Дасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилди
Европа автомобил бозорида арзон нархдаги электромобиллар ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилди. Руминиянинг Дасиа бренди ўзининг ихчам Спринг моделининг нархини кескин пасайтириб, Буюк Британиядаги энг ҳамёнбоп автомобил мақомини қайта қўлга киритди. Ушбу қарор хитойлик рақобатчиларнинг бозорга тажовузкор кириб келишига жавоб сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирда Дасиа Спринг моделининг бошланғич нархи 11 990 фунт стерлинг этиб белгиланди. Бу кўрсаткич бир неча кун аввал ўзининг Leapmotor T03 моделини 12 995 фунт стерлингдан сота бошлаган Хитойнинг Leapmotor компаниясига берилган тўғридан-тўғри зарбадир. Натижада, Хитой бренди "энг арзон автомобил" тожини бор-йўғи 24 соат давомида ўзида сақлаб қола олди.
Техник имкониятлар ва нарх мувозанатиДасиа Спринг автомобилининг энг арзон Эхпрессион версияси 70 от кучига эга двигател билан жиҳозланган бўлиб, бир қувватланишда 225 километр (140 мил) масофани босиб ўтади. Таъкидлаш жоизки, техник жиҳатдан у Leapmotor T03 моделидан бироз ортда қолади. Бироқ, Дасиа кўпроқ қувватга эга бўлган Спринг 100 моделини ҳам 12 990 фунт стерлинг нархда таклиф қилмоқда, бу эса рақобатчи билан бир хил нарх деганидир.
Юқори комплектациядаги Дасиа Спринг моделлари 10,1 дюймли сенсорли экран, смартфон интеграцияси, орқа кўриниш камераси ва электр ойнакўтаргичлар билан таъминланган. Солиштириш учун, айни пайтда Буюк Британиядаги энг арзон бензинли автомобил ҳисобланган Дасиа Сандеро модели 14 765 фунтдан бошланади. Бу эса электромобилларнинг анъанавий автомобиллардан ҳам арзонроқ бўла олишини исботламоқда.
Субсидиялар ва ишлаб чиқариш стратегиясиДасиа компаниясининг Буюк Британиядаги раҳбари Лина Рибеиро ушбу чегирмаларни ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва мижозларга ҳақиқий қийматни тақдим этиш истаги билан изоҳлади. Ҳозирда Дасиа Спринг Хитойда ишлаб чиқарилаётгани сабабли, у давлат томонидан бериладиган экологик субсидиялардан маҳрум. Шу сабабли, компания нархларни ўз маблағлари ҳисобидан пасайтиришга мажбур бўлмоқда.
Яқин келажакда Дасиа Спринг моделининг янги авлоди тақдим этилиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, янги модел Словенияда, Renault Твинго билан бир линияда ишлаб чиқарилади. Бу эса автомобилга Европа Иттифоқи ва бошқа ҳудудлардаги давлат субсидияларини олиш имконини беради ва нархларни янада жозибадор қилиши мумкин.
Ўзбекистон бозори учун ҳам Дасиа Спринг каби бюджетли электромобиллар катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Мамлакатимизда BYD Сеагулл ва шунга ўхшаш ихчам электромобилларга талаб ортиб бораётган бир пайтда, Европа брендларининг бундай нарх сиёсати глобал бозорда рақобатни кучайтиради ва пировардида истеъмолчилар учун танлов имкониятини кенгайтиради.
…