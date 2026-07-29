Бурсада 2 ёшли бола бассейнда чўкиб вафот этди
Туркиянинг Бурса шаҳрида содир бўлган фожиа жамоатчиликни ларзага солди. Маълумотларга кўра, турар жой мажмуасида бедарак йўқолган 2 ёшли бола тахминан бир соат давом этган қидирувлардан сўнг сузиш ҳавзасидан ҳушсиз ҳолатда топилган.
Воқеа жойига етиб келган тиббиёт ходимлари болага зудлик билан биринчи ёрдам кўрсатиб, уни шифохонага олиб борган. Бироқ шифокорларнинг барча саъй-ҳаракатларига қарамай, кичкинтойнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.
Ҳодисанинг энг оғир лаҳзаларидан бири фарзандининг вафоти ҳақидаги хабарни эшитган онанинг изтироблари бўлди. Воқеа гувоҳларининг айтишича, яқинлари уни тинчлантиришга уринган бўлса-да, онанинг қайғуси барчани чуқур таъсирлантирган.
Мутахассислар ушбу фожиадан сўнг ёз мавсумида бассейнлар атрофида болалар хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини яна бир бор эслатмоқда. Уларнинг таъкидлашича, ёш болаларни сув ҳавзалари яқинида бир лаҳза ҳам қаровсиз қолдирмаслик, бассейнларни ҳимоя тўсиқлари билан жиҳозлаш ҳамда хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш бундай кўнгилсиз ҳодисаларнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.
Ҳозирда ҳодиса юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…