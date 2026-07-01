Франция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олди

·0·Спорт
Франция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олди

Франция терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида Швеция устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришиб, муддатидан олдин плей-офф босқичига йўлланмани қўлга киритди. Ню-Жерси штатида бўлиб ўтган учрашувда "уч ранглилар" ўз устунлигини тўлиқ намойиш этиб, турнирнинг асосий фаворитларидан бири эканини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг дастлабки дақиқаларидан Диде Дешам шогирдлари босимни ошириб борди. Брэдли Барколя ва Килиан Мбаппе томонидан яратилган хавфли вазиятлар швецияликлар ҳимоясини саросимага солиб қўйди. Гарчи Мбаппе урган биринчи гол офсайд туфайли бекор қилинган бўлса-да, французларнинг шиддати сўнмади. Реал Мадрид ҳужумчиси ва Адриен Рабиотнинг кетма-кет уринишлари дарвоза устунига тегиши ёки ноаниқ кетиши узоқ давом этмади.

Майкл Олисе ва Килиан Мбаппе тандемининг ёрқин ўйини

Учрашувнинг ҳақиқий қаҳрамонига Бавария вингери Майкл Олисе айланди. Унинг майдон марказидаги ва қанотдаги ҳаракатлари Франция ҳужумларига ўзгача жозиба бағишлади. Олисе томонидан ижро этилган акробатик услубдаги зарба дарвоза устунига тегиб қайтгани учрашувнинг энг чиройли вазиятларидан бири бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, айнан Олисе ва Усман Дембеле иштирокидаги комбинациядан сўнг Килиан Мбаппе ҳисобни очишга муваффақ бўлди.

Иккинчи бўлимда ҳам французлар темпни туширишмади. Майкл Олисе томонидан етказиб берилган ажойиб пасдан сўнг Брэдли Барколя ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Швеция терма жамоаси, хусусан уларнинг асосий юлдузи Виктор Гёкерес Франция ҳимоясини ёриб ўтишда катта қийинчиликларга дуч келди. Ўйин якунланишига 15 дақиқа қолганида Мбаппе дублини расмийлаштириб, якуний ҳисобни ўрнатди.

Ушбу ғалаба нафақат Францияни кейинги босқичга олиб чиқди, балки жамоанинг ҳужум салоҳияти нақадар юқори эканини кўрсатди. Килиан Мбаппе ушбу голларидан сўнг жаҳон чемпионатлари тарихидаги самарадорлик борасида Лионель Месси каби афсоналар билан тенглашиб олди. Бу эса француз ҳужумчисининг замонамизнинг энг буюк футболчиларидан бири эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Эндиликда Франция терма жамоаси нимчорак финалда Парагвайга қарши майдонга тушади. Мутахассислар Дешам жамоасининг жисмоний ҳолати ва тактик тайёргарлигини юқори баҳоламоқда. Швеция эса ушбу мағлубиятдан сўнг турнирдаги иштирокини якунлашга мажбур бўлди. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу йирик турнирнинг плей-офф баҳслари катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз, зеро Франция каби грандларнинг ўйини доимо диққат марказида бўлиб келган.

ФранцияКилиан МбаппеМайкл ОлисеЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиДеклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 02:59Арсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаАрсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаБугун, 02:54Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Бугун, 02:44Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиВинисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 02:11Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаРоберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаБугун, 01:59Барселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБарселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБугун, 01:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди