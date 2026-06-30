Майкл Жексон ҳақидаги фильм тарихий рекорд ўрнатди
Афсонавий хонанда Майкл Жексон ҳаёти ҳақида суратга олинган «Майкл» биографик фильми жаҳон кинопрокатида 977 миллион доллар даромад тўплаб, тарихдаги энг кўп маблағ йиғган биографик фильмга айланди.
Variety нашри хабарига кўра, картина шу орқали 2023 йилда экранларга чиққан «Oppengeymer» фильмининг рекордини ортда қолдирди. Аввалги рекорд соҳиби бўлган ушбу фильм дунё бўйлаб 975 миллион доллар даромад қилганди.
Маълумотларга кўра, 28 июн ҳолатига фильм АҚШдан ташқарида 607,2 миллион доллар, АҚШнинг ўзида эса 370,2 миллион доллар кассага эга бўлган.
Режиссёр Антуан Фукуа томонидан суратга олинган фильм Майкл Жексоннинг «Jackson 5» гуруҳидаги илк қадамларидан тортиб, унинг дунёга машҳур «Поп мусиқаси қироли» мақомига эришгунига қадар бўлган ижодий фаолиятини ёритади.
Фильмда бош қаҳрамон образини хонанданинг жияни Жаафер Жексон гавдалантирган. Ушбу лойиҳа унинг актёр сифатидаги илк йирик иши бўлиб, томошабинлар томонидан илиқ кутиб олинди.
…