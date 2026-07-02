Зеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлди
Украина президенти Володимир Зеленский Киевда мамлакатнинг Буюк Британиядаги элчиси, Украина Қуролли кучларининг собиқ бош қўмондони Валерий Залужний билан ёпиқ учрашув ўтказгани айтилмоқда.
«Украинская правда» манбаларига кўра, мулоқот давомида эҳтимолий президентлик сайловлари муҳокама қилинган ва Залужний сайловда қатнашишга тайёрлигини билдирган.
Залужний нега Киевга чақирилган?
Нашр хабарига кўра, Залужний Лондондан Буюк Британия бош вазири Кир Стармер истеъфосини эълон қилиши арафасида Киевга чақирилган.
Дастлаб учрашувда Буюк Британия билан боғлиқ масалалар муҳокама қилинган. Кейин эса Зеленский Украинада президентлик сайловларини ўтказиш эҳтимоли ҳақида гап очган.
Зеленский «имкониятлар ойнаси» ҳақида гапирган
Манбаларнинг айтишича, Зеленский фронтдаги вазият ижобий томонга ўзгараётгани ва жамиятда жипслик сақланаётганини таъкидлаган.
Президент кузда сайлов ўтказиш учун муайян «имкониятлар ойнаси» пайдо бўлганини айтгани келтирилмоқда.
Шу билан бирга, сайлов жараёни мамлакатда бўлинишга олиб келмаслиги, айниқса Зеленский ва Залужний ўртасидаги эҳтимолий рақобат кескинлик келтириб чиқармаслиги муҳимлиги қайд этилган.
«Сайлов бўлса, номзодингизни қўясизми?»
«Украинская правда» суҳбатдошларига кўра, Зеленский Залужнийга тўғридан-тўғри савол берган:
«Агар кузда сайлов ўтказиладиган бўлса, сиз номзодингизни қўясизми?»
Нашр манбалари Залужнийнинг жавоби аниқ бўлганини айтмоқда:
«Ҳа. Қўяман».
Бу суҳбат мазмуни расмий равишда тасдиқлангани ҳақида маълумот берилмаган.
Зеленский лавозим таклиф қилмаган
Манбаларнинг билдиришича, Зеленский дастлаб Залужний билан деярли исталган лавозимни муҳокама қилишга тайёр бўлган.
Бироқ собиқ бош қўмондон сайловда қатнашиши мумкинлигини айтганидан кейин унга ҳеч қандай лавозим таклиф этилмаган.
Залужний сиёсий карьерага махсус интилмаганини, аммо кўплаб одамлар унга умид боғлаётганини таъкидлагани айтилмоқда.
У ўзини қўллаб-қувватлаётган одамларнинг ишончини нега рад этиши кераклигини тушунтира олмаслигини билдирган.
Умеров ва Арахамия ҳам Залужний билан учрашган
Кейинроқ Залужний билан Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши котиби Рустем Умеров ҳамда президент партиясининг парламентдаги фракцияси раҳбари Давид Арахамия ҳам учрашган.
Нашрга кўра, улар ҳам сайловлар жамиятда бўлиниш келтириб чиқариши мумкинлиги ҳақида гапирган.
Бироқ Залужнийнинг позицияси ўзгармаган. Хайрлашиш чоғида ундан «яна бир бор яхшилаб ўйлаб кўриш» сўралгани айтилмоқда.
Будановнинг рейтинги ҳам ўсмоқда
Журналистлар Залужнийнинг рейтинги ҳали ҳам юқори эканини қайд этган. Аммо унинг 2024 йил февраль ойида бош қўмондонликдан кетганидан кейинги кескин ўсиши ҳозир кузатилмаяпти.
Шу билан бирга, сайловларда Зеленскийга рақобат қилиши мумкин бўлган яна бир эҳтимолий номзод — Кирилл Будановнинг ҳам рейтинги ошиб бораётгани айтилган.
Ёпиқ сўровларда ким олдинда?
Нашр маълумотига кўра, июнь ойида ўтказилган ёпиқ социологик тадқиқотларда биринчи тур учун қуйидаги натижалар қайд этилган:
Эҳтимолий номзод
Қўллаб-қувватлаш
Володимир Зеленский
тахминан 33 фоиз
Валерий Залужний
қарийб 22 фоиз
Кирилл Буданов
қарийб 14 фоиз
Бироқ эҳтимолий иккинчи турда Залужний Зеленскийдан устун келиши мумкинлиги кўрсатилган:
Залужний — тахминан 37 фоиз;
Зеленский — тахминан 32 фоиз.
Буданов билан иккинчи турда эса Зеленский кичик фарқ билан ғалаба қозониши мумкинлиги айтилган.
Сайловлар бўйича яна бир учрашув ўтказилган
«Украинская правда» хабарига кўра, Зеленский Буданов, Умеров, Арахамия, Олег Татаров ва Украина мудофаа вазири Михаил Федоров иштирокида яна бир учрашув ўтказган.
Унда президентлик сайловларини қачон ўтказиш, жараённи қандай ташкил этиш ва унда кимлар иштирок этиши мумкинлиги муҳокама қилинган.
Ҳозирча Украинада сайлов ўтказилиши ва Залужнийнинг номзодини расман илгари суриши бўйича расмий қарор эълон қилинмаган.
…