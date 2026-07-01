AMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқда
Компьютер технологиялари бозорида график процессорлар ишлаб чиқарувчи етакчи компаниялардан бири бўлган AMD яқин вақт ичида ўз маҳсулотлари нархини қайта кўриб чиқишни режалаштирмоқда. Боард Чаннелс форумидаги инсайдерлар ва соҳа мутахассисларининг маълумотларига кўра, компания ўз ҳамкорларини GPU ва хотира модуллари жамланмаси учун нархлар ошиши ҳақида огоҳлантирган. Ушбу ўзгариш яқин ойларда чакана савдо расталаридаги видеокарталар нархига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, AMD компанияси видеокарта ишлаб чиқарувчи йирик брендларга нархлар тахминан 10 фоизга кўтарилиши ҳақида маълумот юборган. Таъкидлаш жоизки, AMD ва NVIDIA каби гигантлар тайёр видеокарта сотмайди, балки ишлаб чиқарувчиларга (масалан, ASUS ёки Саппҳире) график чип ва хотира чипларидан иборат махсус тўпламларни етказиб беради. Айнан мана шу компонентлар нархининг ошиши якуний маҳсулот таннархини белгилайди.
Нархлар ошиши кимларга таъсир қилади?Ҳозирги вақтда AMD камида тўртта йирик ҳамкорини янги нарх сиёсати ҳақида хабардор қилган. Улар орасида қуйидаги брендлар бор:
- Саппҳире
- Asus
- Вастармор
- ХФХ
Боард Чаннелс форуми иштирокчилари одатда йирик заводлар ва тизим интеграторлари ходимларидан иборат бўлгани сабабли, ушбу манбанинг маълумотлари кўп ҳолларда ўз тасдиғини топади. Шуни тушуниш керакки, ишлаб чиқарувчилар учун нарх ошиши билан дўконлардаги нархлар ўзгариши ўртасида маълум вақт оралиғи бўлади. Бироқ, жорий нархларнинг узоқ вақт сақланиб қолмаслиги деярли аниқ.
Бозордаги вазият ва истеъмолчилар учун оқибатларЎзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик график қувват талаб қиладиган вазифалар — видео монтаж, 3D дизайн ва замонавий ўйинлар учун мўлжалланган компьютерларни йиғиш харажатлари ошишини англатади. Агар сиз яқин ойларда Radeon видеокартасини сотиб олишни режалаштирган бўлсангиз, буни июль ойига қадар амалга ошириш иқтисодий жиҳатдан фойдалироқ бўлиши мумкин.
Ҳозирча нархлар ошишининг аниқ сабаблари келтирилмаган, бироқ мутахассислар буни логистика харажатлари ва ярим ўтказгичлар ишлаб чиқаришдаги глобал инфляция билан боғлашмоқда. NVIDIA ҳам шунга ўхшаш қадам ташлаши ёки ташламаслиги ҳозирча номаълум, аммо одатда бозордаги битта йирик ўйинчининг нарх кўтариши рақобатчиларнинг ҳам стратегиясига таъсир ўтказади.
…