1 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқда

·0·Дунё
1 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқда

Австралиянинг Тасмания оролида яшовчи Нил лақабли, қарийб 1 тонна вазнга эга денгиз фили сўнгги беш йилдан буён мунтазам равишда қирғоққа чиқиб, маҳаллий аҳоли ва сайёҳларнинг эътиборини тортиб келмоқда. У узоқ давом этадиган океан саёҳатларидан сўнг қуруқликка чиқиб дам олади ҳамда жунини алмаштиради.

Нилнинг ташрифлари одатда кутилмаган ҳолатларга сабаб бўлади. У баъзан йўлларни тўсиб қўяди, йўл белгилари ва конусларини ағдаради, одамлар яқинига бемалол боради, ҳатто уйлар олдидаги майсазорларда чўзилиб ухлаб қолади. Шу боис у тез-тез ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинадиган қаҳрамонга айланади.

Katta tyulen yo'l chetida va maysazorda to'q sariq konuslar yonida yotibdi.

Мутахассислар Нил ташқи кўринишидан беозор туюлса-да, у барибир ёввойи ҳайвон эканини эслатмоқда. Шунинг учун фуқароларга унга яқинлашмаслик тавсия этилади. Расмийлар эса ҳар сафар уни эҳтиёткорлик билан яна қирғоқ томон йўналтириш чораларини кўриб келмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

18 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишлади18 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишладиБугун, 12:17ЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиБугун, 12:1663 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлдиБугун, 12:11Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Бугун, 11:37Монакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаМонакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаБугун, 03:12Осиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқландиОсиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқландиКеча, 23:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди