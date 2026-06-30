ЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчи

·0·Дунё
ЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчи

ЖЧ-2026 нафақат майдондаги кутилмаган натижалари, балки трибунадаги янги юлдузларни кашф этиши билан ҳам футбол тарихидан жой олмоқда. Туркия ва Парагвай (0:1) учрашуви пайтида операторлар объективига тушиб қолган оддий мухлиса — Наиэль Агилера (Naiell Aguilera) бир кечада бутун дунёга машҳур бўлиб кетди. Ижтимоий тармоқларда яшин тезлигида тарқалган ушбу кадрлар гўзал қизнинг ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборди.

Моделликдан киносаноатгача: Кутилмаган таклифлар

Трибунадаги мафтункор суратлари вирусли тарзда оммалашгач, Агилера тез фурсатда нуфузли моделлик агентликларининг диққат марказига тушди ва йирик ҳамкорлик таклифларини олди. Аммо унинг янги карьераси фақат подиум билан чекланиб қолмоқчи эмас:

  • Сериалларда дебют: Унга машҳур телеканаллардан бирининг сериалида суратга тушиш бўйича расмий таклиф келиб тушган.

  • Гўзаллик танлови: Парагвай телевидениесига берган илк интервьюсида Наиэль келажакда ўз ватани шарафини дунё миқёсидаги «Коинот маликаси» (Miss Universe) танловида ҳимоя қилишни орзу қилаётганини маълум қилди.

Фақат гўзаллик эмас: Интеллект ва режалар

Наиэль Агилера шунчаки чиройли ташқи кўриниш эгаси эмас, балки юқори интеллект ва ижтимоий масъулиятга эга шахс бўлиб чиқди. У ўз суҳбатида мухлисларни яна бир бор ҳайратда қолдирди:

Тил билиш қобилияти

Таҳсили ва йўналиши

Келажакдаги миссияси

Испан, инглиз ва немис тилларида мукаммал, эркин гаплашади

Университетда клиник психология йўналиши 1-курс талабаси

2-курсда ҳайвонларни ҳимоя қилувчи хайрия ташкилоти тузиш

Парагвай терма жамоасининг «Омад тумори»

Парагвайлик футбол мухлислари Наиелни шунчаки гўзал қиз эмас, балки терма жамоанинг ҳақиқий омад рамзи деб ҳисоблашмоқда. Иримларга кўра, Агилера трибунада бўлган ўйинларда Парагвай мутлақо мағлуб бўлмайди.

Жамоанинг мўъжизавий юриши: Парагвай терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг "D" гуруҳида 3-ўринни эгаллаб, қийинчилик билан плей-оффга йўл олган эди. Бироқ 1/16 финалда улар мусобақанинг энг асосий фаворитларидан бири — Германияни сенсацион тарзда (1:1, пенальтилар сериясида — 4:3) турнирдан чиқариб юборишди. Мухлислар бу тарихий мўъжизада Наиэль Агилеранинг трибунадаги кучли энергетикаси ва омадли нигоҳи борлигига чин дилдан ишонишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлдиБугун, 12:11Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Бугун, 11:37Монакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаМонакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаБугун, 03:12Осиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқландиОсиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқландиКеча, 23:18Мексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаМексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаКеча, 22:13Неймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилдиНеймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилдиКеча, 22:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди