Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқда
Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби ўзининг асосий юлдузларидан бири Хулиан Альварес билан хайрлашишга тайёргарлик кўрмоқда. Барселона клуби аргентиналик ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракат бошлагани сабабли, Мадрид жамоаси раҳбарияти унинг ўрнини боса оладиган муносиб номзод қидиришга тушган. СПОРТ нашри хабарига кўра, бош мураббий Диего Симеоне айни дамда Марсель шарафини ҳимоя қилаётган Мейсон Гринвуд номини асосий мақсад сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона раҳбарияти Роберт Левандовски давридан кейинги жамоа келажагини айнан Хулиан Альварес билан боғламоқда. Каталонияликлар президенти Жоан Лапорта Атлетико Мадридга расмий таклиф юборилганини тасдиқлади, бироқ ҳозирча рад жавоби олинган. Лапортанинг сўзларига кўра, Мадрид клуби муносиб ўринбосар топмагунча ўзининг энг яхши тўпурарларидан бирини қўйиб юбормоқчи эмас.
Трансфер бозоридаги занжир реакциясиМейсон Гринвуд Испания футболига бегона эмас. У Гетафе сафида ижарада ўйнаб, 36 ўйинда 10 та гол уришга муваффақ бўлган эди. Шундан сўнг, 2024-йилнинг июльида 26,6 миллион фунт эвазига Марсельга кўчиб ўтди. Францияда инглиз ҳужумчиси ўзининг энг яхши спорт формасига қайтди ва 2024-25 йилги мавсумда 21 та гол билан Лига 1 тўпурари бўлди. Унинг умумий статистикаси — 81 ўйинда 48 та гол — Европанинг йирик клублари эътиборини яна ўзига тортди.
Диего Симеоне Гринвудни ҳужум чизиғини кучайтириш учун идеал вариант деб ҳисобламоқда. Антуан Гризманн ва Нико Гонзалез каби етакчиларнинг кетиши Атлетико Мадридни ҳужумда янги қон излашга мажбур қилмоқда. Агар Мадрид клуби Мейсон Гринвуд трансферини ҳал қилса, бу Хулиан Альвареснинг Барселона сафига ўтиши учун йўл очади.
Goal.com маълумотларига кўра, ушбу трансферда Манчестер Юнайтед ҳам молиявий манфаатдор. Инглиз клуби Гринвудни Марсельга сотаётганда, кейинги трансфер суммасидан 50 фоизгача улуш олиш ҳуқуқини сақлаб қолган. Бу эса Атлетико Мадрид учун битимнинг анча қимматга тушишини англатиши мумкин.
Ҳозирда Хулиан Альварес бор эътиборини Аргентина терма жамоаси билан навбатдаги муваффақиятларга қаратган. У фаолияти давомида икки бор Копа Америка, Жаҳон чемпионати ва Манчестер Сити таркибида Чемпионлар лигаси ғолибига айланган. Атлетико Мадрид сафида у 106 ўйинда 49 та гол уриб, жамоанинг ажралмас қисмига айланган эди.
Барселона эса вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Каталонияликлар Атлетико Мадриднинг Гринвуд билан музокаралари якунланишини кутишмоқда. Шундан сўнггина Альварес учун иккинчи, яхшиланган таклиф билан чиқиш режалаштирилган. Ушбу трансферлар занжири ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…