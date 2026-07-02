28 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатди

·0·Дунё
28 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатди

АҚШда одатдагидан анча кўп бармоқ билан туғилган мушук Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди. Унинг тўрт панжасида жами 28 та бармоқ ёстиқчаси ва 30 та тирноқ бор.

Ветеринарлар буни полидактилия деб аталувчи ирсий ҳолат билан изоҳламоқда. У айрим мушукларда учраб туради, лекин бармоқлар сони бунчалик кўп бўлиши камдан-кам ҳолат ҳисобланади.

Мушукнинг ташқи кўриниши ғайриоддий бўлса-да, мутахассислар бу хусусият унинг соғлиғига зарар етказмаётганини билдирган.

Кўп бармоқли мушуклар ҳақида турли қарашлар ҳам бор. Айрим одамлар уларни хонадонга омад олиб келадиган ҳайвон сифатида қабул қилади.

Бироқ бундай мушукни парвариш қилишда тирноқларга алоҳида эътибор бериш зарур. Тирноқлар кўп ва узун бўлгани сабаб уларни вақти-вақти билан текшириш ва қисқартириш талаб этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?6 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?Бугун, 20:41Бекинмачоқ ўйнаб йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топдиБекинмачоқ ўйнаб йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топдиБугун, 20:22Севги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиСевги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиБугун, 18:17Машҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиМашҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиБугун, 18:05Хароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганХароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганБугун, 17:38Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Бугун, 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди