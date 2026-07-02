Шавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топди
Гуржистонга давлат ташрифи доирасида 2 июль куни Тбилисидаги Орбелиани саройида Президент Шавкат Мирзиёев ва Гуржистон президенти Михаил Кавелашвили ўртасида музокаралар бўлиб ўтди.
Учрашувда Ўзбекистон ва Гуржистон ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни янада ривожлантириш, савдо ҳажмини ошириш ҳамда янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Сўнгги 23 йилдаги илк давлат ташрифи
Шавкат Мирзиёев Гуржистон президентига самимий меҳмондўстлик учун миннатдорлик билдирди.
Давлат раҳбари ушбу ташриф Ўзбекистон раҳбарининг Гуржистонга сўнгги 23 йил ичидаги илк давлат ташрифи эканини алоҳида таъкидлади.
Томонлар парламентлар, ҳукуматлар ва ишбилармон доиралар ўртасидаги алоқалар сўнгги вақтларда фаоллашаётганини мамнуният билан қайд этди.
Савдо ҳажми 270 миллион долларга етди
Ўтган йил якунларига кўра, Ўзбекистон ва Гуржистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 270 миллион долларни ташкил этди.
Шунингдек:
қўшма корхона ва лойиҳалар сони ортиб бормоқда;
Гуржистоннинг йирик TBC банки Ўзбекистонда муваффақиятли фаолият юритмоқда;
Тошкентдан Тбилиси ва Батумига тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилган;
жорий йил март ойида Тошкентда Гуржистон маданияти кунлари ўтказилган.
Поти ва Батуми портларига алоҳида эътибор
Музокараларда ўзаро савдо ҳажмини янада ошириш масаласи устувор йўналишлардан бири бўлди.
Томонлар Поти ва Батуми портларининг имкониятларидан самарали фойдаланиш орқали юк ташиш ҳажмини кўпайтириш ва янги бозорларга чиқиш имкониятларини муҳокама қилди.
Қайси соҳаларда янги лойиҳалар бўлиши мумкин?
Учрашувда қатор муҳим йўналишларда ҳамкорликни ривожлантириш учун катта салоҳият мавжудлиги таъкидланди.
Хусусан:
фармацевтика;
кимё саноати;
қишлоқ хўжалиги;
транспорт;
энергетика;
рақамли технологиялар;
туризм.
Ушбу соҳаларда янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш икки мамлакат иқтисодий алоқаларини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Ҳудудлар ўртасидаги алоқалар кенгайтирилади
Томонлар ишбилармонлик, туристик ва гуманитар алмашинувларни фаоллаштириш учун Ўзбекистон ва Гуржистон ҳудудлари ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш муҳимлигини таъкидлади.
Бу тадбиркорлар, сайёҳлар ва маданият вакиллари учун янги имкониятлар яратиши мумкин.
Кавелашвили Ўзбекистонга таклиф этилди
Музокаралар якунида Президент Шавкат Мирзиёев Гуржистон раҳбари Михаил Кавелашвилини Ўзбекистонга ташриф билан келишга таклиф қилди.
Тбилисидаги учрашув икки мамлакат муносабатларини янги босқичга олиб чиқиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
…