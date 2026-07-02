Зеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлди

·38·Дунё
Зеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлди

Украина президенти Володимир Зеленский Киевда мамлакатнинг Буюк Британиядаги элчиси, Украина Қуролли кучларининг собиқ бош қўмондони Валерий Залужний билан ёпиқ учрашув ўтказгани айтилмоқда.

«Украинская правда» манбаларига кўра, мулоқот давомида эҳтимолий президентлик сайловлари муҳокама қилинган ва Залужний сайловда қатнашишга тайёрлигини билдирган.

Залужний нега Киевга чақирилган?

Нашр хабарига кўра, Залужний Лондондан Буюк Британия бош вазири Кир Стармер истеъфосини эълон қилиши арафасида Киевга чақирилган.

Дастлаб учрашувда Буюк Британия билан боғлиқ масалалар муҳокама қилинган. Кейин эса Зеленский Украинада президентлик сайловларини ўтказиш эҳтимоли ҳақида гап очган.

Зеленский «имкониятлар ойнаси» ҳақида гапирган

Манбаларнинг айтишича, Зеленский фронтдаги вазият ижобий томонга ўзгараётгани ва жамиятда жипслик сақланаётганини таъкидлаган.

Президент кузда сайлов ўтказиш учун муайян «имкониятлар ойнаси» пайдо бўлганини айтгани келтирилмоқда.

Шу билан бирга, сайлов жараёни мамлакатда бўлинишга олиб келмаслиги, айниқса Зеленский ва Залужний ўртасидаги эҳтимолий рақобат кескинлик келтириб чиқармаслиги муҳимлиги қайд этилган.

«Сайлов бўлса, номзодингизни қўясизми?»

«Украинская правда» суҳбатдошларига кўра, Зеленский Залужнийга тўғридан-тўғри савол берган:

«Агар кузда сайлов ўтказиладиган бўлса, сиз номзодингизни қўясизми?»

Нашр манбалари Залужнийнинг жавоби аниқ бўлганини айтмоқда:

«Ҳа. Қўяман».

Бу суҳбат мазмуни расмий равишда тасдиқлангани ҳақида маълумот берилмаган.

Зеленский лавозим таклиф қилмаган

Манбаларнинг билдиришича, Зеленский дастлаб Залужний билан деярли исталган лавозимни муҳокама қилишга тайёр бўлган.

Бироқ собиқ бош қўмондон сайловда қатнашиши мумкинлигини айтганидан кейин унга ҳеч қандай лавозим таклиф этилмаган.

Залужний сиёсий карьерага махсус интилмаганини, аммо кўплаб одамлар унга умид боғлаётганини таъкидлагани айтилмоқда.

У ўзини қўллаб-қувватлаётган одамларнинг ишончини нега рад этиши кераклигини тушунтира олмаслигини билдирган.

Умеров ва Арахамия ҳам Залужний билан учрашган

Кейинроқ Залужний билан Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши котиби Рустем Умеров ҳамда президент партиясининг парламентдаги фракцияси раҳбари Давид Арахамия ҳам учрашган.

Нашрга кўра, улар ҳам сайловлар жамиятда бўлиниш келтириб чиқариши мумкинлиги ҳақида гапирган.

Бироқ Залужнийнинг позицияси ўзгармаган. Хайрлашиш чоғида ундан «яна бир бор яхшилаб ўйлаб кўриш» сўралгани айтилмоқда.

Будановнинг рейтинги ҳам ўсмоқда

Журналистлар Залужнийнинг рейтинги ҳали ҳам юқори эканини қайд этган. Аммо унинг 2024 йил февраль ойида бош қўмондонликдан кетганидан кейинги кескин ўсиши ҳозир кузатилмаяпти.

Шу билан бирга, сайловларда Зеленскийга рақобат қилиши мумкин бўлган яна бир эҳтимолий номзод — Кирилл Будановнинг ҳам рейтинги ошиб бораётгани айтилган.

Ёпиқ сўровларда ким олдинда?

Нашр маълумотига кўра, июнь ойида ўтказилган ёпиқ социологик тадқиқотларда биринчи тур учун қуйидаги натижалар қайд этилган:

Эҳтимолий номзод

Қўллаб-қувватлаш

Володимир Зеленский

тахминан 33 фоиз

Валерий Залужний

қарийб 22 фоиз

Кирилл Буданов

қарийб 14 фоиз

Бироқ эҳтимолий иккинчи турда Залужний Зеленскийдан устун келиши мумкинлиги кўрсатилган:

  • Залужний — тахминан 37 фоиз;

  • Зеленский — тахминан 32 фоиз.

Буданов билан иккинчи турда эса Зеленский кичик фарқ билан ғалаба қозониши мумкинлиги айтилган.

Сайловлар бўйича яна бир учрашув ўтказилган

«Украинская правда» хабарига кўра, Зеленский Буданов, Умеров, Арахамия, Олег Татаров ва Украина мудофаа вазири Михаил Федоров иштирокида яна бир учрашув ўтказган.

Унда президентлик сайловларини қачон ўтказиш, жараённи қандай ташкил этиш ва унда кимлар иштирок этиши мумкинлиги муҳокама қилинган.

Ҳозирча Украинада сайлов ўтказилиши ва Залужнийнинг номзодини расман илгари суриши бўйича расмий қарор эълон қилинмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиВенесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиБугун, 22:10Венесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиВенесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиБугун, 21:2628 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатди28 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 21:076 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?6 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?Бугун, 20:41Севги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиСевги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиБугун, 18:17Машҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиМашҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиБугун, 18:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди