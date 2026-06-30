Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер Навоийда унутилмас концерт тақдим этди (видео)
Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ва туркиялик санъаткор Вейсел Дулгер кеча Навоий шаҳрида мухлислари учун унутилмас концерт дастурини тақдим этди.
Концерт давомида дуэт томошабинлар севиб тинглайдиган машҳур қўшиқларини жонли ижро этиб, залга йиғилганларга кўтаринки кайфият улашди. Видеолардан кўринишича, томошабинлар санъаткорларни илиқ кутиб олиб, қўшиқларга жўр бўлишди ва уларни олқишларга кўмишди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган лавҳалар остидаги изоҳларда ҳам мухлислар концерт юқори савияда ўтганини, Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг саҳнадаги уйғун чиқиши уларга катта таассурот қолдирганини ёзишмоқда.
Концерт якунида хонандалар Навоийдаги учрашув аъло даражада ўтганини таъкидлаб, мухлисларга самимий миннатдорлик билдиришди. Шунингдек, улар навбатдаги концерт дастури 2 июль куни Бухоро шаҳрида бўлиб ўтишини маълум қилиб, бу гал ҳам мухлисларини унутилмас мусиқий оқшом кутаётганини айтишди.
…