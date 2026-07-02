Инспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этди
Компьютер технологиялари бозорида ихчам қурилмаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Инспур компанияси ўзининг янги Инспур 3200У мини-ПК моделини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг кичик ўлчамлари, балки металл корпуси ва ўрнатилган сунъий интеллект ёрдамчиси билан ҳам технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асосини AMD Ryzen 3 3200У процессори ташкил этади. Тизим барқарор ишлашини таъминлаш учун у 8 GB ҳажмдаги DDR4 оператив хотира ва 256 GB сиғимли SSD диск билан жиҳозланган. Ихчамлик борасида Инспур муҳандислари юқори натижага эришган: қурилманинг ўлчамлари бор-йўғи 117 х 111 х 35,8 миллиметрни ташкил этади, бу эса уни иш столидаги жойни сезиларли даражада тежаш имконини беради.
Техник имкониятлар ва уланиш интерфейслариixbt.com маълумотига кўра, Инспур 3200У корпуси тўлиқ металлдан ишланган бўлиб, бу нафақат қурилмага замонавий кўриниш беради, балки иссиқлик алмашинувини ҳам яхшилайди. Тармоққа уланиш учун қурилмада икки диапазонли Wi-Fi модули кўзда тутилган. Ташқи қурилмаларни улаш учун эса портлар сони етарлича экани қувонтиради.
Қурилманинг олд панелида иккита USB-А (5 Гбит/с тезликдаги) порти ва 3,5 мм ли аудио коннектор жойлашган. Орқа панелда эса қуйидаги портлар мавжуд:
- Иккита USB-А (480 Мбит/с) порти;
- Иккита замонавий USB-C порти;
- Битта РЖ45 тармоқ порти;
- Иккита HDMI видео чиқиши.
Сунъий интеллект ва дастурий таъминотИнспур 3200У моделининг ўзига хос жиҳатларидан бири — унда маҳаллий даражада ишловчи Лингхи Ёуян Агент деб номланган интеллектуал ёрдамчининг мавжудлигидир. Бу фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни бажаришда сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланишга ёрдам беради. Ишлаб чиқарувчи мазкур мини-ПК Windows ва Линух операцион тизимларини тўлиқ қўллаб-қувватлашини алоҳида таъкидлаб ўтган.
Нарх масаласига тўхталадиган бўлсак, янгилик Хитой бозорида 1999 юан (тахминан 295 АҚШ доллари) қийматида сотувга чиқди. Бу каби ҳамёнбоп нарх ва кенг функционаллик уни ҳам офис ишлари, ҳам уй шароитида мультимедиа маркази сифатида фойдаланиш учун жозибадор танловга айлантиради.
Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ихчам компьютерлар, айниқса, таълим муассасалари ва кичик бизнес вакиллари орасида оммалашиб бормоқда. Инспур 3200У ўзининг металл корпуси ва бой портлар жамланмаси билан рақобатчилардан ажралиб туриши кутилмоқда.
…