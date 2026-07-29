Кера сунъий интеллект агентларини ҳимоя қилиш учун Oasis Секуритйни сотиб олмоқда
Маълумотлар хавфсизлиги билан шуғулланувчи Кера компанияси сунъий интеллект агентларининг жадал кўпайиб бориши фонида ушбу йўналишдаги хавфсизликни таъминлаш учун Oasis Секуритй стартапини тахминан 1 миллиард долларга сотиб олиш бўйича ният баённомасини имзолади. TechCrunch нашри ва ixbt.com маълумотларига кўра, мазкур йирик битим асосан нақд пул шаклида, қолган қисми эса Кера акциялари кўринишида амалга оширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2022-йилда асос солинган Oasis Секуритй компанияси инсон иштирокисиз бошқариладиган идентификаторлар, биринчи навбатда сунъий интеллект агентларига ихтисослашган. Бугунги кунда корпоратив муҳитда сунъий интеллект агентлари сонининг кескин ўсиб бориши компаниялардан уларнинг хатти-ҳаракатларини доимий назорат қилувчи ҳамда бошқа дастурларга кириш ҳуқуқларини хавфсиз тақсимловчи махсус киберхавфсизлик дастурий таъминотини жорий этишни талаб қилмоқда.
Киберхавфсизлик бозорида фаол бирлашишлар давриOasis ўз фаолияти давомида Аксел, Крафт Вентурес ва Кйберстартс каби нуфузли инвесторлардан жами 195 миллион доллар атрофида инвестиция жалб қилишга улгурган эди. Мазкур харид корхоналарни сунъий интеллект ёрдамида уюштириладиган таҳдидлардан ҳимоя қилувчи киберхавфсизлик провайдерлари бозорида талаб кескин ошиб бораётганини яққол кўрсатиб беради.
Ўз навбатида, Кера ҳам яқинда 12 миллиард долларлик баҳолаш қиймати асосида 600 миллион доллар маблағ тўплаган эди. Умумий инвесторларга эга бўлган ушбу икки компания келгусида ўз имкониятларини бирлаштиришни мақсад қилган. Кера охирги пайтларда фаол равишда бошқа стартопларни ҳам харид қилиб келмоқда.
Ягона хавфсизлик платформасини яратиш сариБирлашиш жараёни якунлангач, Кера раҳбарияти Oasis технологияларини ягона идентификация ва маълумотлар хавфсизлиги платформасига тўлиқ интеграция қилишни режалаштирмоқда. Бу эса корхоналарга ўзларининг рақамли активлари ва замонавий интеллектуал тизимларини ташқи ҳамда ички хавфлардан янада ишончли ҳимоя қилиш имконини беради.
Маълумотларга кўра, Кера компаниясининг йиллик такрорий даромад кўрсаткичи 150 миллион доллардан ошган бўлса-да, ташкилот ҳозирча соф фойда билан ишламаяпти. Беш йиллик тарихга эга мазкур маълумотлар хавфсизлиги гиганти шу вақтгача умумий ҳисобда 2,3 миллиард долларга яқин сармоя тўплаган.
…