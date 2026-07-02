Бугун тунда кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда
Бугун тунда сўнгги ойлар ичидаги энг кучли магнит бўронлари бошланиши прогноз қилинмоқда. Мутахассислар ушбу космик ҳодиса Қуёшда кузатилган жуда йирик фаоллик билан боғлиқ эканини маълум қилмоқда.
Қайд этилишича, магнит бўронларига Қуёшдаги сўнгги ўн йилликда қайд этилган иккинчи энг йирик фаол соҳадан плазма отилиши сабаб бўлади. Айнан шу ҳудудда энг юқори даража ҳисобланган Х синфига мансуб кучли чақнаш содир бўлган.
Бундан ташқари, кеча бир сутка давомида Қуёшда турли қувватга эга 17 марта чақнаш кузатилган. Олимлар бу каби юқори фаоллик Қуёшдан чиқаётган заррачалар оқимини кучайтириб, Ер магнит майдонига таъсир кўрсатишини таъкидламоқда.
Мутахассислар прогнозига кўра, бу жараён натижасида бугун тунда кучли магнит бўронлари кузатилиши мумкин. Бундай ҳодисалар айрим ҳолларда алоқа ва навигация тизимлари ишига таъсир қилиши, шунингдек, шимолий ҳудудларда қутб ёғдусининг ёрқинроқ намоён бўлишига сабаб бўлиши мумкин.
…