сити трансферни қўшимча бонусларни ўз ичига олган ҳолда қарийб 90 миллион евро эвазига якунлашни режалаштирмоқда. Ҳозирча икки клуб ўртасидаги асосий тўсиқ айнан шу молиявий тафовут бўлиб қолмоқда.

Футболчининг келажаги ва халқаро майдондаги иштирок

Аюб Буддининг Лилл билан амалдаги шартномаси 2029-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади. Шунга қарамай, футболчининг шахсий келишуви бўйича ҳеч қандай муаммо йўқ. У Манчестер Сити таклиф қилган ва 2031-йилнинг июнигача мўлжалланган фойдали шартномага рози бўлиб, янги жамоага ўтишга тўлиқ тайёр эканини билдирган.

Ўсмир ёшига қарамай, яримҳимоячи жорий мавсумгача Лилл сафида барча турнирларда 96 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та голли узатмага муаллифлик қилган. Шунингдек, у Марокаш терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатидаги иштироки орқали бутун дунё эътиборини тортди. Гарчи унинг жамоаси чорак финалда Францияга 2:0 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, Буддининг майдон марказидаги ишончли ўйини Манчестер Ситининг эътиборини қозониш учун етарли бўлди.

Манчестер СитиАюб БуддиЛиллтрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиБугун, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиБугун, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиБугун, 22:24Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаРоберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаБугун, 22:12Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрБугун, 21:53Начо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаНачо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди