Кера сунъий интеллект агентларини ҳимоя қилиш учун Oasis Секуритйни сотиб олмоқда

·46·Техно
Кера сунъий интеллект агентларини ҳимоя қилиш учун Oasis Секуритйни сотиб олмоқда

Маълумотлар хавфсизлиги билан шуғулланувчи Кера компанияси сунъий интеллект агентларининг жадал кўпайиб бориши фонида ушбу йўналишдаги хавфсизликни таъминлаш учун Oasis Секуритй стартапини тахминан 1 миллиард долларга сотиб олиш бўйича ният баённомасини имзолади. TechCrunch нашри ва ixbt.com маълумотларига кўра, мазкур йирик битим асосан нақд пул шаклида, қолган қисми эса Кера акциялари кўринишида амалга оширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2022-йилда асос солинган Oasis Секуритй компанияси инсон иштирокисиз бошқариладиган идентификаторлар, биринчи навбатда сунъий интеллект агентларига ихтисослашган. Бугунги кунда корпоратив муҳитда сунъий интеллект агентлари сонининг кескин ўсиб бориши компаниялардан уларнинг хатти-ҳаракатларини доимий назорат қилувчи ҳамда бошқа дастурларга кириш ҳуқуқларини хавфсиз тақсимловчи махсус киберхавфсизлик дастурий таъминотини жорий этишни талаб қилмоқда.

Киберхавфсизлик бозорида фаол бирлашишлар даври

Oasis ўз фаолияти давомида Аксел, Крафт Вентурес ва Кйберстартс каби нуфузли инвесторлардан жами 195 миллион доллар атрофида инвестиция жалб қилишга улгурган эди. Мазкур харид корхоналарни сунъий интеллект ёрдамида уюштириладиган таҳдидлардан ҳимоя қилувчи киберхавфсизлик провайдерлари бозорида талаб кескин ошиб бораётганини яққол кўрсатиб беради.

Ўз навбатида, Кера ҳам яқинда 12 миллиард долларлик баҳолаш қиймати асосида 600 миллион доллар маблағ тўплаган эди. Умумий инвесторларга эга бўлган ушбу икки компания келгусида ўз имкониятларини бирлаштиришни мақсад қилган. Кера охирги пайтларда фаол равишда бошқа стартопларни ҳам харид қилиб келмоқда.

Ягона хавфсизлик платформасини яратиш сари

Бирлашиш жараёни якунлангач, Кера раҳбарияти Oasis технологияларини ягона идентификация ва маълумотлар хавфсизлиги платформасига тўлиқ интеграция қилишни режалаштирмоқда. Бу эса корхоналарга ўзларининг рақамли активлари ва замонавий интеллектуал тизимларини ташқи ҳамда ички хавфлардан янада ишончли ҳимоя қилиш имконини беради.

Маълумотларга кўра, Кера компаниясининг йиллик такрорий даромад кўрсаткичи 150 миллион доллардан ошган бўлса-да, ташкилот ҳозирча соф фойда билан ишламаяпти. Беш йиллик тарихга эга мазкур маълумотлар хавфсизлиги гиганти шу вақтгача умумий ҳисобда 2,3 миллиард долларга яқин сармоя тўплаган.

КераOasis СекуритйСунъий интеллектКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб