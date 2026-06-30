Европадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юборди

·0·Техно
Европадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юборди

Европа қитъасида кузатилаётган ғайритабиий иссиқ ҳарорат маиший техника бозорида ҳақиқий бумни келтириб чиқарди. Хусусан, Хитойнинг йирик технологик гиганти Hisense Груп жорий йилнинг биринчи ярмида Ғарбий Европа бозорида кондиционерлар савдоси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 20 фоиздан кўпроққа ўсганини маълум қилди. Бу ҳақда ixbt.com нашри компания ҳисоботига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Энг ҳайратланарли кўрсаткичлар Франция бозорида қайд этилди. Маълумотларга кўра, ушбу мамлакатда Hisense кондиционерларига бўлган талаб бир йил ичида 100 фоиздан зиёдроққа ошган. Бундай кескин ўсиш нафақат ишлаб чиқарувчилар, балки чакана савдо тармоқлари учун ҳам кутилмаган ҳолат бўлди. Айни дамда Франция бўйлаб совутиш тизимларини ўрнатиш бўйича навбатлар август ойининг охиригача банд қилиб бўлинган.

Логистика ва тақчиллик муаммолари

Италия, Испания ва бошқа Жанубий Европа мамлакатларида Hisense брендининг портатив (кўчма) кондиционерлари деярли сотилиб бўлинган. Чакана сотувчилар жиддий маҳсулот тақчиллигига дуч келишмоқда. Hisense компаниясининг Европа бўйича маркетинг менежери Вей Чи вазиятга изоҳ берар экан, бу йил иссиқ ҳаво нисбатан кеч келгани, бироқ охирги икки ҳафта ичида ҳароратнинг кескин кўтарилиши талабни назорат қилиб бўлмас даражага олиб чиққанини таъкидлади.

Ҳозирда Италия, Чехия ва Полша каби давлатларда портатив совутиш қурилмаларини топиш мушкул вазифага айланган. Компания раҳбарияти юзага келган дефицитни бартараф этиш мақсадида Европанинг турли минтақалари ўртасида етказиб бериш занжирини қайта тақсимламоқда ва заводларга шошилинч буюртмалар жойлаштирмоқда.

Маҳаллийлаштириш ва бозор рақобати

Hisense вакилларининг сўзларига кўра, компания турли минтақалардаги истеъмолчилар эҳтиёжини яхшироқ қондириш учун маҳаллийлаштирилган илмий-тадқиқот ишларини (R&D) кучайтирган. Бу эса брендга Европа стандартлари ва иқлим шароитига мос маҳсулотларни тезроқ бозорга чиқариш имконини бермоқда. Таъкидлаш жоизки, бундай юқори талаб фақат бир бренд билан чекланиб қолаётгани йўқ.

Аввалроқ, яна бир йирик ишлаб чиқарувчи Греэ ҳам Европадаги барча захиралари сотилиб кетгани ҳақида ҳисобот берган эди. Мутахассисларнинг фикрича, глобал иқлим ўзгариши натижасида Европада ёзги ҳароратнинг кўтарилиб бориши яқин йилларда кондиционерларни ҳашамат буюмидан ҳаётий заруриятга айлантиради. Бу эса Ўзбекистон каби иссиқ иқлимли ҳудудларда бўлгани каби, Европада ҳам совутиш тизимлари бозорининг барқарор ўсишини таъминлайди.

HisenseТехнологияЕвропаКондиционерСавдо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европадаги аномал иссиқ: Греэ кондиционерлари бутунлай сотилиб кетдиЕвропадаги аномал иссиқ: Греэ кондиционерлари бутунлай сотилиб кетдиБугун, 11:56Lenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этдиLenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этдиБугун, 11:29ҲМД компанияси сенсорли панелга эга ноодатий тугмали телефон устида ишламоқдаҲМД компанияси сенсорли панелга эга ноодатий тугмали телефон устида ишламоқдаБугун, 10:22Apple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиApple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиБугун, 09:51Сунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиСунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиБугун, 09:21Meta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинMeta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинБугун, 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди