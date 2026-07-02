6 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?

·35·Дунё
6 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?

Сингапурда 42 ёшли Кларенс Чуа асалариларни йўқ қилиш ўрнига уларни хавфсиз жойга кўчириш билан шуғулланиб, сўнгги олти йил ичида қарийб 6 миллион асаларини сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Кларенс Чуа асалари уяларини оддий бандана ва қўлқопсиз, фақат ўз тажрибасига таянган ҳолда эҳтиёткорлик билан йиғиб, махсус ёғоч қутиларга жойлайди. Кейин эса уларни хавфсиз ҳудудларга, баъзан ҳатто ўз ҳовлисида ташкил этган асаларичилик майдонига кўчиради.

Унинг айтишича, асалариларга ҳурмат билан муносабатда бўлиб, уларга хавф туғдирилмаса, инсонга тажовуз қилмайди.

Сингапурда уйига ёки ҳовлисига асалари уя қурган одамлар одатда зараркунандаларга қарши кураш хизматларига мурожаат қилади. Бундай хизматлар уяни бир неча дақиқада йўқ қилиб ташлайди. Аммо Кларенс аҳолини асалариларни йўқ қилиш ўрнига қутқаришга кўндиришга эришган. У мазкур хизматни уянинг ҳажмига қараб ҳақ эвазига амалга оширади.

Himoyalovchi kiyimdagi asalarichi qo‘lida asalari uyasining bo‘lagini ushlab turibdi.

Сўнгги олти йил давомида у ҳар йили ўртача 100 та асалари уясини бошқа жойга кўчирган. Бу эса умумий ҳисобда тахминан 6 миллион асаларининг ҳаёти сақлаб қолинганини англатади. Кўчириш жараёнида она асалари, личинкалар ва ишчи асаларилар биргаликда сақланади, шундан сўнг улар Кларенс бошқарадиган учта асаларичилик ҳудудига жойлаштирилади.

У фаолияти давомида жуда ноодатий жойлардан ҳам асалариларни қутқарган. Жумладан, турар жой мажмуасидаги ибодат уйчасидан, ҳатто самолёт двигателига жойлашган уяни ҳам хавфсиз тарзда кўчирган. Самолёт эса асаларилар олиб чиқилмагунча парвоз қила олмаган.

Асалариларни қутқариш маданияти оммалашаётгани сабабли, бугунги кунда Сингапурдаги маҳаллий шаҳар кенгашлари ҳам жамоат турар жойларидаги уяларни кўчириш учун Кларенс хизматидан фойдаланмоқда.

Шу билан бирга, бу иш хавфдан холи эмас. Бир сафар у сокин деб ўйлаган асаларилар тўдасига яқинлашганида, улар ҳужум қилиб, ярим дақиқа ичида уни қарийб 100 марта чаққан. Бу воқеадан кейин у табиатни ҳеч қачон менсимаслик кераклигини англаганини айтади.

Erkak kishi xonaning shiftiga yopishgan katta ari uyasiga qo'li bilan tegib turibdi.

Кларенс ижтимоий тармоқларда ҳам асалариларни муҳофаза қилиш ғоясини фаол тарғиб қилади. Унинг биринчи шахс нуқтаи назаридан олинган видеолари минглаб кузатувчиларнинг эътиборини тортган.

Унинг таъкидлашича, асалариларсиз мева-сабзавот ҳосили кескин камайиши ёки уларнинг нархи анча қимматлашиши мумкин. Шу боис инсон ҳаёти ва озиқ-овқат хавфсизлиги учун асалариларни асраш жуда муҳим аҳамиятга эга.

СингапурReutersКларенс Чуа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

28 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатди28 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 21:07Бекинмачоқ ўйнаб йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топдиБекинмачоқ ўйнаб йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топдиБугун, 20:22Севги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиСевги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиБугун, 18:17Машҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиМашҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиБугун, 18:05Хароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганХароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганБугун, 17:38Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Бугун, 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди