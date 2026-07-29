Марта Стеварт иштирокида уй-жойни бошқарувчи Ҳинт иловаси тақдим этилди

·34·Техно
Марта Стеварт иштирокида уй-жойни бошқарувчи Ҳинт иловаси тақдим этилди

Машҳур уй-рўзғор ва меҳмондўстлик империяси асосчиси Марта Стеварт сунъий интеллект технологиялари бозорига ўзига хос тарзда қадам қўйди. У уй-жойни сақлаш, парвариш қилиш ва бошқариш вазифаларини автоматлаштирувчи Ҳинт стартапининг ҳаммуассисларидан бирига айланди. Мазкур илова уй эгаларига кундалик юмушлар, энергия сарфи ва турли маиший муаммоларни ҳал этишда яқиндан кўмаклашиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги дастур уй эгаларига техник хизмат кўрсатиш жадвалларини тузиш, тупроқ ҳамда ҳаво сифатини ўрганиш, суғурта даъволарини кўриб чиқиш каби кўплаб масалаларда ёрдам беради. Шунингдек, илова уй-жойга оид барча турдаги шартномалар, ҳужжатлар ва ҳисоб-фактураларни сақлайдиган рақамли омбор вазифасини ҳам бажаради. Ундаги ўрнатилган сунъий интеллект ёрдамчиси орқали фойдаланувчилар ўзларини қизиқтирган саволларга тезкор жавоб олишлари мумкин.

Ҳинт стартапининг бош технологик директори ва ҳаммуассиси Кйле Рушнинг таъкидлашича, Марта Стеварт лойиҳада шунчаки рамзий шахс сифатида эмас, балки реал акциядор ва фаол ижрочи сифатида иштирок этмоқда. У ҳафтасига икки маротаба учрашиб, илованинг дизайни, брендинг асослари, тил услуби ва келтирилаётган маълумотларнинг аниқлигини шахсан назорат қилади. Хусусан, тупроқ таркиби ёки уй парваришига оид маълумотлардаги хатоликларни ўз тажрибасидан келиб чиқиб тузатишга ёрдам беради.

Лойиҳанинг келиб чиқиш тарихи

Дастлаб 2024-йилда стартап уй-жойларни декарбонизация қилиш ва шу йўналишдаги имтиёзларни топишга ёрдам берувчи восита сифатида иш бошлаган эди. Бироқ вақт ўтиши билан муаллифлар фойдаланиш доирасини кенгайтириш катта салоҳиятга эга эканини тушуниб етишди. Натижада лойиҳа бутунлай ўзгариб, ҳар бир уй эгаси учун универсал сунъий интеллект ёрдамчисига айлантирилди.

Бугунги кунда сунъий интеллект технологиялари оддий чат-ботлар доирасидан чиқиб, реал ҳаётдаги кундалик муаммоларни ҳал этишга йўналтирилмоқда. Ҳинт иловаси ҳам ана шундай амалий ечимлардан бири бўлиб, Марта Стевартнинг кўп йиллик шахсий тажрибаси ва маслаҳатлари билан бойитилган ҳолда фойдаланувчиларга тақдим этилмоқда.

Иловадан фойдаланиш тартиби

Ҳинт иловасидан фойдаланишни бошлаш учун фойдаланувчи ўз уйининг манзилини киритиши кифоя. Шундан сўнг тизим оммавий маълумотлар — кўчмас мулк реэстрлари, об-ҳаво, тупроқ хусусиятлари ва коммунал тармоқлар асосида уйнинг рақамли профилини яратади. Шунингдек, уй эгалари ўзларининг инспекция ҳисоботлари, кафолат талонлари, ипотека ҳужжатлари ва суғурта полисларини юклашлари мумкин.

Юкланган маълумотлар асосида илова қуйидаги имкониятларни тақдим этади:

  • Пойдевор остидаги тупроқ таркиби ва унинг дренаж ҳамда хавфсизликка таъсирини баҳолаш
  • Уй атрофидаги ҳаво сифати ҳақида маълумот бериш
  • Иқлим ўзгаришлари ва қурғоқчиликнинг суғурта ставкалари ҳамда энергия сарфига таъсирини таҳлил қилиш
  • Асосий маиший техника воситаларининг суратларини юклаш орқали уларга тўғри хизмат кўрсатиш бўйича қўлланма олиш
Мазкур имкониятлар уй эгаларига ўз мулкларини самарали бошқариш, харажатларни оптималлаштириш ва кутилмаган носозликларнинг олдини олиш имконини беради.

Артифисиал IntelligenceМарта СтевартҲинтТеч СтартупСмарт Ҳоме
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб