Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??

·0·Ўзбекистон
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??

30 июнь — Ёшлар куни муносабати билан Тошкент шаҳридаги Олимпия шаҳарчасида ўтказилган тантанали тадбирда мамлакатнинг энг фаол ва иқтидорли ёшлари ўз инновацион лойиҳалари билан иштирок этди. Тадбир доирасида энг эътиборли воқеалардан бири ихтирочи қиз Айзада Асанованинг Президент совғаси билан тақдирлангани бўлди.

Ёшларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш офиси томонидан ташкил этилган тақдимотда давлат раҳбарига илм-фан, муҳандислик ва юқори технологиялар соҳасида амалга оширилаётган бир қатор истиқболли ишланмалар намойиш этилди.

Тақдимот давомида Нўмонжон Иброҳимов “Келажак муҳандислари” халқаро фестивалида эришилган натижалар ҳамда юртимизда муҳандислик соҳасини ривожлантириш борасида амалга оширилаётган лойиҳалар ҳақида ахборот берди.

Шунингдек, FPV дронлар пойгаси бўйича 2024–2025 йиллар Ўзбекистон чемпиони Билолиддин Исмоилов томонидан ишлаб чиқилган “Шунқор-8” ва “Х1” антидрон тизимлари ҳам тақдим этилди. У мазкур қурилмаларни янада такомиллаштириш юзасидан олиб борилаётган ишлар ҳақида ҳам маълумот берди.

Тадбир иштирокчиларидан яна бири Диёра Курмаева бўлиб, у олий таълим муассасаларида “Фудомика ва метаболомика” таълим йўналишини йўлга қўйиш ҳамда ушбу йўналишга ихтисослашган замонавий лабораторияни тажриба тариқасида ташкил этиш таклифини илгари сурди.

Тантанали маросимнинг энг ёрқин лаҳзаларидан бири эса “Келажак муҳандислари” халқаро фестивалининг “Янги авлод автомобиллари” йўналишида ғолибликни қўлга киритган Айзада Асанованинг тақдирланиши бўлди.

Иқтидорли ёш ихтирочи Президент совғаси сифатида Volkswagen электромобили калитини қабул қилиб олди. Шу билан бирга, у Бельгияда бўлиб ўтадиган нуфузли халқаро танловда Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилиш имконини берувчи йўлланмага ҳам сазовор бўлди.

Мазкур эътироф мамлакатда илм-фан, инновация ва муҳандислик соҳасида фаолият юритаётган ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган ислоҳотларнинг амалий натижаси сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилдиСаида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилдиКеча, 22:12Шавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирдиШавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирдиКеча, 16:30Бу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсияларБу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсияларКеча, 16:23АТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиАТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиКеча, 15:1020 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси очилади20 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси очиладиКеча, 15:04Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Кеча, 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди