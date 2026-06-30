Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!

·0·Дунё
Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!

ЖЧ-2026 плей-офф босқичи кутилмаган ва даҳшатли сенсациялар билан давом этмоқда. 1/16 финал доирасида Германия терма жамоаси устидан қозонилган тарихий ғалабадан сўнг, Парагвай президенти Сантьяго Пенья бутун мамлакат бўйлаб фавқулодда дам олиш куни эълон қилди.

Жанубий Америка вакиллари номдор рақибга қарши майдонда ҳақиқий матонат ва ирода кўрсатишди. Баҳснинг асосий ва қўшимча вақтлари драматик тарзда 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Лотерея ҳисобланган асабий пенальтилар сериясида эса омад ва маҳорат парагвайликларга кулиб боқди — 4:3!

Драматик баҳс статистикаси:

Мусобақа босқичи

Тўқнашув

Асосий вақт ҳисоби

Пенальтилар серияси

Якуний натижа

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Германия — Парагвай

1:1

3:4

Парагвай ғалабаси!

«Парагвай ҳеч қачон таслим бўлмайди!»

Ушбу тарихий муваффақиятдан сел бўлган давлат раҳбари Сантьяго Пенья ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида халққа мурожаат қилди ва ҳис-туйғуларини яшириб ўтирмади:

«Парагвай ҳеч қачон таслим бўлмайди!» — деб ёзди президент ўз постида.

Шунингдек, сиёсатчи ушбу буюк ғалаба шарафига 30 июнь, сешанба кунини мамлакатда расман дам олиш куни деб эълон қилди.

Қизиқ жиҳати, Парагвай қонунчилигига кўра, давлат раҳбари бундай қарор қабул қилиш учун мутлақ ваколатга эга. Амалдаги қонун унга давлат манфаатлари ёки мана шундай йирик умумиллий шодиёналар сабаб бир йил давомида ўз хоҳишига кўра қўшимча 3 та дам олиш кунини белгилаш ҳуқуқини беради. Президент Пенья эса ушбу имкониятдан футбол сеҳри учун фойдаланишни лозим топди.

Чорак финал йўлида ким тўсиқ бўлади?

Германиядек гигантни турнирдан чиқариб юборган Парагвай терма жамоаси энди ЖЧ-2026 чорак финал йўлланмасини қўлга киритиш учун (1/8 финалда) Франция — Швеция жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади. Агар жамоа шундай жанговар руҳда давом этса, Парагвай президенти турнир давомида қолган дам олиш куни ваколатларини ҳам ишлатиб юбориши ҳеч гап эмас!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Монакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаМонакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаБугун, 03:12Осиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқландиОсиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқландиКеча, 23:18Мексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаМексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаКеча, 22:13Неймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилдиНеймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилдиКеча, 22:04Қирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиҚирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиКеча, 20:03Каримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истагиКаримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истагиКеча, 19:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди