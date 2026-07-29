Трансфер бомбаси: "Сити" Айюб Буадди учун пойгада "Арсенал"ни мағлуб этди!

·49·Спорт
Трансфер бомбаси: "Сити" Айюб Буадди учун пойгада "Арсенал"ни мағлуб этди!

Мадриднинг "Реал" клуби Родри трансферини ёпаётган бир пайтда, Англия вице-чемпиони "Манчестер Сити" келажак учун энг катта сармоялардан бирини амалга оширишга яқин турибди. "Шаҳарликлар" "Лилл"нинг 18 ёшли вундеркинди Айюб Буадди трансфери бўйича музокараларда улкан қадам ташлади.

Zamin.uz нуфузли Sky Sport нашрига таянган ҳолда ушбу сенсацион трансфер тафсилотлари ва Лондоннинг "Арсенал" клуби қандай қилиб мағлубиятга учрагани ҳақида хабар беради.

1. "Арсенал" ортда қолди: "Сити" трансфер пойгасида фаворит!

Сўнгги маълумотларга кўра, Энцо Мареска жамоаси Айюб Буадди учун курашда ўзининг асосий рақиби "Арсенал"ни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бунгача айнан "канонирлар" трансфер пойгасида фаворит ҳисобланаётган эди.

Бироқ Микель Артета жамоаси Бруну Гимараеш трансферига устувор аҳамият қаратган бир пайтда, "Манчестер Сити" раҳбарияти фурсатдан фойдаланиб, ташаббусни ўз қўлига олди ва француз клуби билан музокараларни жадаллаштирди.

2. Шахсий шартнома тайёр, аммо нарх борасида баҳс давом этмоқда

"Манчестер Сити"нинг бўлажак спорт директори Угу Виана ва "Лилл" президенти Оливе Летан ушбу трансфер бўйича мунтазам алоқада бўлиб турибди.

Гарчи "Лилл" инглиз клубининг шу кунгача бўлган бир неча оғзаки таклифларини рад этган бўлса-да, футболчининг ўзи "Этихад"га кўчиб ўтишга тайёр. Хабар қилинишича, Буадди "Манчестер Сити" билан 2031 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома шартлари бўйича тўлиқ келишувга эришган.

Ҳозирда энг катта тўсиқ — трансфер суммаси. Томонлар ҳали муросага келгани йўқ:

  • "Лилл" талаби: 100 миллион евро.

  • "Манчестер Сити" таклифи: Бонуслар билан биргаликда ~90 миллион евро.

3. Айюб Буадди ким ва нима учун у 100 миллион еврога баҳоланмоқда?

18 ёшли яримҳимоячи замонавий футболнинг энг иқтидорли ёшларидан бири ҳисобланади. У яқинда якунланган 2026 йилги Жаҳон чемпионатида Марокаш миллий жамоаси сафида супер ўйин намойиш этиб, бутун дунё скаутлари эътиборини тортди.

Унинг "Лилл" асосий жамоасидаги статистикаси ҳам мақташга лойиқ:

  • Ўйинлар сони: 96 та (барча мусобақаларда).

  • Натижадорлик: 4 та голли узатма.

Энцо Мареска Буаддини Родрининг узоқ муддатли вориси сифатида кўраётган бўлиши мумкин ва шу сабабли клуб бундай катта маблағни аямаяпти.

Айюб Буадди трансфери бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Футболчи

Айюб Буадди (18 ёш, Марокаш/Франция)

Жорий клуби

"Лилл" (Франция)

Даъвогар клуб

"Манчестер Сити" (пойгада ғолиб бўлмоқда)

Мағлуб клуб

"Арсенал"

Эҳтимолий шартнома

2031 йилгача (келишилган)

"Лилл" талаби

€100 миллион

"Сити" таклифи

~€90 миллион (бонуслар билан)

Асосий воқеа

Жаҳон чемпионати-2026 даги ёрқин ўйин

Энцо Мареска нинг янги супер лойиҳаси ва "Манчестер Сити"нинг 100 миллион евролик юриши ҳақидаги хабарни футбол ишқибозлари ўтказиб юбормасликлари керак.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, 18 ёшли футболчи учун 100 миллион евро тўлаш тўғри қарорми? У Энцо Мареска қўл остида янги Родрига айлана оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Манчестер СитиАйюб БуаддиАрсеналЛилльРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Бугун, 23:13Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиБугун, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиБугун, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиБугун, 22:24Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаРоберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаБугун, 22:12Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди