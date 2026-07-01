Volkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўл
Германиянинг Volkswagen концерни ва Хитойнинг САИК компанияси ҳамкорлигида яратилган САИК Volkswagen қўшма корхонаси янги авлод гибрид седани — ИД. ЭРА 5С моделининг расмий суратларини эълон қилди. Ушбу автомобил нафақат ўзининг футуристик дизайни, балки энергия самарадорлиги бўйича ўрнатган рекорд кўрсаткичлари билан ҳам соҳа мутахассисларининг диққат марказида турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ИД. ЭРА 5С моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг гибрид тизимидир. Автомобил 1,5 литрли, 109 от кучига эга бензинли двигател ҳамда 177 от кучини тақдим этувчи электромотор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг маълумотларига кўра, автомобил тўлиқ қувват ва тўла бак билан 2000 километрдан ортиқ масофани босиб ўтишга қодир. Бу кўрсаткич замонавий автосаноатда ёнилғи инқирози ва узоқ масофали саёҳатлар учун энг мақбул ечимлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Минималистик дизайн ва илғор технологияларАвтомобил интерери замонавий минимализм руҳида ишланган. Олд панел кўп даражали архитектурага эга бўлиб, вентиляция дефлекторлари ягона чизиққа бирлаштирилган. Шунингдек, салонда 256 хил рангда товланувчи контурли ёритиш тизими мавжуд. Икки симли рул ғилдираги, рақамли асбоблар панели ва катта ўлчамли мультимедиа экрани ҳайдовчи учун максимал қулайлик яратади. Смартфонлар учун сиmsиз қувватлантириш қурилмаси ҳам стандарт жиҳозлар қаторидан жой олган.
ИД. ЭРА 5С Volkswagen бренди тарихида шаҳар шароитида автопилот функциясини қўллаб-қувватлайдиган илк седан бўлади. Автомобилга ўрнатилган Хингюн Жихинг тизими ҳам магистрал йўлларда (Ҳигҳвай НОА), ҳам шаҳар кўчаларида (Ситй НОА) ҳайдовчи аралашувисиз ҳаракатланиш имконини беради. Бу немис муҳандислиги ва Хитойнинг юқори технологик ечимлари уйғунлигининг ёрқин намунасидир.
Тежамкорлик ва техник кўрсаткичларАвтомобилнинг габарит ўлчамлари 4836 мм узунлик, 1880 мм кенглик ва 1505 мм баландликни ташкил этади. Ғилдираклар базаси эса 2766 мм га тенг бўлиб, бу салонда йўловчилар учун кенг жой мавжудлигини англатади. Ташқи кўринишда Volkswagen логотипининг ёритилиши ва бампер ичига яширилган асосий фаралар автомобилга ўзига хос қиёфа бахш этган.
- Фақат электр энергиясида юриш масофаси: 160 км (КLTC сикли бўйича);
- Умумий юриш масофаси: 2000 км дан ортиқ;
- Батарея қуввати тугаганда ёнилғи сарфи: 100 км га 2,82 литр;
- Бензинли двигател қуввати: 80 кВ (109 о.к.);
- Электромотор қуввати: 130 кВ (177 о.к.).
…