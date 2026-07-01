Кристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо берди
Швеция футболи афсонаси Златан Ибрагимович майдонни тарк этганидан сўнг ҳам спорт олами диққат марказида қолишда давом этмоқда. Айни дамда АҚШнинг ФОХ телеканалида Жаҳон чемпионати шарҳловчиси ва эксперти сифатида фаолият юритаётган собиқ ҳужумчи ўзининг кескин фикрлари ва ўзига хос характери билан ижтимоий тармоқларда вирусли видеоларга сабаб бўлди. Милан клубидаги жамоадоши Кристиан Пулишич унинг ушбу янги қиёфасини юқори баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АҚШ терма жамоаси юлдузи Кристиан Пулишич Босния ва Hzеговинага қарши ўйинга тайёргарлик жараёнида журналистлар билан суҳбатлашар экан, Ибрагимовичнинг телевидениедаги чиқишларини завқ билан кузатаётганини билдирди. Маълиумот учун, Златан айни дамда Милан клубида маслаҳатчи лавозимида фаолият юритади ва Пулишич билан мунтазам мулоқотда бўади.
“Менимча, у жуда қизиқарли инсон. Мен у билан бирга ишлаш имкониятига эга бўляпман ва унинг шахсиятини яхши биламан. Златан ўз ишини аъло даражада бажаряпти, унинг таҳлилларини тинглаш жуда мароқли”, — дея таъкидлади америкалик футболчи.
Ибрагимович ва Роналд Коэман можаросиЗлатан Ибрагимович эфир вақтида нафақат ҳазиллари, балки аёвсиз танқидлари билан ҳам тилга тушмоқда. Хусусан, у Нидерландия терма жамоасининг Марокашдан учралган мағуҳиятидан сўнг бош мураббий Роналд Коэманни қаттиқ танқид қилди. Златаннинг фикрича, жамоа ўзининг ҳужумкорлик анъаналаридан воз кечган.
“Бу мағуҳиятда фақат Коэман айбдор. Мен бу Нидерландияни таний олмадим. У жамоанинг ўзлигини йўқотди. Бизга ҳар доим ҳужум қилишни ўргатишган, аммо бугун Коэман худди италиялик мураббийлардек ютқазмаслик учун ўйнади. Агар мағуҳиятга учрасанг ҳам, ўз услубингда ютқазишинг керак”, — деди Ибрагимович.
Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу танқидлардан кўп ўтмай Роналд Коэман ўз лавозимидан истеъфо берди. Бу эса Ибрагимовичнинг эксперт сифатидаги сўзлари қанчалик вазнга эга эканлигини яна бир бор исботлади.
Бундан ташқари, швециялик собиқ футболчининг студиядаги ҳамкасби, АҚШ терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Алекси Лалас билан бўлаётган баҳслари ҳам мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Златан ўзининг “кибрли”, аммо самимий услуби билан Америка телеаудиториясини ҳам ўзига ром этишга улгурди.
Пулишичнинг сўзларига кўра, Ибрагимовичнинг бундай очиқчасига гапириши ва муросасизлиги футбол олами учун етишмаётган элементлардан бири эди. Милан вакили ўз маслаҳатчисининг муваффақиятидан хурсанд эканини яширмади.
…