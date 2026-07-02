Ҳиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқланди

·0·Дунё
Ҳиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқланди

Оддий сайёҳлик саёҳати деб бошланган сафар бир аёлнинг ҳаётини бутунлай ўзгартирди. Буюк Британиялик Лоури Денман Ҳиндистонга қилган саёҳатидан кейин қарийб ўн йил давомида оғир касалликлар билан курашишга мажбур бўлганини сўзлаб берди.

Маълум бўлишича, Лоури 2007 йилда, йигирма ёшларида Ҳиндистонга саёҳат қилган. У сафар давомида эҳтиёткорлик қилиб, касаллик юқтирмаслик мақсадида фақат вегетариан таомлар истеъмол қилган. Бироқ бу ҳам уни хавфли паразитдан асраб қололмаган.

Орадан тўрт йил ўтгач, унинг организмидан қарийб бир метр узунликдаги тасмасимон гижжа чиққан. Шифокорлар муаммо бартараф этилди, деб ҳисоблашган. Аммо кўп ўтмай аёлда кучли бош оғриқлари, тутқаноқ хуружлари ва бошқа хавотирли аломатлар пайдо бўлган.

Текширувлар натижасида Лоурига нейроцистисеркоз ташхиси қўйилган. Бу чўчқа тасмасимон қурти личинкалари мияга тушиши натижасида ривожланадиган хавфли паразитар касаллик ҳисобланади. Шифокорлар унинг миясида жами 38 та паразит борлигини аниқлаган.

Мутахассислар таъкидлашича, бундай касаллик, одатда, паразит тухумлари билан ифлосланган сув ёки озиқ-овқат истеъмол қилиш, шунингдек, шахсий гигиена қоидаларига риоя этмаслик оқибатида юқади.

Даволаниш жараёни Лоури учун ниҳоятда оғир кечган. Шифокорлар дунёнинг турли мамлакатларидаги мутахассислар билан маслаҳатлашишга мажбур бўлган. Кучли дори воситалари сабаб унинг ташқи кўриниши ўзгарган, машина бошқариш ҳуқуқидан маҳрум бўлган ва ҳатто иш фаолиятини ҳам тўхтатишга тўғри келган.

Миядаги шишларнинг қайта-қайта пайдо бўлиши унда руҳий тушкунлик ва хавотир ҳолатларини келтириб чиқарган. Бир муддат у руҳий саломатлик муассасасида ҳам даволанган.

Бугунги кунда Лоури Денманнинг аҳволи анча яхшиланган. Унинг айтишича, 2017 йилдан буён қабул қилаётган даволаш усуллари самара берган ва касаллик асоратлари деярли кузатилмаяпти.

Эндиликда у ўз бошидан кечирган оғир синовлар ҳақида 12 қисмдан иборат подкаст тайёрламоқда. Унинг мақсади — шунга ўхшаш касалликларга дуч келган инсонларни қўллаб-қувватлаш ва уларга умид бағишлаш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлдиБАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлдиКеча, 23:26Эронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиЭронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиКеча, 22:49Балида маймун сайёҳнинг телефонини ўғирлаб, ўнлаб селфиларга тушди!Балида маймун сайёҳнинг телефонини ўғирлаб, ўнлаб селфиларга тушди!Кеча, 22:47Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!Кеча, 22:36Британияда нам салфеткаларни сотувга чиқариш тақиқландиБританияда нам салфеткаларни сотувга чиқариш тақиқландиКеча, 22:33Сирский Россиянинг эҳтимолий янги йўналишини айтди...Сирский Россиянинг эҳтимолий янги йўналишини айтди...Кеча, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди