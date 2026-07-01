Кристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо берди

·0·Спорт
Кристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо берди

Швеция футболи афсонаси Златан Ибрагимович майдонни тарк этганидан сўнг ҳам спорт олами диққат марказида қолишда давом этмоқда. Айни дамда АҚШнинг ФОХ телеканалида Жаҳон чемпионати шарҳловчиси ва эксперти сифатида фаолият юритаётган собиқ ҳужумчи ўзининг кескин фикрлари ва ўзига хос характери билан ижтимоий тармоқларда вирусли видеоларга сабаб бўлди. Милан клубидаги жамоадоши Кристиан Пулишич унинг ушбу янги қиёфасини юқори баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АҚШ терма жамоаси юлдузи Кристиан Пулишич Босния ва Hzеговинага қарши ўйинга тайёргарлик жараёнида журналистлар билан суҳбатлашар экан, Ибрагимовичнинг телевидениедаги чиқишларини завқ билан кузатаётганини билдирди. Маълиумот учун, Златан айни дамда Милан клубида маслаҳатчи лавозимида фаолият юритади ва Пулишич билан мунтазам мулоқотда бўади.

“Менимча, у жуда қизиқарли инсон. Мен у билан бирга ишлаш имкониятига эга бўляпман ва унинг шахсиятини яхши биламан. Златан ўз ишини аъло даражада бажаряпти, унинг таҳлилларини тинглаш жуда мароқли”, — дея таъкидлади америкалик футболчи.

Ибрагимович ва Роналд Коэман можароси

Златан Ибрагимович эфир вақтида нафақат ҳазиллари, балки аёвсиз танқидлари билан ҳам тилга тушмоқда. Хусусан, у Нидерландия терма жамоасининг Марокашдан учралган мағуҳиятидан сўнг бош мураббий Роналд Коэманни қаттиқ танқид қилди. Златаннинг фикрича, жамоа ўзининг ҳужумкорлик анъаналаридан воз кечган.

“Бу мағуҳиятда фақат Коэман айбдор. Мен бу Нидерландияни таний олмадим. У жамоанинг ўзлигини йўқотди. Бизга ҳар доим ҳужум қилишни ўргатишган, аммо бугун Коэман худди италиялик мураббийлардек ютқазмаслик учун ўйнади. Агар мағуҳиятга учрасанг ҳам, ўз услубингда ютқазишинг керак”, — деди Ибрагимович.

Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу танқидлардан кўп ўтмай Роналд Коэман ўз лавозимидан истеъфо берди. Бу эса Ибрагимовичнинг эксперт сифатидаги сўзлари қанчалик вазнга эга эканлигини яна бир бор исботлади.

Бундан ташқари, швециялик собиқ футболчининг студиядаги ҳамкасби, АҚШ терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Алекси Лалас билан бўлаётган баҳслари ҳам мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Златан ўзининг “кибрли”, аммо самимий услуби билан Америка телеаудиториясини ҳам ўзига ром этишга улгурди.

Пулишичнинг сўзларига кўра, Ибрагимовичнинг бундай очиқчасига гапириши ва муросасизлиги футбол олами учун етишмаётган элементлардан бири эди. Милан вакили ўз маслаҳатчисининг муваффақиятидан хурсанд эканини яширмади.

Златан ИбрагимовичКристиан ПулишичМиланФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиФранция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиБугун, 04:00Деклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиДеклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 02:59Арсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаАрсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаБугун, 02:54Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Бугун, 02:44Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиВинисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 02:11Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаРоберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди