Трансфер бомбаси: "Сити" Айюб Буадди учун пойгада "Арсенал"ни мағлуб этди!
Мадриднинг "Реал" клуби Родри трансферини ёпаётган бир пайтда, Англия вице-чемпиони "Манчестер Сити" келажак учун энг катта сармоялардан бирини амалга оширишга яқин турибди. "Шаҳарликлар" "Лилл"нинг 18 ёшли вундеркинди Айюб Буадди трансфери бўйича музокараларда улкан қадам ташлади.
Zamin.uz нуфузли Sky Sport нашрига таянган ҳолда ушбу сенсацион трансфер тафсилотлари ва Лондоннинг "Арсенал" клуби қандай қилиб мағлубиятга учрагани ҳақида хабар беради.
1. "Арсенал" ортда қолди: "Сити" трансфер пойгасида фаворит!
Сўнгги маълумотларга кўра, Энцо Мареска жамоаси Айюб Буадди учун курашда ўзининг асосий рақиби "Арсенал"ни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бунгача айнан "канонирлар" трансфер пойгасида фаворит ҳисобланаётган эди.
Бироқ Микель Артета жамоаси Бруну Гимараеш трансферига устувор аҳамият қаратган бир пайтда, "Манчестер Сити" раҳбарияти фурсатдан фойдаланиб, ташаббусни ўз қўлига олди ва француз клуби билан музокараларни жадаллаштирди.
2. Шахсий шартнома тайёр, аммо нарх борасида баҳс давом этмоқда
"Манчестер Сити"нинг бўлажак спорт директори Угу Виана ва "Лилл" президенти Оливе Летан ушбу трансфер бўйича мунтазам алоқада бўлиб турибди.
Гарчи "Лилл" инглиз клубининг шу кунгача бўлган бир неча оғзаки таклифларини рад этган бўлса-да, футболчининг ўзи "Этихад"га кўчиб ўтишга тайёр. Хабар қилинишича, Буадди "Манчестер Сити" билан 2031 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома шартлари бўйича тўлиқ келишувга эришган.
Ҳозирда энг катта тўсиқ — трансфер суммаси. Томонлар ҳали муросага келгани йўқ:
"Лилл" талаби: 100 миллион евро.
"Манчестер Сити" таклифи: Бонуслар билан биргаликда ~90 миллион евро.
3. Айюб Буадди ким ва нима учун у 100 миллион еврога баҳоланмоқда?
18 ёшли яримҳимоячи замонавий футболнинг энг иқтидорли ёшларидан бири ҳисобланади. У яқинда якунланган 2026 йилги Жаҳон чемпионатида Марокаш миллий жамоаси сафида супер ўйин намойиш этиб, бутун дунё скаутлари эътиборини тортди.
Унинг "Лилл" асосий жамоасидаги статистикаси ҳам мақташга лойиқ:
Ўйинлар сони: 96 та (барча мусобақаларда).
Натижадорлик: 4 та голли узатма.
Энцо Мареска Буаддини Родрининг узоқ муддатли вориси сифатида кўраётган бўлиши мумкин ва шу сабабли клуб бундай катта маблағни аямаяпти.
Айюб Буадди трансфери бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Футболчи
Айюб Буадди (18 ёш, Марокаш/Франция)
Жорий клуби
"Лилл" (Франция)
Даъвогар клуб
"Манчестер Сити" (пойгада ғолиб бўлмоқда)
Мағлуб клуб
"Арсенал"
Эҳтимолий шартнома
2031 йилгача (келишилган)
"Лилл" талаби
€100 миллион
"Сити" таклифи
~€90 миллион (бонуслар билан)
Асосий воқеа
Жаҳон чемпионати-2026 даги ёрқин ўйин
Энцо Мареска нинг янги супер лойиҳаси ва "Манчестер Сити"нинг 100 миллион евролик юриши ҳақидаги хабарни футбол ишқибозлари ўтказиб юбормасликлари керак.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, 18 ёшли футболчи учун 100 миллион евро тўлаш тўғри қарорми? У Энцо Мареска қўл остида янги Родрига айлана оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…