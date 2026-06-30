WhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилди

·0·Техно
WhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилди

Дунёнинг энг оммабоп мессенжерларидан бири саналган WhatsApp фойдаланувчилар хавфсизлиги ва қулайлигини ошириш мақсадида узоқ кутилган янгиликни жорий этмоқда. Эндиликда платформа фойдаланувчилари ўзларининг ноёб фойдаланувчи номларини (усернаме) рўйхатдан ўтказиш имкониятига эга бўлишди. Бу тизим мессенжердан фойдаланишда телефон рақамини бегоналарга ошкор қилмаслик имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, WhatsApp жамоаси аллақачон бир қатор фойдаланувчилар учун никнеймларни банд қилиш функциясини очган. Ушбу қадам мессенжернинг Telegram каби рақобатчилари билан ўртадаги технологик фарқни қисқартиришга хизмат қилади. Энди суҳбатдошни топиш учун унинг ўн икки рақамли телефон кодини билиш шарт эмас, шунчаки ноёб фойдаланувчи номини қидирувга бериш кифоя қилади.

Махфийликнинг янги босқичи

Янги функциянинг энг муҳим жиҳати шундаки, у шахсий маълумотлар ҳимоясини кучайтиради. Фойдаланувчилар ўз никнеймларини танлаш билан бирга, махсус "исм калити" (пин-код) ўрнатиш имкониятига ҳам эга бўладилар. Бу дегани, агар бирор киши сизнинг фойдаланувчи номингизни билса ҳам, ушбу махфий кодсиз сизга хабар йўллай олмайди. Бу усул спам-хабарлар ва исталмаган мулоқотлардан ҳимояланишда самарали воситага айланиши кутилмоқда.

Ҳозирда ушбу имконият чекланган доирадаги фойдаланувчилар орасида синовдан ўтказилмоқда. WhatsApp расмий вакилларининг таъкидлашича, функция яқин ойларда барча учун оммавий равишда тақдим этилади. Тизим тўлиқ ишга тушгач, фойдаланувчилар ўзларига ёққан ва ҳали банд қилинмаган қисқа номларни эгаллаб олишлари мумкин бўлади.

Ўз фойдаланувчи номини танлаш ёки ўзгартириш учун мессенжер ичидаги қуйидаги кетма-кетликни амалга ошириш лозим:

  • Созламалар (Сеттингс) менюсига кириш;
  • Ҳисоб (Аккоунт) бўлимини танлаш;
  • Фойдаланувчи номи (Усернаме) қаторига ўтиш.

Таъкидлаш жоизки, ҳозирча ушбу функция фақат WhatsApp'нинг мобил иловаларида (Android ва iOS) мавжуд. Компьютер учун мўлжалланган десктоп версияларда никнеймни созлаш имконияти бироз кечроқ пайдо бўлиши тахмин қилинмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланиш босқичма-босқич тақдим этилади, бу эса маҳаллий тадбиркорлар ва блогерлар учун ўз бренд номларини мессенжерда банд қилиб қўйиш имконини беради.

Экспертларнинг фикрича, WhatsApp'нинг бу қадами платформанинг ижтимоий тармоқ элементларига яқинлашаётганидан далолат беради. Телефон рақамига боғлиқликнинг камайиши фойдаланувчиларнинг анонимлигини таъминлаш билан бирга, мессенжер ичидаги глобал қидирув тизимини янада такомиллаштиради.

WhatsAppМессенжерТехнологияМахфийликЯнгиланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юбордиЕвропадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юбордиБугун, 12:23Европадаги аномал иссиқ: Греэ кондиционерлари бутунлай сотилиб кетдиЕвропадаги аномал иссиқ: Греэ кондиционерлари бутунлай сотилиб кетдиБугун, 11:56Lenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этдиLenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этдиБугун, 11:29ҲМД компанияси сенсорли панелга эга ноодатий тугмали телефон устида ишламоқдаҲМД компанияси сенсорли панелга эга ноодатий тугмали телефон устида ишламоқдаБугун, 10:22Apple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиApple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиБугун, 09:51Сунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиСунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиБугун, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди