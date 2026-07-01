Бир қўнғироқдан кейин Gentra ҳайдовчиси машинасидан айрилди

·0·Жамият
Бир қўнғироқдан кейин Gentra ҳайдовчиси машинасидан айрилди

Тошкент шаҳрида содир бўлган ғайриоддий воқеа ҳайдовчилар учун яна бир огоҳлантирувчи мисол бўлди. Автомобиль эгаси нотаниш шахснинг телефон орқали айтган гапига ишониб, машинасини пульт орқали очиб берган. Оқибатда эса Gentra автомашинаси олиб қочилган.

Маълум бўлишича, ҳодиса 2025 йилнинг 9 октябрь куни соат 03:00 атрофида Чилонзор туманида юз берган. 27 ёшли Б.Б. кўп қаватли уй олдида тўхтаб турган Gentra ойнасида қолдирилган телефон рақамига қўнғироқ қилган.

У ўзини оддий ҳайдовчи сифатида таништириб, гўё мазкур автомашина унинг транспорт воситаси ҳаракатига халақит бераётганини айтган. Шундан сўнг автомобил эгасидан эшик қулфини масофадан туриб очиб туришини сўраб, машинасини чиқаргач Gentra'ни яна аввалги жойига қўйишини ваъда қилган.

Бироқ машинага ўтирган шахс айтган гапида турмаган. Автомобиль эгаси шубҳаланиб ташқарига чиққанида эса Gentra жойида йўқлигини кўрган ва дарҳол ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган.

Тезкор қидирув тадбирлари натижасида гумонланувчи шу куниёқ ички ишлар ходимлари томонидан ушланди.

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг транспорт воситасини олиб қочишга оид моддаси билан жиноят иши қўзғатилиб, иш Чилонзор туман жиноят ишлари судида кўриб чиқилди.

Суд жараёнида аниқланишича, Б.Б. 2023 йилдан буён Республика руҳий-асаб касалликлари клиник шифохонасида рўйхатда турган. Суд-психиатрия экспертизаси хулосасига кўра, у қилмишни ақли норасо ҳолатда содир этган деб топилди.

Шу сабабли жиноят иши тугатилди. Суд қарори билан унга нисбатан жазо эмас, балки тиббий йўсиндаги мажбурлов чораси қўлланилди. Фуқаро Республика руҳий касалликлар клиник шифохонасига мажбурий даволаниш учун юборилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиЁшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиКеча, 15:19Тошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиТошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиКеча, 13:53Хоразмда қурилиш вақтида эркакни тупроқ босиб қолдиХоразмда қурилиш вақтида эркакни тупроқ босиб қолдиКеча, 12:49 7 ёшли бола Howo юк машинасини бошқаргани маълум бўлди 7 ёшли бола Howo юк машинасини бошқаргани маълум бўлдиКеча, 12:44Тошкентда пиёдалар ўтиш жойи учун янги тизим ишга тушдиТошкентда пиёдалар ўтиш жойи учун янги тизим ишга тушдиКеча, 11:3230 июн — Ёшлар куни муборак бўлсин!30 июн — Ёшлар куни муборак бўлсин!Кеча, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди