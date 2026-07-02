Intel оммабоп процессорлар нархини оширди: Core Ultra 200С серияси қимматлашди
Яримўтказгичлар бозорининг етакчи иштирокчиси Intel компанияси иш столи компьютерлари учун мўлжалланган Core Ultra 200С Plus туркумидаги процессорларнинг расмий нархларини қайта кўриб чиқди. Компания томонидан ҳеч қандай шов-шувсиз амалга оширилган бу ўзгаришлар Intel ARK расмий маълумотлар базасида ўз аксини топган. Бу қадам янги авлод чиплари бозоридаги нарх сиёсатининг ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Энг сезиларли ўзгаришлар Core Ultra 7 270К Plus ва Core Ultra 5 250К Plus моделларида кузатилмоқда. Хусусан, Core Ultra 7 270К Plus моделининг тавсия этилган нархи партия ҳажмидан келиб чиққан ҳолда 340-350 доллар этиб белгиланди. Таъкидлаш жоизки, ушбу процессор аввалроқ анча арзонроқ қийматда баҳоланган эди. Core Ultra 5 250К Plus модели ҳам четда қолмади: унинг нархи 200 доллардан 220-230 долларгача кўтарилди.
Бозордаги реал ҳолат ва расмий нархларВидеоКардз нашри таҳлилчиларининг фикрига кўра, Intel томонидан амалга оширилган ушбу нарх ўсиши кутилмаган ҳолат эмас. Масалан, Core Ultra 7 270К Plus модели сотувга чиққанидан буён эълон қилинган 300 долларлик бошланғич нархда деярли сотилмаган. Чакана савдо тармоқларида ушбу чип доимий равишда расмий нархдан қимматроқ сотиб келинган. Шу сабабли, Intel компанияси шунчаки расмий рақамларни бозордаги реал вазиятга мослаштирган деб ҳисоблаш мумкин.
Ўзбекистон бозорида ҳам Intel процессорларига бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ушбу нарх ўзгариши маҳаллий дўконлардаги нарх-навога ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Одатда, ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган тавсия этилган нарх (МСРП) ошиши ортидан логистика ва божхона харажатлари қўшилиб, истеъмолчи учун якуний нарх янада юқорилаши кузатилади.
Мутахассисларнинг фикрича, нархларнинг бундай тарзда қайта кўриб чиқилиши Intel компаниясининг ўз даромадларини оптималлаштириш ва ишлаб чиқариш харажатларини қоплашга бўлган уринишидир. Core Ultra серияси ўзининг энергия самарадорлиги ва юқори унумдорлиги билан ажралиб туради, бу эса уларни ўйин ишқибозлари ва профессионал контент яратувчилар орасида оммабоп қилган.
Ҳозирча ушбу ўзгаришлар фақат маълумотлар базасида янгиланган бўлиб, барча чакана сотувчилар бир вақтнинг ўзида нархларни кўтармаслиги мумкин. Бироқ, яқин ҳафталар ичида жаҳон бозорида Intel чипларининг янги партиялари юқорироқ нархда пайдо бўлиши кутилмоқда. Компьютер йиғишни режалаштираётган фойдаланувчилар учун бу ўзгаришларни инобатга олиш тавсия этилади.
…