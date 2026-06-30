WhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилди
Дунёнинг энг оммабоп мессенжерларидан бири саналган WhatsApp фойдаланувчилар хавфсизлиги ва қулайлигини ошириш мақсадида узоқ кутилган янгиликни жорий этмоқда. Эндиликда платформа фойдаланувчилари ўзларининг ноёб фойдаланувчи номларини (усернаме) рўйхатдан ўтказиш имкониятига эга бўлишди. Бу тизим мессенжердан фойдаланишда телефон рақамини бегоналарга ошкор қилмаслик имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, WhatsApp жамоаси аллақачон бир қатор фойдаланувчилар учун никнеймларни банд қилиш функциясини очган. Ушбу қадам мессенжернинг Telegram каби рақобатчилари билан ўртадаги технологик фарқни қисқартиришга хизмат қилади. Энди суҳбатдошни топиш учун унинг ўн икки рақамли телефон кодини билиш шарт эмас, шунчаки ноёб фойдаланувчи номини қидирувга бериш кифоя қилади.
Махфийликнинг янги босқичиЯнги функциянинг энг муҳим жиҳати шундаки, у шахсий маълумотлар ҳимоясини кучайтиради. Фойдаланувчилар ўз никнеймларини танлаш билан бирга, махсус "исм калити" (пин-код) ўрнатиш имкониятига ҳам эга бўладилар. Бу дегани, агар бирор киши сизнинг фойдаланувчи номингизни билса ҳам, ушбу махфий кодсиз сизга хабар йўллай олмайди. Бу усул спам-хабарлар ва исталмаган мулоқотлардан ҳимояланишда самарали воситага айланиши кутилмоқда.
Ҳозирда ушбу имконият чекланган доирадаги фойдаланувчилар орасида синовдан ўтказилмоқда. WhatsApp расмий вакилларининг таъкидлашича, функция яқин ойларда барча учун оммавий равишда тақдим этилади. Тизим тўлиқ ишга тушгач, фойдаланувчилар ўзларига ёққан ва ҳали банд қилинмаган қисқа номларни эгаллаб олишлари мумкин бўлади.
Ўз фойдаланувчи номини танлаш ёки ўзгартириш учун мессенжер ичидаги қуйидаги кетма-кетликни амалга ошириш лозим:
- Созламалар (Сеттингс) менюсига кириш;
- Ҳисоб (Аккоунт) бўлимини танлаш;
- Фойдаланувчи номи (Усернаме) қаторига ўтиш.
Таъкидлаш жоизки, ҳозирча ушбу функция фақат WhatsApp'нинг мобил иловаларида (Android ва iOS) мавжуд. Компьютер учун мўлжалланган десктоп версияларда никнеймни созлаш имконияти бироз кечроқ пайдо бўлиши тахмин қилинмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланиш босқичма-босқич тақдим этилади, бу эса маҳаллий тадбиркорлар ва блогерлар учун ўз бренд номларини мессенжерда банд қилиб қўйиш имконини беради.
Экспертларнинг фикрича, WhatsApp'нинг бу қадами платформанинг ижтимоий тармоқ элементларига яқинлашаётганидан далолат беради. Телефон рақамига боғлиқликнинг камайиши фойдаланувчиларнинг анонимлигини таъминлаш билан бирга, мессенжер ичидаги глобал қидирув тизимини янада такомиллаштиради.
…