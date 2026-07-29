Манчестер Сити Аюб Будди трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди
Англиянинг амалдаги чемпиони Манчестер Сити Франциянинг Лилл клуби яримҳимоячиси Аюб Буддини ўз сафига қўшиб олиш йўлида жиддий қадам ташлади. Sky Sport хабар беришича, шаҳарликлар мазкур трансфер пойгасида ўзининг асосий рақобатчиси Арсенални ортда қолдириб, музокараларда сезиларли устунликка эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аввалроқ Лондон клуби ушбу иқтидорли футболчини қўлга киритишда яққол фаворит сифатида кўрилаётган эди. Бироқ Арсенал раҳбариятининг эътиборни Бруно Гимараес трансферига қаратиши Манчестер Сити жамоасига имконият берди ва улар вазиятни ўз назоратига олди. Натижада, 18 ёшли футболчи билан шахсий шартнома шартлари бўлия аллақачон тўлиқ келишиб олинди.
Музокаралар ва молиявий тафсилотларҲозирги вақтда клублар ўртасидаги музокаралар деярли узлуксиз давом этмоқда. Манчестер Сити спорт директори Уго Виана ва Лилл президенти Оливе Летанг расмий учрашувлардан кўра мунтазам телефон қўнғироқларига таянган ҳолда алоқа ўрнатишган. Инглиз клуби аллақачон бир нечта оғзаки таклифлар юборган бўлса-да, француз томони ўз тарбияланувчиси учун энг яхши битимга эришиш мақсадида уларнинг барчасини рад этди.
Лилл клуби ўзининг молиявий талабларидан қатъий чекинмаяпти ва футболчи учун 100 миллион евро миқдоридаги гонорар талаб қилмоқда. Ўз навбатида, Манчестер Сити трансферни қўшимча бонусларни ўз ичига олган ҳолда қарийб 90 миллион евро эвазига якунлашни режалаштирмоқда. Ҳозирча икки клуб ўртасидаги асосий тўсиқ айнан шу молиявий тафовут бўлиб қолмоқда.
Футболчининг келажаги ва халқаро майдондаги иштирокАюб Буддининг Лилл билан амалдаги шартномаси 2029-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади. Шунга қарамай, футболчининг шахсий келишуви бўйича ҳеч қандай муаммо йўқ. У Манчестер Сити таклиф қилган ва 2031-йилнинг июнигача мўлжалланган фойдали шартномага рози бўлиб, янги жамоага ўтишга тўлиқ тайёр эканини билдирган.
Ўсмир ёшига қарамай, яримҳимоячи жорий мавсумгача Лилл сафида барча турнирларда 96 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та голли узатмага муаллифлик қилган. Шунингдек, у Марокаш терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатидаги иштироки орқали бутун дунё эътиборини тортди. Гарчи унинг жамоаси чорак финалда Францияга 2:0 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, Буддининг майдон марказидаги ишончли ўйини Манчестер Ситининг эътиборини қозониш учун етарли бўлди.
…