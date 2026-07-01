Volkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўл

·0·Авто
Volkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўл

Германиянинг Volkswagen концерни ва Хитойнинг САИК компанияси ҳамкорлигида яратилган САИК Volkswagen қўшма корхонаси янги авлод гибрид седани — ИД. ЭРА 5С моделининг расмий суратларини эълон қилди. Ушбу автомобил нафақат ўзининг футуристик дизайни, балки энергия самарадорлиги бўйича ўрнатган рекорд кўрсаткичлари билан ҳам соҳа мутахассисларининг диққат марказида турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ИД. ЭРА 5С моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг гибрид тизимидир. Автомобил 1,5 литрли, 109 от кучига эга бензинли двигател ҳамда 177 от кучини тақдим этувчи электромотор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг маълумотларига кўра, автомобил тўлиқ қувват ва тўла бак билан 2000 километрдан ортиқ масофани босиб ўтишга қодир. Бу кўрсаткич замонавий автосаноатда ёнилғи инқирози ва узоқ масофали саёҳатлар учун энг мақбул ечимлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Минималистик дизайн ва илғор технологиялар

Автомобил интерери замонавий минимализм руҳида ишланган. Олд панел кўп даражали архитектурага эга бўлиб, вентиляция дефлекторлари ягона чизиққа бирлаштирилган. Шунингдек, салонда 256 хил рангда товланувчи контурли ёритиш тизими мавжуд. Икки симли рул ғилдираги, рақамли асбоблар панели ва катта ўлчамли мультимедиа экрани ҳайдовчи учун максимал қулайлик яратади. Смартфонлар учун сиmsиз қувватлантириш қурилмаси ҳам стандарт жиҳозлар қаторидан жой олган.

ИД. ЭРА 5С Volkswagen бренди тарихида шаҳар шароитида автопилот функциясини қўллаб-қувватлайдиган илк седан бўлади. Автомобилга ўрнатилган Хингюн Жихинг тизими ҳам магистрал йўлларда (Ҳигҳвай НОА), ҳам шаҳар кўчаларида (Ситй НОА) ҳайдовчи аралашувисиз ҳаракатланиш имконини беради. Бу немис муҳандислиги ва Хитойнинг юқори технологик ечимлари уйғунлигининг ёрқин намунасидир.

Тежамкорлик ва техник кўрсаткичлар

Автомобилнинг габарит ўлчамлари 4836 мм узунлик, 1880 мм кенглик ва 1505 мм баландликни ташкил этади. Ғилдираклар базаси эса 2766 мм га тенг бўлиб, бу салонда йўловчилар учун кенг жой мавжудлигини англатади. Ташқи кўринишда Volkswagen логотипининг ёритилиши ва бампер ичига яширилган асосий фаралар автомобилга ўзига хос қиёфа бахш этган.

  • Фақат электр энергиясида юриш масофаси: 160 км (КLTC сикли бўйича);
  • Умумий юриш масофаси: 2000 км дан ортиқ;
  • Батарея қуввати тугаганда ёнилғи сарфи: 100 км га 2,82 литр;
  • Бензинли двигател қуввати: 80 кВ (109 о.к.);
  • Электромотор қуввати: 130 кВ (177 о.к.).
Ҳозирча САИК Volkswagen янги моделнинг сотувга чиқиш муддати ва нархини очиқлагани йўқ. Бироқ, ixbt.com нашрининг ёзишича, ИД. ЭРА 5С яқин ойларда Осиё бозорларида пайдо бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам гибрид моделларга бўлган талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу тежамкор седан маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам қизиқарли таклифга айланиши мумкин.

VolkswagenИД. ЭРА 5СГибридАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаАвтосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаБугун, 01:53Янги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнЯнги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнБугун, 01:23Lada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаLada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаБугун, 00:55Россиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиРоссиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиКеча, 22:00Янги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиЯнги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиКеча, 21:30Fiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаFiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаКеча, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди