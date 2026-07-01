Австралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқда
Глобал технология оламининг энг нуфузли тадбирларидан бири ҳисобланган TechCrunch Стартуп Баттлефиелд мусобақаси яна Австралияга қайтмоқда. Ушбу нуфузли платформа ёш ва истиқболли лойиҳалар учун ўзини дунёга танитиш ва йирик инвестицияларни жалб қилиш учун ноёб имконият ҳисобланади. Ташкилотчиларнинг маълум қилишича, ариза топшириш муддати якунланишига саноқли кунлар қолди — аризалар 6-июльга қадар қабул қилинади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотларига кўра, ушбу танлов стартаплар ҳаётини бутунлай ўзгартириб юбориш қувватига эга. Масалан, 2017-йилда Сиднейда ўтказилган сўнгги Баттлефиелд мусобақасида иштирок этган икки номаълум стартап кейинчалик жами 85 миллион доллардан ортиқ инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлган. Бу каби натижалар тадбирнинг нақадар юқори нуфузга эга эканлигини кўрсатади.
Муваффақиятли лойиҳалар ва катта сармояларЎша йили ғолибликни қўлга киритган ҲеалтMatch лойиҳасини мисол қилиб келтириш мумкин. Тиббиёт факультети талабаси Манури Гунавардена томонидан асос солинган ушбу платформа беморларни клиник синовлар билан боғлаш учун машинали ўрганиш технологиясидан фойдаланади. Ғалабадан сўнг стартап 25 миллион доллар сармоя йиғди, АҚШ бозорига чиқди ва бугунги кунда дунё бўйлаб 1 миллиондан ортиқ беморга хизмат кўрсатмоқда.
Иккинчи ўринни эгаллаган ФлуроСат лойиҳаси ҳам катта ютуқларга эришди. Мусобақадаги иштирокидан сўнг Microsoft компаниясининг инвестициясини жалб қилган стартап кейинчалик Регров Агрикултуре таркибига кирди. Ҳозирда мазкур компания 60 миллион доллардан ортиқ маблағ тўплаган бўлиб, унинг ҳамкорлари орасида Microsoft, Аиртреэ ва Каргилл каби гигантлар бор.
Иштирокчиларни нималар кутмоқда?Жорий йилнинг 19-август куни Stripe компанияси билан ҳамкорликда ўтказиладиган тадбирда саралаб олинган 8 та энг яхши стартап ўз лойиҳаларини тақдим этади. Ҳакамлар ҳайъати таркибидан нуфузли инвесторлар, халқаро ОАВ вакиллари ва технология соҳаси мутахассислари жой олади. Иштирокчилар учун қуйидаги мукофотлар кўзда тутилган:
- Кучли учликка кирган стартаплар Stripe тизими орқали амалга ошириладиган тўловлар учун 15 000 долларгача комиссия имтиёзларига эга бўлади;
- Асосий ғолиб октябрь ойида Сан-Франциско шаҳрида ўтказиладиган нуфузли TechCrunch Disrupt анжуманидаги Стартуп Баттлефиелд 200 рўйхатига тўғридан-тўғри йўлланма олади;
- Ғолиб стартап дунёнинг энг йирик саҳналаридан бирида ҳеч қандай қўшимча танловларсиз ўз лойиҳасини намойиш этиш кафолатини қўлга киритади.
Эслатиб ўтамиз, Стартуп Баттлефиелд Аустралиа доирасида аризалар 6-июльга қадар қабул қилинади. Бу нафақат молиявий ютуқ, балки глобал технология ҳамжамиятига кириш ва дунё даражасидаги инвесторлар эътиборини тортиш учун энг қисқа йўлдир.
…