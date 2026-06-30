Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!
ЖЧ-2026 плей-офф босқичи кутилмаган ва даҳшатли сенсациялар билан давом этмоқда. 1/16 финал доирасида Германия терма жамоаси устидан қозонилган тарихий ғалабадан сўнг, Парагвай президенти Сантьяго Пенья бутун мамлакат бўйлаб фавқулодда дам олиш куни эълон қилди.
Жанубий Америка вакиллари номдор рақибга қарши майдонда ҳақиқий матонат ва ирода кўрсатишди. Баҳснинг асосий ва қўшимча вақтлари драматик тарзда 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Лотерея ҳисобланган асабий пенальтилар сериясида эса омад ва маҳорат парагвайликларга кулиб боқди — 4:3!
Драматик баҳс статистикаси:
Мусобақа босқичи
Тўқнашув
Асосий вақт ҳисоби
Пенальтилар серияси
Якуний натижа
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Германия — Парагвай
1:1
3:4
Парагвай ғалабаси!
«Парагвай ҳеч қачон таслим бўлмайди!»
Ушбу тарихий муваффақиятдан сел бўлган давлат раҳбари Сантьяго Пенья ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида халққа мурожаат қилди ва ҳис-туйғуларини яшириб ўтирмади:
«Парагвай ҳеч қачон таслим бўлмайди!» — деб ёзди президент ўз постида.
Шунингдек, сиёсатчи ушбу буюк ғалаба шарафига 30 июнь, сешанба кунини мамлакатда расман дам олиш куни деб эълон қилди.
Қизиқ жиҳати, Парагвай қонунчилигига кўра, давлат раҳбари бундай қарор қабул қилиш учун мутлақ ваколатга эга. Амалдаги қонун унга давлат манфаатлари ёки мана шундай йирик умумиллий шодиёналар сабаб бир йил давомида ўз хоҳишига кўра қўшимча 3 та дам олиш кунини белгилаш ҳуқуқини беради. Президент Пенья эса ушбу имкониятдан футбол сеҳри учун фойдаланишни лозим топди.
Чорак финал йўлида ким тўсиқ бўлади?
Германиядек гигантни турнирдан чиқариб юборган Парагвай терма жамоаси энди ЖЧ-2026 чорак финал йўлланмасини қўлга киритиш учун (1/8 финалда) Франция — Швеция жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади. Агар жамоа шундай жанговар руҳда давом этса, Парагвай президенти турнир давомида қолган дам олиш куни ваколатларини ҳам ишлатиб юбориши ҳеч гап эмас!
…