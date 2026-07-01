Дасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилди

·0·Авто
Дасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилди

Европа автомобил бозорида арзон нархдаги электромобиллар ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилди. Руминиянинг Дасиа бренди ўзининг ихчам Спринг моделининг нархини кескин пасайтириб, Буюк Британиядаги энг ҳамёнбоп автомобил мақомини қайта қўлга киритди. Ушбу қарор хитойлик рақобатчиларнинг бозорга тажовузкор кириб келишига жавоб сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирда Дасиа Спринг моделининг бошланғич нархи 11 990 фунт стерлинг этиб белгиланди. Бу кўрсаткич бир неча кун аввал ўзининг Leapmotor T03 моделини 12 995 фунт стерлингдан сота бошлаган Хитойнинг Leapmotor компаниясига берилган тўғридан-тўғри зарбадир. Натижада, Хитой бренди "энг арзон автомобил" тожини бор-йўғи 24 соат давомида ўзида сақлаб қола олди.

Техник имкониятлар ва нарх мувозанати

Дасиа Спринг автомобилининг энг арзон Эхпрессион версияси 70 от кучига эга двигател билан жиҳозланган бўлиб, бир қувватланишда 225 километр (140 мил) масофани босиб ўтади. Таъкидлаш жоизки, техник жиҳатдан у Leapmotor T03 моделидан бироз ортда қолади. Бироқ, Дасиа кўпроқ қувватга эга бўлган Спринг 100 моделини ҳам 12 990 фунт стерлинг нархда таклиф қилмоқда, бу эса рақобатчи билан бир хил нарх деганидир.

Юқори комплектациядаги Дасиа Спринг моделлари 10,1 дюймли сенсорли экран, смартфон интеграцияси, орқа кўриниш камераси ва электр ойнакўтаргичлар билан таъминланган. Солиштириш учун, айни пайтда Буюк Британиядаги энг арзон бензинли автомобил ҳисобланган Дасиа Сандеро модели 14 765 фунтдан бошланади. Бу эса электромобилларнинг анъанавий автомобиллардан ҳам арзонроқ бўла олишини исботламоқда.

Субсидиялар ва ишлаб чиқариш стратегияси

Дасиа компаниясининг Буюк Британиядаги раҳбари Лина Рибеиро ушбу чегирмаларни ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва мижозларга ҳақиқий қийматни тақдим этиш истаги билан изоҳлади. Ҳозирда Дасиа Спринг Хитойда ишлаб чиқарилаётгани сабабли, у давлат томонидан бериладиган экологик субсидиялардан маҳрум. Шу сабабли, компания нархларни ўз маблағлари ҳисобидан пасайтиришга мажбур бўлмоқда.

Яқин келажакда Дасиа Спринг моделининг янги авлоди тақдим этилиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, янги модел Словенияда, Renault Твинго билан бир линияда ишлаб чиқарилади. Бу эса автомобилга Европа Иттифоқи ва бошқа ҳудудлардаги давлат субсидияларини олиш имконини беради ва нархларни янада жозибадор қилиши мумкин.

Ўзбекистон бозори учун ҳам Дасиа Спринг каби бюджетли электромобиллар катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Мамлакатимизда BYD Сеагулл ва шунга ўхшаш ихчам электромобилларга талаб ортиб бораётган бир пайтда, Европа брендларининг бундай нарх сиёсати глобал бозорда рақобатни кучайтиради ва пировардида истеъмолчилар учун танлов имкониятини кенгайтиради.

ДасиаЭлектромобилАвто-бозорНархларТежамкорлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлVolkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлБугун, 03:51Автосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаАвтосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаБугун, 01:53Янги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнЯнги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнБугун, 01:23Lada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаLada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаБугун, 00:55Россиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиРоссиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиКеча, 22:00Янги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиЯнги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиКеча, 21:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди