Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқда

·0·Техно
Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқда

Дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчилар орасида машҳур бўлган, томоша қилинаётган сериаллар ва фильмларни кузатиб бориш имконини берувчи ТВ Тиме платформаси ёпилмоқда. Илова маъмурияти фойдаланувчиларга йўллаган расмий хабарномасида сервис 2026-йилнинг 15-июльидан бошлаб ўз фаолиятини бутунлай тўхтатишини маълум қилди. Бу қарор кўплаб киноихлосмандлар учун кутилмаган янгилик бўлди, чунки платформа йирик жамоатчилик марказига айланиб улгурган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания вакилларининг тушунтиришича, бепул иловани сақлаб туриш харажатлари ҳаддан ташқари ошиб кетган, пуллик обуна моделига ўтиш учун эса етарли талаб мавжуд эмас. Бироқ, соҳа экспертларининг фикрича, ТВ Тиме ёпилишининг асосий сабаби молия эмас, балки компаниянинг сунъий интеллект (AI) технологияларига йўналтирилган янги стратегиясидир. Бу ҳақда TechCrunch ва ixbt.com нашрлари хабар бермоқда.

Сунъий интеллект пойгаси ва стратегик ўзгаришлар

ТВ Тиме эгаси бўлган Whип Медиа компанияси 2025-йил бошида Блуе Торч Капитал инвестиция фонди томонидан сотиб олинган эди. Янги эгалар компания келажагини фақат сунъий интеллект йўналишида кўрмоқда. Шу сабабли, Whип Медиа ўз эътиборини истеъмолчилар учун мўлжалланган оддий иловалардан кўра, даромадлироқ ҳисобланган Ҳелих каби AI-платформаларга қаратишга қарор қилди. Ҳелих тизими стриминг таҳлилиёти ва медиа таъминот занжирларини автоматлаштириш билан шуғулланади.

Аппфигурес маълумотларига кўра, ТВ Тиме иловаси шу вақтгача 26 миллиондан ортиқ марта юклаб олинган ва ҳатто сўнгги бир ой ичида 29 мингта янги фойдаланувчи қўшилган. Шунга қарамай, замонавий технология бозорида компаниялар фойдаланувчилар базасидан кўра, сунъий интеллектга асосланган бизнес моделларни устувор деб билмоқда. Аввалроқ Mozilla ҳам худди шундай сабаб билан ўзининг Поккет сервисига бўлган эътиборни камайтирган эди.

Қизиғи шундаки, Whип Медиа машҳур иловани сотиш ўрнига уни бутунлай ёпишни афзал кўрди. Тахминларга кўра, компания ўзининг қимматли маълумотлар базасини рақобатчилар қўлига ўтишини истамайди. ТВ Тиме йиллар давомида тўплаган томошабинлар диди ва рейтинглари ҳақидаги маълумотлар медиа бозори учун жуда қимматли ҳисобланади.

Фойдаланувчилар маълумотлари нима бўлади?

Платформа ёпилиши билан боғлиқ асосий хавфсизлик чоралари қуйидагилардан иборат:

  • 2026-йил 15-июльдан бошлаб илова барча дўконлардан (App Store ва Google Play) олиб ташланади;
  • Фойдаланувчилар ушбу муддатгача ўзларининг барча қайдлари ва томоша тарихини экспорт қилиб олишлари мумкин;
  • Компания барча шахсий маълумотлар ўчириб ташланишини ва улар тижорий мақсадларда ишлатилмаслигини кафолатламоқда.
Ўзбекистондаги сериал ихлосмандлари учун ҳам ушбу платформа қулай восита эди. Кўпчилик ўзининг кўрган қисмларини белгилаб бориш ва янги фасллар чиқиш санасини кузатишда айнан ТВ Тиме хизматидан фойдаланарди. Эндиликда фойдаланувчилар Леттербохд ёки Тракт каби муқобил сервисларга ўтишга мажбур бўлишади. Бу воқеа технология оламида AI тренди қанчалик кучли таъсирга эга эканлигини яна бир бор исботлади.

ТВ ТимеСунъий IntelлектИловаWhип МедиаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаYandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаБугун, 20:52OpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиOpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиБугун, 20:29Мелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиМелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиБугун, 20:29Intel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланадиIntel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланадиБугун, 20:25Коммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиКоммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиБугун, 19:55Lucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаLucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаБугун, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда