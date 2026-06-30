Европадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юборди
Европа қитъасида кузатилаётган ғайритабиий иссиқ ҳарорат маиший техника бозорида ҳақиқий бумни келтириб чиқарди. Хусусан, Хитойнинг йирик технологик гиганти Hisense Груп жорий йилнинг биринчи ярмида Ғарбий Европа бозорида кондиционерлар савдоси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 20 фоиздан кўпроққа ўсганини маълум қилди. Бу ҳақда ixbt.com нашри компания ҳисоботига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Энг ҳайратланарли кўрсаткичлар Франция бозорида қайд этилди. Маълумотларга кўра, ушбу мамлакатда Hisense кондиционерларига бўлган талаб бир йил ичида 100 фоиздан зиёдроққа ошган. Бундай кескин ўсиш нафақат ишлаб чиқарувчилар, балки чакана савдо тармоқлари учун ҳам кутилмаган ҳолат бўлди. Айни дамда Франция бўйлаб совутиш тизимларини ўрнатиш бўйича навбатлар август ойининг охиригача банд қилиб бўлинган.
Логистика ва тақчиллик муаммолариИталия, Испания ва бошқа Жанубий Европа мамлакатларида Hisense брендининг портатив (кўчма) кондиционерлари деярли сотилиб бўлинган. Чакана сотувчилар жиддий маҳсулот тақчиллигига дуч келишмоқда. Hisense компаниясининг Европа бўйича маркетинг менежери Вей Чи вазиятга изоҳ берар экан, бу йил иссиқ ҳаво нисбатан кеч келгани, бироқ охирги икки ҳафта ичида ҳароратнинг кескин кўтарилиши талабни назорат қилиб бўлмас даражага олиб чиққанини таъкидлади.
Ҳозирда Италия, Чехия ва Полша каби давлатларда портатив совутиш қурилмаларини топиш мушкул вазифага айланган. Компания раҳбарияти юзага келган дефицитни бартараф этиш мақсадида Европанинг турли минтақалари ўртасида етказиб бериш занжирини қайта тақсимламоқда ва заводларга шошилинч буюртмалар жойлаштирмоқда.
Маҳаллийлаштириш ва бозор рақобатиHisense вакилларининг сўзларига кўра, компания турли минтақалардаги истеъмолчилар эҳтиёжини яхшироқ қондириш учун маҳаллийлаштирилган илмий-тадқиқот ишларини (R&D) кучайтирган. Бу эса брендга Европа стандартлари ва иқлим шароитига мос маҳсулотларни тезроқ бозорга чиқариш имконини бермоқда. Таъкидлаш жоизки, бундай юқори талаб фақат бир бренд билан чекланиб қолаётгани йўқ.
Аввалроқ, яна бир йирик ишлаб чиқарувчи Греэ ҳам Европадаги барча захиралари сотилиб кетгани ҳақида ҳисобот берган эди. Мутахассисларнинг фикрича, глобал иқлим ўзгариши натижасида Европада ёзги ҳароратнинг кўтарилиб бориши яқин йилларда кондиционерларни ҳашамат буюмидан ҳаётий заруриятга айлантиради. Бу эса Ўзбекистон каби иссиқ иқлимли ҳудудларда бўлгани каби, Европада ҳам совутиш тизимлари бозорининг барқарор ўсишини таъминлайди.
…