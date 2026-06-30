ЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчи
ЖЧ-2026 нафақат майдондаги кутилмаган натижалари, балки трибунадаги янги юлдузларни кашф этиши билан ҳам футбол тарихидан жой олмоқда. Туркия ва Парагвай (0:1) учрашуви пайтида операторлар объективига тушиб қолган оддий мухлиса — Наиэль Агилера (Naiell Aguilera) бир кечада бутун дунёга машҳур бўлиб кетди. Ижтимоий тармоқларда яшин тезлигида тарқалган ушбу кадрлар гўзал қизнинг ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборди.
Моделликдан киносаноатгача: Кутилмаган таклифлар
Трибунадаги мафтункор суратлари вирусли тарзда оммалашгач, Агилера тез фурсатда нуфузли моделлик агентликларининг диққат марказига тушди ва йирик ҳамкорлик таклифларини олди. Аммо унинг янги карьераси фақат подиум билан чекланиб қолмоқчи эмас:
Сериалларда дебют: Унга машҳур телеканаллардан бирининг сериалида суратга тушиш бўйича расмий таклиф келиб тушган.
Гўзаллик танлови: Парагвай телевидениесига берган илк интервьюсида Наиэль келажакда ўз ватани шарафини дунё миқёсидаги «Коинот маликаси» (Miss Universe) танловида ҳимоя қилишни орзу қилаётганини маълум қилди.
Фақат гўзаллик эмас: Интеллект ва режалар
Наиэль Агилера шунчаки чиройли ташқи кўриниш эгаси эмас, балки юқори интеллект ва ижтимоий масъулиятга эга шахс бўлиб чиқди. У ўз суҳбатида мухлисларни яна бир бор ҳайратда қолдирди:
Тил билиш қобилияти
Таҳсили ва йўналиши
Келажакдаги миссияси
Испан, инглиз ва немис тилларида мукаммал, эркин гаплашади
Университетда клиник психология йўналиши 1-курс талабаси
2-курсда ҳайвонларни ҳимоя қилувчи хайрия ташкилоти тузиш
Парагвай терма жамоасининг «Омад тумори»
Парагвайлик футбол мухлислари Наиелни шунчаки гўзал қиз эмас, балки терма жамоанинг ҳақиқий омад рамзи деб ҳисоблашмоқда. Иримларга кўра, Агилера трибунада бўлган ўйинларда Парагвай мутлақо мағлуб бўлмайди.
Жамоанинг мўъжизавий юриши: Парагвай терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг "D" гуруҳида 3-ўринни эгаллаб, қийинчилик билан плей-оффга йўл олган эди. Бироқ 1/16 финалда улар мусобақанинг энг асосий фаворитларидан бири — Германияни сенсацион тарзда (1:1, пенальтилар сериясида — 4:3) турнирдан чиқариб юборишди. Мухлислар бу тарихий мўъжизада Наиэль Агилеранинг трибунадаги кучли энергетикаси ва омадли нигоҳи борлигига чин дилдан ишонишмоқда.
…