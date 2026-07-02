Intel оммабоп процессорлар нархини оширди: Core Ultra 200С серияси қимматлашди

·22·Техно
Intel оммабоп процессорлар нархини оширди: Core Ultra 200С серияси қимматлашди

Яримўтказгичлар бозорининг етакчи иштирокчиси Intel компанияси иш столи компьютерлари учун мўлжалланган Core Ultra 200С Plus туркумидаги процессорларнинг расмий нархларини қайта кўриб чиқди. Компания томонидан ҳеч қандай шов-шувсиз амалга оширилган бу ўзгаришлар Intel ARK расмий маълумотлар базасида ўз аксини топган. Бу қадам янги авлод чиплари бозоридаги нарх сиёсатининг ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Энг сезиларли ўзгаришлар Core Ultra 7 270К Plus ва Core Ultra 5 250К Plus моделларида кузатилмоқда. Хусусан, Core Ultra 7 270К Plus моделининг тавсия этилган нархи партия ҳажмидан келиб чиққан ҳолда 340-350 доллар этиб белгиланди. Таъкидлаш жоизки, ушбу процессор аввалроқ анча арзонроқ қийматда баҳоланган эди. Core Ultra 5 250К Plus модели ҳам четда қолмади: унинг нархи 200 доллардан 220-230 долларгача кўтарилди.

Бозордаги реал ҳолат ва расмий нархлар

ВидеоКардз нашри таҳлилчиларининг фикрига кўра, Intel томонидан амалга оширилган ушбу нарх ўсиши кутилмаган ҳолат эмас. Масалан, Core Ultra 7 270К Plus модели сотувга чиққанидан буён эълон қилинган 300 долларлик бошланғич нархда деярли сотилмаган. Чакана савдо тармоқларида ушбу чип доимий равишда расмий нархдан қимматроқ сотиб келинган. Шу сабабли, Intel компанияси шунчаки расмий рақамларни бозордаги реал вазиятга мослаштирган деб ҳисоблаш мумкин.

Ўзбекистон бозорида ҳам Intel процессорларига бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ушбу нарх ўзгариши маҳаллий дўконлардаги нарх-навога ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Одатда, ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган тавсия этилган нарх (МСРП) ошиши ортидан логистика ва божхона харажатлари қўшилиб, истеъмолчи учун якуний нарх янада юқорилаши кузатилади.

Мутахассисларнинг фикрича, нархларнинг бундай тарзда қайта кўриб чиқилиши Intel компаниясининг ўз даромадларини оптималлаштириш ва ишлаб чиқариш харажатларини қоплашга бўлган уринишидир. Core Ultra серияси ўзининг энергия самарадорлиги ва юқори унумдорлиги билан ажралиб туради, бу эса уларни ўйин ишқибозлари ва профессионал контент яратувчилар орасида оммабоп қилган.

Ҳозирча ушбу ўзгаришлар фақат маълумотлар базасида янгиланган бўлиб, барча чакана сотувчилар бир вақтнинг ўзида нархларни кўтармаслиги мумкин. Бироқ, яқин ҳафталар ичида жаҳон бозорида Intel чипларининг янги партиялари юқорироқ нархда пайдо бўлиши кутилмоқда. Компьютер йиғишни режалаштираётган фойдаланувчилар учун бу ўзгаришларни инобатга олиш тавсия этилади.

IntelПроцессорТехнологияCore UltraБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиДунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиБугун, 22:20Инспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этдиИнспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 21:29Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаСериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаБугун, 20:58Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаYandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаБугун, 20:52OpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиOpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиБугун, 20:29Мелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиМелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда