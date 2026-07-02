Оддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирди

·0·Дунё
Оддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирди

Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида содир бўлган нохуш воқеа болалар учун мўлжалланган айрим ўйинчоқлар хавфсизлиги масаласини яна кун тартибига олиб чиқди. Стрессни камайтириш учун ишлаб чиқарилган юмшоқ ўйинчоқ ёрилиб кетиши натижасида 7 ёшли қиз кимёвий куйиш жароҳатини олди.

Қизнинг онаси Асел Пакнинг айтишича, ўйинчоқ ичидаги гелсимон модда ташқарига чиқиб, боланинг терига ёпишиб қолган. Натижада модда тери билан бирга ажралиб кетган ва шифокорлар қизалоққа елка ҳамда қўл қисмида кимёвий куйиш ташхисини қўйган.

Аёл маҳсулот харид қилинганини тасдиқловчи чек ва барча тиббий ҳужжатларни сақлаб қолганини маълум қилди. У эндиликда мазкур ўйинчоқ хавфсизлиги юзасидан мустақил экспертиза ўтказилишини талаб қилмоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодисага машҳур «сквиши» туридаги юмшоқ ўйинчоқнинг сифатсиз нусхаси сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Қозоғистон Санитария-эпидемиология назорати қўмитаси маълум қилишича, стрессга қарши ўйинчоқлар учун алоҳида техник талаблар белгиланмаган. Шу билан бирга, бозорда сотилаётган барча болалар ўйинчоқлари умумий хавфсизлик стандартлари ва мувофиқлик сертификатига эга бўлиши шарт.

Мутахассислар ота-оналарга ўйинчоқ харид қилишда унинг келиб чиқиши, сертификати ва хавфсизлигини тасдиқловчи ҳужжатларга алоҳида эътибор қаратишни тавсия қилди.

Айни пайтда ҳодиса юзасидан расмий текширув давом этмоқда. Агар жароҳат маҳсулотдаги нуқсон ёки хавфсизлик талабларига риоя этилмагани оқибатида келиб чиққанлиги тасдиқланса, ишлаб чиқарувчи ёки сотувчи қонун олдида жавобгарликка тортилиши мумкин.

Мутахассислар, шунингдек, келиб чиқиши номаълум маҳсулотларни харид қилмаслик ва кичик ёшдаги болаларни ўйинчоқлар билан қаровсиз қолдирмаслик муҳимлигини яна бир бор эслатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқландиҲиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқландиБугун, 11:57БАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлдиБАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлдиКеча, 23:26Эронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиЭронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиКеча, 22:49Балида маймун сайёҳнинг телефонини ўғирлаб, ўнлаб селфиларга тушди!Балида маймун сайёҳнинг телефонини ўғирлаб, ўнлаб селфиларга тушди!Кеча, 22:47Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!Кеча, 22:36Британияда нам салфеткаларни сотувга чиқариш тақиқландиБританияда нам салфеткаларни сотувга чиқариш тақиқландиКеча, 22:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди