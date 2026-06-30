Майкл Жексон ҳақидаги фильм тарихий рекорд ўрнатди

·0·Маданият
Майкл Жексон ҳақидаги фильм тарихий рекорд ўрнатди

Афсонавий хонанда Майкл Жексон ҳаёти ҳақида суратга олинган «Майкл» биографик фильми жаҳон кинопрокатида 977 миллион доллар даромад тўплаб, тарихдаги энг кўп маблағ йиғган биографик фильмга айланди.

Variety нашри хабарига кўра, картина шу орқали 2023 йилда экранларга чиққан «Oppengeymer» фильмининг рекордини ортда қолдирди. Аввалги рекорд соҳиби бўлган ушбу фильм дунё бўйлаб 975 миллион доллар даромад қилганди.

Маълумотларга кўра, 28 июн ҳолатига фильм АҚШдан ташқарида 607,2 миллион доллар, АҚШнинг ўзида эса 370,2 миллион доллар кассага эга бўлган.

Режиссёр Антуан Фукуа томонидан суратга олинган фильм Майкл Жексоннинг «Jackson 5» гуруҳидаги илк қадамларидан тортиб, унинг дунёга машҳур «Поп мусиқаси қироли» мақомига эришгунига қадар бўлган ижодий фаолиятини ёритади.

Фильмда бош қаҳрамон образини хонанданинг жияни Жаафер Жексон гавдалантирган. Ушбу лойиҳа унинг актёр сифатидаги илк йирик иши бўлиб, томошабинлар томонидан илиқ кутиб олинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот бердиАнжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот бердиБугун, 03:42Актрисалик маҳорати билан танилган Хонзода Дўстова ўзининг “Шинанай” қўшиғи билан лол қолдирди!Актрисалик маҳорати билан танилган Хонзода Дўстова ўзининг “Шинанай” қўшиғи билан лол қолдирди!Кеча, 23:30Афсонавий рус хонандаси Алла Пугачёва саҳнани тарк этдими? Вакили хабарларга изоҳ бердиАфсонавий рус хонандаси Алла Пугачёва саҳнани тарк этдими? Вакили хабарларга изоҳ бердиКеча, 19:04Хонзода Дўстова "Шинанай" премьерасини ўзгача тарзда нишонлади (видео)Хонзода Дўстова "Шинанай" премьерасини ўзгача тарзда нишонлади (видео)Кеча, 17:07Кинобизнесда янгилик: «Хавфни таҳлил этиш» тизими жорий этилдиКинобизнесда янгилик: «Хавфни таҳлил этиш» тизими жорий этилдиКеча, 14:40Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?Кеча, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...