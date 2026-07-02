Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқда

·76·Спорт
Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқда

Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби ўзининг асосий юлдузларидан бири Хулиан Альварес билан хайрлашишга тайёргарлик кўрмоқда. Барселона клуби аргентиналик ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракат бошлагани сабабли, Мадрид жамоаси раҳбарияти унинг ўрнини боса оладиган муносиб номзод қидиришга тушган. СПОРТ нашри хабарига кўра, бош мураббий Диего Симеоне айни дамда Марсель шарафини ҳимоя қилаётган Мейсон Гринвуд номини асосий мақсад сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барселона раҳбарияти Роберт Левандовски давридан кейинги жамоа келажагини айнан Хулиан Альварес билан боғламоқда. Каталонияликлар президенти Жоан Лапорта Атлетико Мадридга расмий таклиф юборилганини тасдиқлади, бироқ ҳозирча рад жавоби олинган. Лапортанинг сўзларига кўра, Мадрид клуби муносиб ўринбосар топмагунча ўзининг энг яхши тўпурарларидан бирини қўйиб юбормоқчи эмас.

Трансфер бозоридаги занжир реакцияси

Мейсон Гринвуд Испания футболига бегона эмас. У Гетафе сафида ижарада ўйнаб, 36 ўйинда 10 та гол уришга муваффақ бўлган эди. Шундан сўнг, 2024-йилнинг июльида 26,6 миллион фунт эвазига Марсельга кўчиб ўтди. Францияда инглиз ҳужумчиси ўзининг энг яхши спорт формасига қайтди ва 2024-25 йилги мавсумда 21 та гол билан Лига 1 тўпурари бўлди. Унинг умумий статистикаси — 81 ўйинда 48 та гол — Европанинг йирик клублари эътиборини яна ўзига тортди.

Диего Симеоне Гринвудни ҳужум чизиғини кучайтириш учун идеал вариант деб ҳисобламоқда. Антуан Гризманн ва Нико Гонзалез каби етакчиларнинг кетиши Атлетико Мадридни ҳужумда янги қон излашга мажбур қилмоқда. Агар Мадрид клуби Мейсон Гринвуд трансферини ҳал қилса, бу Хулиан Альвареснинг Барселона сафига ўтиши учун йўл очади.

Goal.com маълумотларига кўра, ушбу трансферда Манчестер Юнайтед ҳам молиявий манфаатдор. Инглиз клуби Гринвудни Марсельга сотаётганда, кейинги трансфер суммасидан 50 фоизгача улуш олиш ҳуқуқини сақлаб қолган. Бу эса Атлетико Мадрид учун битимнинг анча қимматга тушишини англатиши мумкин.

Ҳозирда Хулиан Альварес бор эътиборини Аргентина терма жамоаси билан навбатдаги муваффақиятларга қаратган. У фаолияти давомида икки бор Копа Америка, Жаҳон чемпионати ва Манчестер Сити таркибида Чемпионлар лигаси ғолибига айланган. Атлетико Мадрид сафида у 106 ўйинда 49 та гол уриб, жамоанинг ажралмас қисмига айланган эди.

Барселона эса вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Каталонияликлар Атлетико Мадриднинг Гринвуд билан музокаралари якунланишини кутишмоқда. Шундан сўнггина Альварес учун иккинчи, яхшиланган таклиф билан чиқиш режалаштирилган. Ушбу трансферлар занжири ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Атлетико МадридБарселонаХулиан АльваресМейсон ГринвудТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўлладиИнфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўлладиБугун, 20:14Ливерпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаЛиверпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 18:58Тоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиТоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиБугун, 18:56Эллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиЭллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиБугун, 18:56Ўзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиЎзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиБугун, 18:48Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Бугун, 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди