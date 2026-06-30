Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер Навоийда унутилмас концерт тақдим этди (видео)

·27·Маданият
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер Навоийда унутилмас концерт тақдим этди (видео)

Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ва туркиялик санъаткор Вейсел Дулгер кеча Навоий шаҳрида мухлислари учун унутилмас концерт дастурини тақдим этди.

Концерт давомида дуэт томошабинлар севиб тинглайдиган машҳур қўшиқларини жонли ижро этиб, залга йиғилганларга кўтаринки кайфият улашди. Видеолардан кўринишича, томошабинлар санъаткорларни илиқ кутиб олиб, қўшиқларга жўр бўлишди ва уларни олқишларга кўмишди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган лавҳалар остидаги изоҳларда ҳам мухлислар концерт юқори савияда ўтганини, Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг саҳнадаги уйғун чиқиши уларга катта таассурот қолдирганини ёзишмоқда.

Концерт якунида хонандалар Навоийдаги учрашув аъло даражада ўтганини таъкидлаб, мухлисларга самимий миннатдорлик билдиришди. Шунингдек, улар навбатдаги концерт дастури 2 июль куни Бухоро шаҳрида бўлиб ўтишини маълум қилиб, бу гал ҳам мухлисларини унутилмас мусиқий оқшом кутаётганини айтишди.

Шахло СалаеваВейсель ДюльгерНавоиБухара
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюрадиМайкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюрадиБугун, 13:33Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиСевинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиБугун, 13:26Тўйхонада свет ўчди, Муниса Ризаева барчани ҳайратда қолдирди (видео)Тўйхонада свет ўчди, Муниса Ризаева барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 13:15Майкл Жексон ҳақидаги фильм тарихий рекорд ўрнатдиМайкл Жексон ҳақидаги фильм тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 12:35Анжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот бердиАнжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот бердиБугун, 03:42Актрисалик маҳорати билан танилган Хонзода Дўстова ўзининг “Шинанай” қўшиғи билан лол қолдирди!Актрисалик маҳорати билан танилган Хонзода Дўстова ўзининг “Шинанай” қўшиғи билан лол қолдирди!Кеча, 23:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...