Инспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этди

·0·Техно
Инспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этди

Компьютер технологиялари бозорида ихчам қурилмаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Инспур компанияси ўзининг янги Инспур 3200У мини-ПК моделини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг кичик ўлчамлари, балки металл корпуси ва ўрнатилган сунъий интеллект ёрдамчиси билан ҳам технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосини AMD Ryzen 3 3200У процессори ташкил этади. Тизим барқарор ишлашини таъминлаш учун у 8 GB ҳажмдаги DDR4 оператив хотира ва 256 GB сиғимли SSD диск билан жиҳозланган. Ихчамлик борасида Инспур муҳандислари юқори натижага эришган: қурилманинг ўлчамлари бор-йўғи 117 х 111 х 35,8 миллиметрни ташкил этади, бу эса уни иш столидаги жойни сезиларли даражада тежаш имконини беради.

Техник имкониятлар ва уланиш интерфейслари

ixbt.com маълумотига кўра, Инспур 3200У корпуси тўлиқ металлдан ишланган бўлиб, бу нафақат қурилмага замонавий кўриниш беради, балки иссиқлик алмашинувини ҳам яхшилайди. Тармоққа уланиш учун қурилмада икки диапазонли Wi-Fi модули кўзда тутилган. Ташқи қурилмаларни улаш учун эса портлар сони етарлича экани қувонтиради.

Қурилманинг олд панелида иккита USB-А (5 Гбит/с тезликдаги) порти ва 3,5 мм ли аудио коннектор жойлашган. Орқа панелда эса қуйидаги портлар мавжуд:

  • Иккита USB-А (480 Мбит/с) порти;
  • Иккита замонавий USB-C порти;
  • Битта РЖ45 тармоқ порти;
  • Иккита HDMI видео чиқиши.

Сунъий интеллект ва дастурий таъминот

Инспур 3200У моделининг ўзига хос жиҳатларидан бири — унда маҳаллий даражада ишловчи Лингхи Ёуян Агент деб номланган интеллектуал ёрдамчининг мавжудлигидир. Бу фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни бажаришда сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланишга ёрдам беради. Ишлаб чиқарувчи мазкур мини-ПК Windows ва Линух операцион тизимларини тўлиқ қўллаб-қувватлашини алоҳида таъкидлаб ўтган.

Нарх масаласига тўхталадиган бўлсак, янгилик Хитой бозорида 1999 юан (тахминан 295 АҚШ доллари) қийматида сотувга чиқди. Бу каби ҳамёнбоп нарх ва кенг функционаллик уни ҳам офис ишлари, ҳам уй шароитида мультимедиа маркази сифатида фойдаланиш учун жозибадор танловга айлантиради.

Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ихчам компьютерлар, айниқса, таълим муассасалари ва кичик бизнес вакиллари орасида оммалашиб бормоқда. Инспур 3200У ўзининг металл корпуси ва бой портлар жамланмаси билан рақобатчилардан ажралиб туриши кутилмоқда.

ИнспурMini-ПКAMD RyzenТехнологияСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаСериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаБугун, 20:58Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаYandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаБугун, 20:52OpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиOpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиБугун, 20:29Мелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиМелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиБугун, 20:29Intel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланадиIntel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланадиБугун, 20:25Коммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиКоммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда