Шавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топди

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топди

Гуржистонга давлат ташрифи доирасида 2 июль куни Тбилисидаги Орбелиани саройида Президент Шавкат Мирзиёев ва Гуржистон президенти Михаил Кавелашвили ўртасида музокаралар бўлиб ўтди.

Учрашувда Ўзбекистон ва Гуржистон ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни янада ривожлантириш, савдо ҳажмини ошириш ҳамда янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.

Сўнгги 23 йилдаги илк давлат ташрифи

Шавкат Мирзиёев Гуржистон президентига самимий меҳмондўстлик учун миннатдорлик билдирди.

Давлат раҳбари ушбу ташриф Ўзбекистон раҳбарининг Гуржистонга сўнгги 23 йил ичидаги илк давлат ташрифи эканини алоҳида таъкидлади.

Томонлар парламентлар, ҳукуматлар ва ишбилармон доиралар ўртасидаги алоқалар сўнгги вақтларда фаоллашаётганини мамнуният билан қайд этди.

Шавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топди

Савдо ҳажми 270 миллион долларга етди

Ўтган йил якунларига кўра, Ўзбекистон ва Гуржистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 270 миллион долларни ташкил этди.

Шунингдек:

  • қўшма корхона ва лойиҳалар сони ортиб бормоқда;

  • Гуржистоннинг йирик TBC банки Ўзбекистонда муваффақиятли фаолият юритмоқда;

  • Тошкентдан Тбилиси ва Батумига тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилган;

  • жорий йил март ойида Тошкентда Гуржистон маданияти кунлари ўтказилган.

Поти ва Батуми портларига алоҳида эътибор

Музокараларда ўзаро савдо ҳажмини янада ошириш масаласи устувор йўналишлардан бири бўлди.

Томонлар Поти ва Батуми портларининг имкониятларидан самарали фойдаланиш орқали юк ташиш ҳажмини кўпайтириш ва янги бозорларга чиқиш имкониятларини муҳокама қилди.

Шавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топди

Қайси соҳаларда янги лойиҳалар бўлиши мумкин?

Учрашувда қатор муҳим йўналишларда ҳамкорликни ривожлантириш учун катта салоҳият мавжудлиги таъкидланди.

Хусусан:

  • фармацевтика;

  • кимё саноати;

  • қишлоқ хўжалиги;

  • транспорт;

  • энергетика;

  • рақамли технологиялар;

  • туризм.

Ушбу соҳаларда янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш икки мамлакат иқтисодий алоқаларини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

Шавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топди

Ҳудудлар ўртасидаги алоқалар кенгайтирилади

Томонлар ишбилармонлик, туристик ва гуманитар алмашинувларни фаоллаштириш учун Ўзбекистон ва Гуржистон ҳудудлари ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш муҳимлигини таъкидлади.

Бу тадбиркорлар, сайёҳлар ва маданият вакиллари учун янги имкониятлар яратиши мумкин.

Кавелашвили Ўзбекистонга таклиф этилди

Музокаралар якунида Президент Шавкат Мирзиёев Гуржистон раҳбари Михаил Кавелашвилини Ўзбекистонга ташриф билан келишга таклиф қилди.

Тбилисидаги учрашув икки мамлакат муносабатларини янги босқичга олиб чиқиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилдиЎзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилдиБугун, 20:29Алишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтдиАлишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтдиБугун, 16:52Ўзбекистон терма жамоаси пойтахт аэропортида тантанали кутиб олиндиЎзбекистон терма жамоаси пойтахт аэропортида тантанали кутиб олиндиБугун, 16:31Эртага айрим ҳудудларда ёмғир, тоғларда сел хавфи кутилмоқдаЭртага айрим ҳудудларда ёмғир, тоғларда сел хавфи кутилмоқдаБугун, 16:07Ўзбекистон паспорти глобал рейтингда қайси поғонани эгаллади?Ўзбекистон паспорти глобал рейтингда қайси поғонани эгаллади?Бугун, 15:35Ўзбекистонда АИ-92 бензини нархи рекорд даражада қимматлашди Ўзбекистонда АИ-92 бензини нархи рекорд даражада қимматлашди Бугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди