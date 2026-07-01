Франция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олди
Франция терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида Швеция устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришиб, муддатидан олдин плей-офф босқичига йўлланмани қўлга киритди. Ню-Жерси штатида бўлиб ўтган учрашувда "уч ранглилар" ўз устунлигини тўлиқ намойиш этиб, турнирнинг асосий фаворитларидан бири эканини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг дастлабки дақиқаларидан Диде Дешам шогирдлари босимни ошириб борди. Брэдли Барколя ва Килиан Мбаппе томонидан яратилган хавфли вазиятлар швецияликлар ҳимоясини саросимага солиб қўйди. Гарчи Мбаппе урган биринчи гол офсайд туфайли бекор қилинган бўлса-да, французларнинг шиддати сўнмади. Реал Мадрид ҳужумчиси ва Адриен Рабиотнинг кетма-кет уринишлари дарвоза устунига тегиши ёки ноаниқ кетиши узоқ давом этмади.
Майкл Олисе ва Килиан Мбаппе тандемининг ёрқин ўйиниУчрашувнинг ҳақиқий қаҳрамонига Бавария вингери Майкл Олисе айланди. Унинг майдон марказидаги ва қанотдаги ҳаракатлари Франция ҳужумларига ўзгача жозиба бағишлади. Олисе томонидан ижро этилган акробатик услубдаги зарба дарвоза устунига тегиб қайтгани учрашувнинг энг чиройли вазиятларидан бири бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, айнан Олисе ва Усман Дембеле иштирокидаги комбинациядан сўнг Килиан Мбаппе ҳисобни очишга муваффақ бўлди.
Иккинчи бўлимда ҳам французлар темпни туширишмади. Майкл Олисе томонидан етказиб берилган ажойиб пасдан сўнг Брэдли Барколя ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Швеция терма жамоаси, хусусан уларнинг асосий юлдузи Виктор Гёкерес Франция ҳимоясини ёриб ўтишда катта қийинчиликларга дуч келди. Ўйин якунланишига 15 дақиқа қолганида Мбаппе дублини расмийлаштириб, якуний ҳисобни ўрнатди.
Ушбу ғалаба нафақат Францияни кейинги босқичга олиб чиқди, балки жамоанинг ҳужум салоҳияти нақадар юқори эканини кўрсатди. Килиан Мбаппе ушбу голларидан сўнг жаҳон чемпионатлари тарихидаги самарадорлик борасида Лионель Месси каби афсоналар билан тенглашиб олди. Бу эса француз ҳужумчисининг замонамизнинг энг буюк футболчиларидан бири эканини яна бир бор тасдиқлайди.
Эндиликда Франция терма жамоаси нимчорак финалда Парагвайга қарши майдонга тушади. Мутахассислар Дешам жамоасининг жисмоний ҳолати ва тактик тайёргарлигини юқори баҳоламоқда. Швеция эса ушбу мағлубиятдан сўнг турнирдаги иштирокини якунлашга мажбур бўлди. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу йирик турнирнинг плей-офф баҳслари катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз, зеро Франция каби грандларнинг ўйини доимо диққат марказида бўлиб келган.
…