AMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқда

·21·Техно
AMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқда

Компьютер технологиялари бозорида график процессорлар ишлаб чиқарувчи етакчи компаниялардан бири бўлган AMD яқин вақт ичида ўз маҳсулотлари нархини қайта кўриб чиқишни режалаштирмоқда. Боард Чаннелс форумидаги инсайдерлар ва соҳа мутахассисларининг маълумотларига кўра, компания ўз ҳамкорларини GPU ва хотира модуллари жамланмаси учун нархлар ошиши ҳақида огоҳлантирган. Ушбу ўзгариш яқин ойларда чакана савдо расталаридаги видеокарталар нархига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, AMD компанияси видеокарта ишлаб чиқарувчи йирик брендларга нархлар тахминан 10 фоизга кўтарилиши ҳақида маълумот юборган. Таъкидлаш жоизки, AMD ва NVIDIA каби гигантлар тайёр видеокарта сотмайди, балки ишлаб чиқарувчиларга (масалан, ASUS ёки Саппҳире) график чип ва хотира чипларидан иборат махсус тўпламларни етказиб беради. Айнан мана шу компонентлар нархининг ошиши якуний маҳсулот таннархини белгилайди.

Нархлар ошиши кимларга таъсир қилади?

Ҳозирги вақтда AMD камида тўртта йирик ҳамкорини янги нарх сиёсати ҳақида хабардор қилган. Улар орасида қуйидаги брендлар бор:

  • Саппҳире
  • Asus
  • Вастармор
  • ХФХ
Ушбу компаниялар Ўзбекистон бозорида ҳам кенг тақдим этилган бўлиб, Radeon туркумидаги видеокарталарнинг асосий етказиб берувчилари ҳисобланади. Нархларнинг кўтарилиши июль ойидан бошланиши кутилмоқда. Аввалроқ тарқалган миш-мишларда нархлар ҳатто 15 фоизгача ошиши мумкинлиги айтилган эди, бироқ ҳозирча 10 фоизлик кўрсаткич энг эҳтимолли сценарий бўлиб турибди.

Боард Чаннелс форуми иштирокчилари одатда йирик заводлар ва тизим интеграторлари ходимларидан иборат бўлгани сабабли, ушбу манбанинг маълумотлари кўп ҳолларда ўз тасдиғини топади. Шуни тушуниш керакки, ишлаб чиқарувчилар учун нарх ошиши билан дўконлардаги нархлар ўзгариши ўртасида маълум вақт оралиғи бўлади. Бироқ, жорий нархларнинг узоқ вақт сақланиб қолмаслиги деярли аниқ.

Бозордаги вазият ва истеъмолчилар учун оқибатлар

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик график қувват талаб қиладиган вазифалар — видео монтаж, 3D дизайн ва замонавий ўйинлар учун мўлжалланган компьютерларни йиғиш харажатлари ошишини англатади. Агар сиз яқин ойларда Radeon видеокартасини сотиб олишни режалаштирган бўлсангиз, буни июль ойига қадар амалга ошириш иқтисодий жиҳатдан фойдалироқ бўлиши мумкин.

Ҳозирча нархлар ошишининг аниқ сабаблари келтирилмаган, бироқ мутахассислар буни логистика харажатлари ва ярим ўтказгичлар ишлаб чиқаришдаги глобал инфляция билан боғлашмоқда. NVIDIA ҳам шунга ўхшаш қадам ташлаши ёки ташламаслиги ҳозирча номаълум, аммо одатда бозордаги битта йирик ўйинчининг нарх кўтариши рақобатчиларнинг ҳам стратегиясига таъсир ўтказади.

AMDRadeonВидеокартаТехнологияБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиХотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиБугун, 04:56Австралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаАвстралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаБугун, 04:28Германиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиГерманиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиБугун, 03:24Acebeam рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиAcebeam рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиБугун, 02:55OpenClaw сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиOpenClaw сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиБугун, 02:52Марсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаМарсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаБугун, 02:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача