Австралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқда

·23·Техно
Австралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқда

Глобал технология оламининг энг нуфузли тадбирларидан бири ҳисобланган TechCrunch Стартуп Баттлефиелд мусобақаси яна Австралияга қайтмоқда. Ушбу нуфузли платформа ёш ва истиқболли лойиҳалар учун ўзини дунёга танитиш ва йирик инвестицияларни жалб қилиш учун ноёб имконият ҳисобланади. Ташкилотчиларнинг маълум қилишича, ариза топшириш муддати якунланишига саноқли кунлар қолди — аризалар 6-июльга қадар қабул қилинади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотларига кўра, ушбу танлов стартаплар ҳаётини бутунлай ўзгартириб юбориш қувватига эга. Масалан, 2017-йилда Сиднейда ўтказилган сўнгги Баттлефиелд мусобақасида иштирок этган икки номаълум стартап кейинчалик жами 85 миллион доллардан ортиқ инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлган. Бу каби натижалар тадбирнинг нақадар юқори нуфузга эга эканлигини кўрсатади.

Муваффақиятли лойиҳалар ва катта сармоялар

Ўша йили ғолибликни қўлга киритган ҲеалтMatch лойиҳасини мисол қилиб келтириш мумкин. Тиббиёт факультети талабаси Манури Гунавардена томонидан асос солинган ушбу платформа беморларни клиник синовлар билан боғлаш учун машинали ўрганиш технологиясидан фойдаланади. Ғалабадан сўнг стартап 25 миллион доллар сармоя йиғди, АҚШ бозорига чиқди ва бугунги кунда дунё бўйлаб 1 миллиондан ортиқ беморга хизмат кўрсатмоқда.

Иккинчи ўринни эгаллаган ФлуроСат лойиҳаси ҳам катта ютуқларга эришди. Мусобақадаги иштирокидан сўнг Microsoft компаниясининг инвестициясини жалб қилган стартап кейинчалик Регров Агрикултуре таркибига кирди. Ҳозирда мазкур компания 60 миллион доллардан ортиқ маблағ тўплаган бўлиб, унинг ҳамкорлари орасида Microsoft, Аиртреэ ва Каргилл каби гигантлар бор.

Иштирокчиларни нималар кутмоқда?

Жорий йилнинг 19-август куни Stripe компанияси билан ҳамкорликда ўтказиладиган тадбирда саралаб олинган 8 та энг яхши стартап ўз лойиҳаларини тақдим этади. Ҳакамлар ҳайъати таркибидан нуфузли инвесторлар, халқаро ОАВ вакиллари ва технология соҳаси мутахассислари жой олади. Иштирокчилар учун қуйидаги мукофотлар кўзда тутилган:

  • Кучли учликка кирган стартаплар Stripe тизими орқали амалга ошириладиган тўловлар учун 15 000 долларгача комиссия имтиёзларига эга бўлади;
  • Асосий ғолиб октябрь ойида Сан-Франциско шаҳрида ўтказиладиган нуфузли TechCrunch Disrupt анжуманидаги Стартуп Баттлефиелд 200 рўйхатига тўғридан-тўғри йўлланма олади;
  • Ғолиб стартап дунёнинг энг йирик саҳналаридан бирида ҳеч қандай қўшимча танловларсиз ўз лойиҳасини намойиш этиш кафолатини қўлга киритади.
Ўзбекистонлик стартап асосчилари учун ҳам халқаро тажрибани ўрганиш ва глобал бозорга чиқиш стратегияларини таҳлил қилишда бундай тадбирлар муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий экотизим ривожланаётган бир пайтда, халқаро майдондаги бу каби танловлар ёш тадбиркорлар учун мўлжал вазифасини ўтайди.

Эслатиб ўтамиз, Стартуп Баттлефиелд Аустралиа доирасида аризалар 6-июльга қадар қабул қилинади. Бу нафақат молиявий ютуқ, балки глобал технология ҳамжамиятига кириш ва дунё даражасидаги инвесторлар эътиборини тортиш учун энг қисқа йўлдир.

TechCrunchСтартапИнвестицияStripeТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиХотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиБугун, 04:56AMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаAMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаБугун, 04:21Германиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиГерманиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиБугун, 03:24Acebeam рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиAcebeam рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиБугун, 02:55OpenClaw сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиOpenClaw сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиБугун, 02:52Марсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаМарсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаБугун, 02:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача