Бир қўнғироқдан кейин Gentra ҳайдовчиси машинасидан айрилди
Тошкент шаҳрида содир бўлган ғайриоддий воқеа ҳайдовчилар учун яна бир огоҳлантирувчи мисол бўлди. Автомобиль эгаси нотаниш шахснинг телефон орқали айтган гапига ишониб, машинасини пульт орқали очиб берган. Оқибатда эса Gentra автомашинаси олиб қочилган.
Маълум бўлишича, ҳодиса 2025 йилнинг 9 октябрь куни соат 03:00 атрофида Чилонзор туманида юз берган. 27 ёшли Б.Б. кўп қаватли уй олдида тўхтаб турган Gentra ойнасида қолдирилган телефон рақамига қўнғироқ қилган.
У ўзини оддий ҳайдовчи сифатида таништириб, гўё мазкур автомашина унинг транспорт воситаси ҳаракатига халақит бераётганини айтган. Шундан сўнг автомобил эгасидан эшик қулфини масофадан туриб очиб туришини сўраб, машинасини чиқаргач Gentra'ни яна аввалги жойига қўйишини ваъда қилган.
Бироқ машинага ўтирган шахс айтган гапида турмаган. Автомобиль эгаси шубҳаланиб ташқарига чиққанида эса Gentra жойида йўқлигини кўрган ва дарҳол ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган.
Тезкор қидирув тадбирлари натижасида гумонланувчи шу куниёқ ички ишлар ходимлари томонидан ушланди.
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг транспорт воситасини олиб қочишга оид моддаси билан жиноят иши қўзғатилиб, иш Чилонзор туман жиноят ишлари судида кўриб чиқилди.
Суд жараёнида аниқланишича, Б.Б. 2023 йилдан буён Республика руҳий-асаб касалликлари клиник шифохонасида рўйхатда турган. Суд-психиатрия экспертизаси хулосасига кўра, у қилмишни ақли норасо ҳолатда содир этган деб топилди.
Шу сабабли жиноят иши тугатилди. Суд қарори билан унга нисбатан жазо эмас, балки тиббий йўсиндаги мажбурлов чораси қўлланилди. Фуқаро Республика руҳий касалликлар клиник шифохонасига мажбурий даволаниш учун юборилди.
…