1 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқда
Австралиянинг Тасмания оролида яшовчи Нил лақабли, қарийб 1 тонна вазнга эга денгиз фили сўнгги беш йилдан буён мунтазам равишда қирғоққа чиқиб, маҳаллий аҳоли ва сайёҳларнинг эътиборини тортиб келмоқда. У узоқ давом этадиган океан саёҳатларидан сўнг қуруқликка чиқиб дам олади ҳамда жунини алмаштиради.
Нилнинг ташрифлари одатда кутилмаган ҳолатларга сабаб бўлади. У баъзан йўлларни тўсиб қўяди, йўл белгилари ва конусларини ағдаради, одамлар яқинига бемалол боради, ҳатто уйлар олдидаги майсазорларда чўзилиб ухлаб қолади. Шу боис у тез-тез ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинадиган қаҳрамонга айланади.
Мутахассислар Нил ташқи кўринишидан беозор туюлса-да, у барибир ёввойи ҳайвон эканини эслатмоқда. Шунинг учун фуқароларга унга яқинлашмаслик тавсия этилади. Расмийлар эса ҳар сафар уни эҳтиёткорлик билан яна қирғоқ томон йўналтириш чораларини кўриб келмоқда.
…