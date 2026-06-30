18 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишлади

·3·Дунё
18 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишлади

Венесуэлада юз берган кучли зилзила ортидан 18 кунлик чақалоғи билан вайроналар остида қолган аёлнинг ҳаёт учун олиб борган кураши бутун дунё эътиборини ўзига тортди. Қутқарувчилар томонидан тирик ҳолда олиб чиқилган Даяна Патино бошидан кечирган қўрқинчли лаҳзалар ҳақида сўзлаб берди.

Унинг айтишича, энг оғир дамларда ҳам янги туғилган ўғли Ҳуан Давид унга яшаш учун куч ва умид бағишлаган.

«У тирик экан, мен ҳам таслим бўлишга ҳақим йўқ эди. Ҳар сафар унинг нафас олаётганини билиш учун бурнига тегиб текшириб турардим», — дейди Даяна.

Вайроналар остидаги умид

24 июнь куни Венесуэлада содир бўлган кучли зилзила мамлакат тарихидаги энг фожиали табиий офатлардан бирига айланди. Расмий маълумотларга кўра, 29 июнь ҳолатига камида 1450 киши ҳалок бўлган, ўн минглаб одамлар эса бедарак йўқолган. Қидирув-қутқарув ишлари ҳануз давом этаётган бўлса-да, тирик қолганларни топиш имконияти тобора қисқариб бормоқда.

Айнан шу фожиа орасида Даяна ва унинг 18 кунлик ўғлининг қутқарилиши ҳақиқий мўъжиза сифатида баҳоланмоқда. Қутқарув жараёни акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда миллионлаб томошабинларнинг қалбига етиб борди. Кичкина Ҳуан Давид эса кўпчилик учун умид тимсолига айланди.

«Фақат боламни маҳкам қучоқладим»

Даяна зилзила вақтида Ла-Гуаира шаҳридаги саккизинчи қаватда жойлашган хонадонида идиш юваётган бўлган. Аввалига у ер силкинишини оддий тебраниш деб ўйлаган. Аммо бир неча сония ўтиб вазият кескин ўзгарган.

Она дарҳол чақалоғини қучоғига олган. Кейин эса бутун бино қулай бошлаган.

«Ўзимни ҳавода учаётгандек ҳис қилдим. Кейин эса сув ва тупроқ ичига ботиб кетаётгандек бўлдим. Қандай қилиб боламни қўлимдан чиқармаганимга ҳозир ҳам ҳайронман», — дейди у.

Вайроналар остида қолган аёл дастлаб ёрдам чақириб бақирган. Бироқ овозини ҳеч ким эшитмаётганини англагач, кучини тежашга қарор қилган. Шундан кейин у фақат яқиндан одамларнинг овози ёки қадам товушлари эшитилгандагина ёрдам сўраб чақирган.

18 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишлади

Қутқарувчиларга етган овоз

Даянанинг чап оёғи бетон парчалари остида қисилиб қолган, боши эса тошлар орасида сиқилган бўлса-да, у ўзини йўқотмасликка ҳаракат қилган.

Бир муддатдан кейин у акасининг овозини эшитади ва бор кучи билан жавоб қайтаради. Акаси эса уни албатта қутқаришини айтиб, умид бағишлайди.

25 июнь куни кечқурун мураккаб қутқарув операцияси натижасида она ва чақалоқ вайроналар остидан тирик ҳолда олиб чиқилди. Даянанинг икки оёғи жароҳатланган бўлса, чақалоқ енгил тан жароҳатлари билан қутулиб қолди.

«Ҳаёт менга яна қайтгандек бўлди»

Оила бошлиғи Герсон зилзила пайтида уйига эндигина етиб келган бўлган. Кўп қаватли бинонинг қулашини кўргач, хотини ва фарзандини йўқотганига ишониб қолган.

Уларнинг тирик эканини кўрган лаҳза эса унинг ҳаётидаги энг таъсирли дамлардан бири бўлган.

«Бу туйғуни сўз билан ифодалаш қийин. Мен уларни йўқотдим деб ўйлагандим. Ўғлимни қучоғимга олганимда, худди ҳаёт менга яна бир бор инъом этилгандек

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиБугун, 12:1663 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлдиБугун, 12:11Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Бугун, 11:37Монакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаМонакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаБугун, 03:12Осиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқландиОсиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқландиКеча, 23:18Мексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаМексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаКеча, 22:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди