Хотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилди

·0·Техно
Хотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилди

Глобал технология бозорида хотира чиплари нархининг ошиши ва таклифнинг камайиши сунъий равишда юзага келтирилган бўлиши мумкин. Жорий йилнинг 25-июн куни Калифорния штатида Samsung, Ҳйних ва Микрон компанияларига қарши жамоавий даъво аризаси киритилди. Ушбу уч гигант жаҳон DRAM ва NAND хотира бозорининг қарийб 85-90 фоизини назорат қилади ва улар нархларни келишилган ҳолда белгилашда айбланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Даъво аризасида келтирилишича, компаниялар ўзларининг бозордаги устунлик мавқеидан фойдаланиб, анъанавий хотира чиплари ишлаб чиқаришни атайлаб камайтирган. Бу ҳаракат сунъий интеллект (AI) тизимлари учун ўта муҳим бўлган ҲБМ (Ҳигҳ Бандвидт Меморй) хотира турига ўтиш баҳонаси билан амалга оширилгани айтилмоқда. Натижада оддий компьютерлар ва қурилмалар учун мўлжалланган ДДР хотира чиплари танқислиги юзага келиб, уларнинг нархи асоссиз равишда кўтарилган.

Сунъий интеллект баҳонаси ва ишлаб чиқаришнинг қисқариши

ixbt.com маълумотига кўра, даъвогарлар ушбу учликни ўз бизнес тузилмаларини қайта ташкил этиш ниқоби остида ДДР хотира ишлаб чиқариш ҳажмини мувофиқлаштирилган ҳолда қисқартиришда айбламоқда. Ҳозирги кунда NVIDIA каби компанияларнинг AI-тезлаткичлари учун ҲБМ хотирасига талаб жуда юқори, бироқ бу ҳолат оммавий сегментдаги хотира нархларига бундай кескин таъсир кўрсатмаслиги керак эди.

Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги ойларда компьютер бутловчи қисмлари, хусусан, тезкор хотира (RAM) нархларида ўсиш кузатилмоқда. Агар ушбу суд жараёнида компанияларнинг айби исботланса, бу нафақат жаҳон бозорига, балки маҳаллий истеъмолчилар ҳамёнига ҳам бевосита таъсир қилган йирик фитна сифатида баҳоланади.

Тарих такрорланмоқдами?

Эътиборли жиҳати шундаки, хотира ишлаб чиқарувчиларнинг бундай "келишувлари" биринчи марта содир бўлаётгани йўқ. Тарихга назар ташласак, 2000-йилларда ҳам Samsung ва Ҳйних нархларни келишиш бўйича жиноий айбловларни тан олган эди. Ўшанда мазкур иш доирасида бир неча раҳбарлар қамоқ жазосига ҳукм қилинган, компанияларга эса жами 731 миллион доллар миқдорида жарима солинган эди.

Ўша вақтдаги можарода Микрон компанияси тергов билан ҳамкорлик қилгани эвазига жазодан қутулиб қолган эди. Бироқ бу галги жамоавий даъвода ҳар учала компания ҳам жиддий босим остида қолиши кутилмоқда. Экспертларнинг фикрича, агар суд айбловларни ўринли деб топса, технология гигантлари миллиардлаб доллар товон пули тўлашига тўғри келиши мумкин.

Ҳозирча Samsung, Ҳйних ва Микрон вакиллари ушбу даъво юзасидан расмий муносабат билдиришгани йўқ. Мазкур суд жараёни яқин ойларда технология оламидаги энг шов-шувли воқеалардан бирига айланиши ва хотира чиплари бозоридаги нарх сиёсатини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

SamsungМикронҲйнихТехнологияСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаАвстралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаБугун, 04:28AMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаAMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаБугун, 04:21Германиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиГерманиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиБугун, 03:24Acebeam рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиAcebeam рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиБугун, 02:55OpenClaw сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиOpenClaw сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиБугун, 02:52Марсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаМарсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаБугун, 02:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача