Бугун тунда кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда

·39·Ўзбекистон
Бугун тунда кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда

Бугун тунда сўнгги ойлар ичидаги энг кучли магнит бўронлари бошланиши прогноз қилинмоқда. Мутахассислар ушбу космик ҳодиса Қуёшда кузатилган жуда йирик фаоллик билан боғлиқ эканини маълум қилмоқда.

Қайд этилишича, магнит бўронларига Қуёшдаги сўнгги ўн йилликда қайд этилган иккинчи энг йирик фаол соҳадан плазма отилиши сабаб бўлади. Айнан шу ҳудудда энг юқори даража ҳисобланган Х синфига мансуб кучли чақнаш содир бўлган.

Бундан ташқари, кеча бир сутка давомида Қуёшда турли қувватга эга 17 марта чақнаш кузатилган. Олимлар бу каби юқори фаоллик Қуёшдан чиқаётган заррачалар оқимини кучайтириб, Ер магнит майдонига таъсир кўрсатишини таъкидламоқда.

Quyoshdan chiqayotgan kuchli olovli chaqnash Yer sayyorasiga yo‘nalmoqda.

Мутахассислар прогнозига кўра, бу жараён натижасида бугун тунда кучли магнит бўронлари кузатилиши мумкин. Бундай ҳодисалар айрим ҳолларда алоқа ва навигация тизимлари ишига таъсир қилиши, шунингдек, шимолий ҳудудларда қутб ёғдусининг ёрқинроқ намоён бўлишига сабаб бўлиши мумкин.

СолнцеЗемля
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топдиШавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топдиБугун, 21:34Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилдиЎзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилдиБугун, 20:29Алишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтдиАлишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтдиБугун, 16:52Ўзбекистон терма жамоаси пойтахт аэропортида тантанали кутиб олиндиЎзбекистон терма жамоаси пойтахт аэропортида тантанали кутиб олиндиБугун, 16:31Эртага айрим ҳудудларда ёмғир, тоғларда сел хавфи кутилмоқдаЭртага айрим ҳудудларда ёмғир, тоғларда сел хавфи кутилмоқдаБугун, 16:07Ўзбекистон паспорти глобал рейтингда қайси поғонани эгаллади?Ўзбекистон паспорти глобал рейтингда қайси поғонани эгаллади?Бугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди